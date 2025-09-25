|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 25 вер, 2025 11:28
Сибарит написав: rjkz написав:
Но с финансовой грамотностью она не дружит совсем.
Имея временами очень неплохие заработки, как она поступала?
Она просто прекращала работать и проживала заработанное.
Имея зарплаты и в 100+ куе в год и в 200+, она не пыталась сделать существенные накопления и сделать так, чтобы деньги приносили деньги.
Прожив в США 18 лет она не имеет кредитки и соответственно не зарабатывает на ней.
Вот сейчас придет страшный кризис, все инвестиции и капиталы, кроме самых крупных, сгорят, а у нее впечатления от путешествий сохранятся.
Вот тогда она и посмеется над нами, глупыми хомяками.
Все может быть.
Только...пока толстый усохнет...ну и так далее.
Инвестиции сгорят ВСЕ?
Ну предположим.
Вот американцы имеют всякие пенсионные и брокерские счета. Там деньги не просто лежат, а распределены по акциям, индексам и фондам.
Предположим, кто-то все засунул в крипту и как-то включив комп, увидел там ноль.
Может такое быть? Может.
Кто-то засунул в какой-то сток, который обвалился и лежит на нуле. И никогда не поднимется. Может такое быть? Может.
Кто-то засунул, скажем в акции ЧЕйза.
Что произойдет, если упадет самый большой банк США?
В управлении 30+ триллионов. Что-то мне подсказывает чтто в таком случае экономика США перестанет существовать. Доллар перестанет существовать.
Что произойдет если индекс СП500 будет равен нулю?
Наверное то же самое. Не будет ни экономики США ни доллара.
Предположим, что кто-то держит деньги на счету в банке, по гарантиями ФДиАйСИ и все такое случилось. По секрету, ФДиАйСИ в состоянии покрыть около 11% баланса банковской системы США. То есть, в случае полнейшого ППЦа, это не спасет.
Если говорить о таких людях как Киосаки, Азимов и та бухгалтер из Флориды, то в случае ППЦа у них останутся выплаченные активы, а невыплаченные уйдут банкам.
Как-бы тоже не в ноль.
Ну а что-же такое может произойти, чтобы всех опустить в ноль в равной степени?
Или "ОШ и ЯЗ" или падение метеорита, после чего жизнь на Земле перестанет существовать. Что-то мне подсказывает, что в таком случае и впечатления "турЫстов" перестанут существовать вместе с ними.
"Какие-ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?" (с)
Додано: Чет 25 вер, 2025 11:44
flyman написав: rjkz написав:
А интересная тема.
...
Тема має місце до чорних лебедів іншого авфтора Талєба.
Якщо нерухомість почне пададати в ціні а ставки на іпотеку почнуть рости (кореляція цих лебедів близька 1), то Роберт (його LLC та трасти) із такоюж імовірністю банкрот(и). Але це таке.
Під час приливуу всі лодки піднімаються. Ось тоді розумні люди запасаються жирком.
А молодій тьоті аби пережити "відплив" в Мексиці, а ще ліпше на Філіпінах, там вона була би найгарнішою і найрозумнішою експаткою та дуже бажаною нареченою для інших експатів (і пенсіонерів).
Ночкін в доказ.
Так цьотка вже в недавньому відосику просила, щоб їй на релокацію в Мексику задонатили. І судячи по всьому таки задонатили.
Додано: Чет 25 вер, 2025 11:47
rjkz написав: Сибарит написав: rjkz написав:
Но с финансовой грамотностью она не дружит совсем.
Имея временами очень неплохие заработки, как она поступала?
Она просто прекращала работать и проживала заработанное.
Имея зарплаты и в 100+ куе в год и в 200+, она не пыталась сделать существенные накопления и сделать так, чтобы деньги приносили деньги.
Прожив в США 18 лет она не имеет кредитки и соответственно не зарабатывает на ней.
Вот сейчас придет страшный кризис, все инвестиции и капиталы, кроме самых крупных, сгорят, а у нее впечатления от путешествий сохранятся.
