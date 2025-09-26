Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

News from Canada



Іноді хочеться, щоби час життя пригальмував, куди ж він так швидко несеться?

А похреснику жінки хочеться, щоби трохи пришвидшився.

В листопаді минЕ 2 роки, як після закінчення спочатку українського університету (бакалавр), а потім канадського університету (магістр) працює в найбільшому банку Канади.

На сьогодні вже має достатньо «умовних балів» для подачі документів на отримання Виду на прожиття в Канаді.

Але коли виповниться 2 роки офіційної роботи та ще й на такій посаді, та ще й в такій установі, то кількість умовних балів буквально плигне уверх!

Ех, швидше б листопад…



P.S. Здається, гарний приклад для інших. Схема проста: бакалавра - в Україні, магістра - за кордоном.

Так наші раніше робили в США.

flyman написав: akurt написав: Пропоную скласти рейтинг країн, в які станом на 1 жовтня 2025 року ще можуть переїхати на прожиття Українці.

1. Філіпіни

Танутак:

Імміграційна віза для членів родини громадян Філіппін.

Special Resident Retiree's Visa (SRRV) – для пенсіонерів та фінансово незалежних осіб.

Візи для інвесторів - при вкладенні певної суми в економіку країни

Та до 1, 2, чи 3 пункту належиш?

1. Філіпіни 1. Філіпіни

Танутак:

Імміграційна віза для членів родини громадян Філіппін.



Special Resident Retiree's Visa (SRRV) – для пенсіонерів та фінансово незалежних осіб.



Візи для інвесторів - при вкладенні певної суми в економіку країни

Та до 1, 2, чи 3 пункту належиш? Танутак:Та до 1, 2, чи 3 пункту належиш? Water Повідомлень: 3364 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 227 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 вер, 2025 12:59 Water написав: flyman написав: akurt написав: Пропоную скласти рейтинг країн, в які станом на 1 жовтня 2025 року ще можуть переїхати на прожиття Українці. Пропоную скласти рейтинг країн, в які станом на 1 жовтня 2025 року ще можуть переїхати на прожиття Українці.

1. Філіпіни 1. Філіпіни

Танутак:

Імміграційна віза для членів родини громадян Філіппін.



Special Resident Retiree's Visa (SRRV) – для пенсіонерів та фінансово незалежних осіб.



Візи для інвесторів - при вкладенні певної суми в економіку країни

Та до 1, 2, чи 3 пункту належиш? Танутак:Та до 1, 2, чи 3 пункту належиш?

громадянам України можна отримати "прихисток" як біженець

hint rjkz написав: flyman написав: rjkz написав: Что-то мне подсказывает, что в таком случае и впечатления "турЫстов" перестанут существовать вместе с ними.

"Какие-ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?" (с)

Вони будуть передаватися поколіннями, як казки та міфи.

Разве что после зарождения следующей цивилизации.

"Какие-ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?" (с) Что-то мне подсказывает, что в таком случае и впечатления "турЫстов" перестанут существовать вместе с ними."Какие-ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?" (с)

Вони будуть передаватися поколіннями, як казки та міфи. Вони будуть передаватися поколіннями, як казки та міфи.



Разве что после зарождения следующей цивилизации. Разве что после зарождения следующей цивилизации.

^)^



^)^

Повідомлень: 40948 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1613 раз. Подякували: 2857 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:00 Water написав: flyman написав: akurt написав: Пропоную скласти рейтинг країн, в які станом на 1 жовтня 2025 року ще можуть переїхати на прожиття Українці. Пропоную скласти рейтинг країн, в які станом на 1 жовтня 2025 року ще можуть переїхати на прожиття Українці.

1. Філі п іни 1. Філііни

Танутак:

Імміграційна віза для членів родини громадян Філіппін.

Special Resident Retiree's Visa (SRRV) – для пенсіонерів та фінансово незалежних осіб.

Візи для інвесторів - при вкладенні певної суми в економіку країни

Та до 1, 2, чи 3 пункту належиш? Танутак:Та до 1, 2, чи 3 пункту належиш?



Якщо розібратися, то під пункти 1, 2 та 3 якраз Флайман підходить:



- під чесне слово - сказане "в голос" в екран монітора - обіцяв одній дівчині з Філіппін одружитися. Ну трохи обманув, бо обіцяв одружитися на Філі п інах, а вона мешкає на Філі пп інах. Ну, це нормально, як мені розказував колись один прапорщик: "Коли ми відпускаємо солдата по "увольнительной" то твердо даємо інструкцію всім солдатам на питання дівчини про прізвище відповідати "Карданов" (той прапор був з Автобату). Коли дівчина приходить на КПП, то чергові по КПП питають: "Який саме Караданов, бо в нас їх 5 десятків? І всі 5 десятків молоді і красиві, як ви і сказали!". Так що тут все "чисто".



- про "фінансово незалежних осіб" - в саму точку! Що-що, а від фінансів мрійник незалежний останні 1/3 сторіччя. Цей пункт точно підходить.



- вкладення певної суми в економіку - тут все ОК, він це оголосив на всю російську федерацію для читачів свого блогу: за останні 2 роки вкладено в трубу хати в 74 км від Києва топорів: 1 (впав із-за необережного використання прямо в димову трубу на даху), пасатижів - 1 (впали в трубу слідом за топором); пізніше інвестовано в б/в ножівку, куплену на блошиному ринку, 60 (шістдесят) гривень. Від цього розкладу в захваті не тільки в Мордовії, але і весь Сибір разом з Камчаткою.



Якщо розібратися, то під пункти 1, 2 та 3 якраз Флайман підходить:

- під чесне слово - сказане "в голос" в екран монітора - обіцяв одній дівчині з Філіппін одружитися. Ну трохи обманув, бо обіцяв одружитися на Філіпінах, а вона мешкає на Філіппінах. Ну, це нормально, як мені розказував колись один прапорщик: "Коли ми відпускаємо солдата по "увольнительной" то твердо даємо інструкцію всім солдатам на питання дівчини про прізвище відповідати "Карданов" (той прапор був з Автобату). Коли дівчина приходить на КПП, то чергові по КПП питають: "Який саме Караданов, бо в нас їх 5 десятків? І всі 5 десятків молоді і красиві, як ви і сказали!". Так що тут все "чисто".

- про "фінансово незалежних осіб" - в саму точку! Що-що, а від фінансів мрійник незалежний останні 1/3 сторіччя. Цей пункт точно підходить.

- вкладення певної суми в економіку - тут все ОК, він це оголосив на всю російську федерацію для читачів свого блогу: за останні 2 роки вкладено в трубу хати в 74 км від Києва топорів: 1 (впав із-за необережного використання прямо в димову трубу на даху), пасатижів - 1 (впали в трубу слідом за топором); пізніше інвестовано в б/в ножівку, куплену на блошиному ринку, 60 (шістдесят) гривень. Від цього розкладу в захваті не тільки в Мордовії, але і весь Сибір разом з Камчаткою.

Тут особисто президент Філіппін підпише документи. Не зможе не підписати!

https://youtube.com/shorts/H_enEODjiKk?
Скоро из легковых будут так воровать.

