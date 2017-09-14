«Вони не повинні забувати, що з кожним прожитим днем, коли українська сторона відмовляється від переговорів, переговорні позиції української сторони будуть тільки погіршуватися» — заявляє прессекретар Путіна.
чисто проросійське ІПСО. й цікаво спостерігати, хто йог тут просуває
можна факти, без емоцій
Тут складно визначитись, що таке оте погіршення чи покращення перемовних позицій. Бо про позицію в рфії навіть самі рфяни отаке видають.
Колишній очільник "Роскомосу", а нині сенатор Дмитро Рогозін, який начебто командує якимось підрозділом російської армії, висловив думку, що обидві армії досягли паритету в силах і засобах, що унеможливлює стратегічно успішний наступ. Він констатував, що техніка і піхота знищується вже за 20 км від лінії фронту. "Ось вона безвихідь-то в чому, в чому проблема позиційної війни. Тобто сили приблизно рівні за оснащеністю, за підготовленістю, навіть за мотивацією", - заявив Рогозін в інтерв'ю російським пропагандистам. https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 41050.html
Або губарєв: "Таким чином, ми несемо незрівнянно більші втрати. ЗСУ такий розклад цілком влаштовує, тому ніякий мир українцям не потрібен, їх усе влаштовує. А з урахуванням ефективної роботи за ключовими НПЗ (знищено 26% потужностей) ситуація, що склалася, їм стратегічно вигідна". "Тоді як становище патове і фактично є поразкою [Росії]. Можливість закінчити СВО перемогою при збереженні колоніальної системи влади в Росії відсутня!" - написав колишній соратник Ігоря Гіркіна-Стрєлкова ___________________ А от чи впливає покращення перемовних позицій України (або погіршення перемовних позицій рфії) на закінчення-зупинку, то ще питання.
Удар дронами – і рекорд: експорт нафти РФ досяг максимуму за 16 місяців
Попри пошкодження насосних станцій, постачання до експортних терміналів Балтійського й Чорного морів не зазнало різкого скорочення: минулого тижня у Приморську завантажили рекордні 12 танкерів. Резервні ємності на терміналах дають змогу підтримувати відвантаження, поки триває ремонт.
бо довбні дещо не розуміють.
дефіцит нафти - це зростання ціни. а якщо бити по НПЗ - то палива менше, а експорт нафти навіть більше. в світі є кому зробити паливо, а навіщо воно в Раші? нехай на ісконному транспорті їздять - на конях
Тут справа-то в іншому. І пагана для нас.
Китай-Індія отримують нафту (ще більше нафти) з дисконтом.... Собі, а також на експорт (з дисконтом Європі та ін.). То виникає питання: а чи вигідно комусь з цієї Ко закінчення війни? Бо дисконт-то зникне-зменшиться...
То якусь частку профіту Китай-Індія залюбки виділять назад рашці... В різних формах. До речі, в тому числі і через закупівлю рашолітаків тощо.
А те, що завдяки війні стрижеться сам оркостан...їм, оркам, відносно пофіг...а їхній владі тим паче...
За даними аналітиків, у першій половині 2025 року Росія заробила понад 233 мільярди євро від експорту енергоресурсів, зокрема, понад 20 мільярдів євро надійшло з країн ЄС. Доходи Росії від експорту нафти та газу, хоч і знизились, залишаються значними, хоча й супроводжуються зростанням витрат на війну.
Високі доходи від експорту енергоносіїв дозволяють Росії фінансувати свою військову економіку, незважаючи на санкції та зниження доходів.
Найбільшими покупцями російської нафти та газу залишаються Індія, Китай та Туреччина, а також країни ЄС