Вот тогда она и посмеется над нами, глупыми хомяками.
Все может быть.
Только...пока толстый усохнет...ну и так далее.
Инвестиции сгорят ВСЕ?
Ну предположим.
Вот американцы имеют всякие пенсионные и брокерские счета. Там деньги не просто лежат, а распределены по акциям, индексам и фондам.
Предположим, кто-то все засунул в крипту и как-то включив комп, увидел там ноль.
Может такое быть? Может.
Кто-то засунул в какой-то сток, который обвалился и лежит на нуле. И никогда не поднимется. Может такое быть? Может.
Кто-то засунул, скажем в акции ЧЕйза.
Что произойдет, если упадет самый большой банк США?
В управлении 30+ триллионов. Что-то мне подсказывает чтто в таком случае экономика США перестанет существовать. Доллар перестанет существовать.
Что произойдет если индекс СП500 будет равен нулю?
Наверное то же самое. Не будет ни экономики США ни доллара.
Предположим, что кто-то держит деньги на счету в банке, по гарантиями ФДиАйСИ и все такое случилось. По секрету, ФДиАйСИ в состоянии покрыть около 11% баланса банковской системы США. То есть, в случае полнейшого ППЦа, это не спасет.
Если говорить о таких людях как Киосаки, Азимов и та бухгалтер из Флориды, то в случае ППЦа у них останутся выплаченные активы, а невыплаченные уйдут банкам.
Как-бы тоже не в ноль.
Ну а что-же такое может произойти, чтобы всех опустить в ноль в равной степени?
Или "ОШ и ЯЗ" или падение метеорита, после чего жизнь на Земле перестанет существовать. Что-то мне подсказывает, что в таком случае и впечатления "турЫстов" перестанут существовать вместе с ними.
"Какие-ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?" (с)
Кто то засунул в крипту.. , включает комп ... а електричества то и нету. 😎
Додано: Чет 25 вер, 2025 12:09
rjkz написав:
Что-то мне подсказывает, что в таком случае и впечатления "турЫстов" перестанут существовать вместе с ними.
"Какие-ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?" (с)
Вони будуть передаватися поколіннями, як казки та міфи.
rjkz написав:
Ну а что-же такое может произойти, чтобы всех опустить в ноль в равной степени?
А зачем всех в равной степени? Достаточно опустить нас.
Вы, кажется, не совсем поняли, к чему я это написал.
Мы все разные, у нас у всех разная жизненная философия, в т.ч. и отношение к деньгам. Кто-то пытается разбогатеть, чтобы чувствовать себя уверенно в будущем, а кто-то берет от жизни все, что может себе позволить, уже сейчас. Последнему финансовая грамотность не шибко и нужна.
Если кто-то живет не так, как мы, у нас нет ни малейшего повода его в этом упрекать. Тем более, никто не знает, чей подход в итоге окажется рациональнее.
Додано: Чет 25 вер, 2025 12:11
Bolt написав: flyman написав: rjkz написав:
А интересная тема.
...
Тема має місце до чорних лебедів іншого авфтора Талєба.
Якщо нерухомість почне пададати в ціні а ставки на іпотеку почнуть рости (кореляція цих лебедів близька 1), то Роберт (його LLC та трасти) із такоюж імовірністю банкрот(и). Але це таке.
Під час приливуу всі лодки піднімаються. Ось тоді розумні люди запасаються жирком.
А молодій тьоті аби пережити "відплив" в Мексиці, а ще ліпше на Філіпінах, там вона була би найгарнішою і найрозумнішою експаткою та дуже бажаною нареченою для інших експатів (і пенсіонерів).
Ночкін в доказ.
Так цьотка вже в недавньому відосику просила, щоб їй на релокацію в Мексику задонатили. І судячи по всьому таки задонатили.
Їй Олег пояснив на пальцях, що на Філах її чекають кращі переспективи чим у Ніни в Мексиці із розшареним вуличним песиком.
