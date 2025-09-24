RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2955295629572958
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 14:50

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Які документи потрібні для поїздки за кордон на авто
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6287
З нами з: 25.01.06
Подякував: 80 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 15:08

Для поїздки на авто за кордон потрібно:
1) власник присутній в авто (не обов"язково за кермом). В разі відсутності власника - доручення, завірене нотаріально з перекладом на англійську мову. Тут є нюанси: у зв"язку з військовим станом в Україні питання випуску авто з України за кордон в разі відсутності власника вирішує старший зміни прикордонної служби. В інших державах при перетині кордону - якщо такий є - достатньо будь-якій особі за кермом авто пред"явити Технічний паспорт авто. Доручення НЕ є потрібним. В той же час при в"їзді із країни Шенгенської угоди - Болгарія або Греція - в Туреччину - таке доручення є обов"язковим.
2) Закордонний паспорт власника або того, на кого оформлено доручення.
3) Технічний паспорт автівки.
4) Поліс страхування автівки "Зелена карта" на період поїздки.
5) Посвідчення водія. В матеріалі вище сказано, що потрібно "Міжнародне посвідчення" водія при поїздках в США та Канаду. Це не обов"язково, але оформити його можна швидко та дешево в Сервісному центрі МВС України. Єдиний раз, коли від мене вимагали - то прокат авто на грецькому острові Корфу.

Документи 2), 3), 4) подають прикордоннику та потім - митнику.
Документ 5 як правило не питають. Але можуть спитати на українсько-польському кордоні.
Розпізнавальний знак "UA" вже давно НЕ вимагають. Крім того, він є на номерному знаку авто.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11303
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4025 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
 
1
5
  #<1 ... 2955295629572958
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.