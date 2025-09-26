Water написав: flyman написав: akurt написав:
Пропоную скласти рейтинг країн, в які станом на 1 жовтня 2025 року ще можуть переїхати на прожиття Українці.
1. Філіп
іни
Танутак:
Імміграційна віза для членів родини громадян Філіппін.
Special Resident Retiree's Visa (SRRV) – для пенсіонерів та фінансово незалежних осіб.
Візи для інвесторів - при вкладенні певної суми в економіку країни
Та до 1, 2, чи 3 пункту належиш?
Якщо розібратися, то під пункти 1, 2 та 3 якраз Флайман підходить:
- під чесне слово - сказане "в голос" в екран монітора
- обіцяв одній дівчині з Філіппін одружитися. Ну трохи обманув, бо обіцяв одружитися на Філіп
інах, а вона мешкає на Філіпп
інах. Ну, це нормально, як мені розказував колись один прапорщик: "Коли ми відпускаємо солдата по "увольнительной" то твердо даємо інструкцію всім солдатам на питання дівчини про прізвище відповідати "Карданов
" (той прапор був з Автобату). Коли дівчина приходить на КПП, то чергові по КПП питають: "Який саме Караданов, бо в нас їх 5 десятків? І всі 5 десятків молоді і красиві, як ви і сказали!". Так що тут все "чисто".
- про "фінансово незалежних осіб
" - в саму точку! Що-що, а від фінансів мрійник незалежний останні 1/3 сторіччя. Цей пункт точно підходить.
- вкладення
певної суми в економіку - тут все ОК, він це оголосив на всю російську федерацію для читачів свого блогу: за останні 2 роки вкладено
в трубу хати в 74 км від Києва топорів: 1 (впав із-за необережного використання прямо в димову трубу на даху), пасатижів - 1 (впали в трубу слідом за топором); пізніше інвестовано в б/в ножівку, куплену на блошиному ринку, 60 (шістдесят) гривень. Від цього розкладу в захваті не тільки в Мордовії, але і весь Сибір разом з Камчаткою.
Тут особисто президент Філіппін підпише документи. Не зможе не підписати!