Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Як змінювалися основні
економічні показники України...

Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 21:04

Як змінювалися основні економічні показники України...

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти дослідили, як змінювалися основні економічні показники України протягом останніх років.

Дивися повний текст
Як змінювалися основні економічні показники України протягом останніх років (інфографіка)
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 21:05

За часи боротьби гетманцева при імператорі корупції та брехні зі схемами рівень тіньової економіки виріс з 27% до 40%. Потужно!
