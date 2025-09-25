RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2957295829592960
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 16:42

  flyman написав:
  rjkz написав: Что-то мне подсказывает, что в таком случае и впечатления "турЫстов" перестанут существовать вместе с ними.
"Какие-ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?" (с)

Вони будуть передаватися поколіннями, як казки та міфи.


Разве что после зарождения следующей цивилизации.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17786
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8702 раз.
Подякували: 5495 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 18:15

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Ну а что-же такое может произойти, чтобы всех опустить в ноль в равной степени?

А зачем всех в равной степени? Достаточно опустить нас.

Вы, кажется, не совсем поняли, к чему я это написал.
Мы все разные, у нас у всех разная жизненная философия, в т.ч. и отношение к деньгам. Кто-то пытается разбогатеть, чтобы чувствовать себя уверенно в будущем, а кто-то берет от жизни все, что может себе позволить, уже сейчас. Последнему финансовая грамотность не шибко и нужна.
Если кто-то живет не так, как мы, у нас нет ни малейшего повода его в этом упрекать. Тем более, никто не знает, чей подход в итоге окажется рациональнее.


А я никого и не упрекал.
С чего началось?
С видоса мадамы, которая любит материться.
Вы посмотрели этот видос?
Там она гонит по полной на Киосаки только на том основании, что у него 1,2 млрд долгов и он не собирается их гасить.
Там-же она дает посыл, что чувак живет на кредитках.
Складывается впечатление, что Киосаки всем должен и за ним суровые парни с утюгом и паяльником охотится.
В этом случае мне пришлось дать оценку ее финансовой грамотности и что-то сказать о Киосаки.
Она-же не сделал самую базовое бухгалтерское действие, которое показывает реальное положение дел.
Баланс.
Если у него 1,2 млрд долгов и фсЁ, то это одно.
Если у него, условно, 1,2 млрд долгов и 3 млрд активов - это совсем другое.
И, повторюсь, насколько я знаю, основная тема Киосаки - это недвига, а долги по недвиге секьритизированы. То есть, недвига, которая дает кэщфлоу и растет (возможно) в цене, находится в залоге у банка.
С этим нет проблемы.
Но мадам преподносит это как некое мошенничество.
Мошенников в современном мире и вправду можно встретить где угодно.
Но Киосаки делает обычный бизнес на недвиге.
Насчет того, что каждый живет как считает нужным.
Давайте опять вернемся к мадаме.
У нее и вправду очень тяжелая судьба.
Детство прошло на Троещине, неблагополучная семья, с 8 лет работала на книжном рынке на Петровке.
В 19 лет уехала в США по воркэндтревел и буквально за несколько дней до истечения визы, диверсифицировала визу на студенческую. Причем, что интересно, несмотря что всем известный турЫст утверждал, что это невозможно, сделала это через курсы Инглиша и НЕ выезжая из США. Но турЫсты они такие - слышал звон, но щокЫ надувает аки Ким Чен Ын.
Затем работала в "шоубизнесе", то есть стриптизершей, потом официанткой.
По ее-же признаниям, сменила довольно много партнеров.
Деньги не сберегала.
Потом думала, что "делает карьеру" в айти, пока ее не выкинули и кинули.
И тут она запела "Ой, мне 38, работы нет, семьи нет, денег нет, жилья нет".
Причем, я не могу сказать, что она глупая. Отнюдь. У нее довольно живой ум.
Но работает своеобразно.
Вот не знаю почему, но напоминает мне Стрекозу из всем известной басни.
Ну, так, если "лето красное пропела", то чего уж гнобить муравьев.
Киосаки много-много лет строил свой бизнес.
И книги писал и на них заработал.
И игра его "крысиные бега" приносит ему деньги.
Но ей деньги сберегать и приумножать было не интересно, она жила как хотела и никто бы ей слова не сказал, если-бы она не начала ныть на весь Ютуб и поносить "муравья".
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17786
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8702 раз.
Подякували: 5495 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 18:45

  rjkz написав:Вот не знаю почему, но напоминает мне Стрекозу из всем известной басни.
Ну, так, если "лето красное пропела", то чего уж гнобить муравьев.
Киосаки много-много лет строил свой бизнес.
И книги писал и на них заработал.
И игра его "крысиные бега" приносит ему деньги.
Но ей деньги сберегать и приумножать было не интересно, она жила как хотела и никто бы ей слова не сказал, если-бы она не начала ныть на весь Ютуб и поносить "муравья".

Я би сказав, шо Кріт із іншої байки про Дюймівочку (Tommelise).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40927
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1612 раз.
Подякували: 2857 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 18:47

  Sandor написав:rjkz Написал в личку

Ответил
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17786
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8702 раз.
Подякували: 5495 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 18:59

  flyman написав:
  Сибарит написав:
  rjkz написав:Ну а что-же такое может произойти, чтобы всех опустить в ноль в равной степени?

А зачем всех в равной степени? Достаточно опустить нас.

Вы, кажется, не совсем поняли, к чему я это написал.
Мы все разные, у нас у всех разная жизненная философия, в т.ч. и отношение к деньгам. Кто-то пытается разбогатеть, чтобы чувствовать себя уверенно в будущем, а кто-то берет от жизни все, что может себе позволить, уже сейчас. Последнему финансовая грамотность не шибко и нужна.
Если кто-то живет не так, как мы, у нас нет ни малейшего повода его в этом упрекать. Тем более, никто не знает, чей подход в итоге окажется рациональнее.

Вигладяає що, rjkz більше фокусує на матеріальному, хоча є ще так зване астральне/духовне (багатий внутрішній світ)


Вспомнился скарбезный анекдот на эту тему.
Не переживайте, у меня с духовным миром полная гармония.
Можем поговорить о литературе, архитектуре, поэзии, классической музыке. живопись и балет - поговорить могу, но без энтузиазма.
Поэтому остались стремления достичь гармонии в материальном и физическом.
Для гармонии в физическом плане - стараюсь разнообразно и полезно питаться, бегаю, играю иногда в баскетбол, занимаюсь с гантелями, отжимаюсь, качаю пресс, много хожу пешком и получаю от этого удовольствие.
Порадуйтесь насколько я гармоничный и многогранный.
А главное - скромный.
:lol:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17786
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8702 раз.
Подякували: 5495 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
  #<1 ... 2957295829592960
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5071)
25.09.2025 18:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.