Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Іноді хочеться, щоби час життя пригальмував, куди ж він так швидко несеться?
А похреснику жінки хочеться, щоби трохи пришвидшився.
В листопаді минЕ 2 роки, як після закінчення спочатку українського університету (бакалавр), а потім канадського університету (магістр) працює в найбільшому банку Канади.
На сьогодні вже має достатньо «умовних балів» для подачі документів на отримання Виду на прожиття в Канаді.
Але коли виповниться 2 роки офіційної роботи та ще й на такій посаді, та ще й в такій установі, то кількість умовних балів буквально плигне уверх!
Ех, швидше б листопад…
P.S. Здається, гарний приклад для інших. Схема проста: бакалавра - в Україні, магістра - за кордоном.
Так наші раніше робили в США.