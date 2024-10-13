RSS
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:18

Колеги, а нагадайте, ТАС, вері кард - ще дієва? Чи були "покращення"? Бо, не слідкував за ними
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:18

Райф відкрив продаж ОВДП у застосунку. Щоправда, враховуючи скажений фінмон та мін. кількість у 350 облігацій, продукт буде нішевим.
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:31

  la9 написав:Колеги, а нагадайте, ТАС, вері кард - ще дієва? Чи були "покращення"? Бо, не слідкував за ними

Да, покупать с неё можно. Только в тарифах пару месяцев назад добавилось:
4.10. Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти 1,5% + 50 грн.

За свои комиса пока нет. Этим, вроде, только два банка отличились.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 20:56

В новому додатку Укрсиба а також в веб версії неможливо підняти ліміт на інтернет платежі на добу більше ніж на 15 тисяч, щоб заДіяти.Читав на форумі банка що для підняття ліміту треба звернутися в підтримку банку. Чи буде співробітник банку питати для чого треба підняти ліміт наприклад до 40 тисяч грн на добу, якщо питає що краще відповісти? Може хтось з таким стикався, в додатках інших банків не стикався з такою проблемою.Заздалегідь дякую.
