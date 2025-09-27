|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 27 вер, 2025 20:29
akurt написав:
вчора задав питання, де станом на 25 вересня приймають українців?
ТЦК, ЗСУ...
1
Додано: Суб 27 вер, 2025 20:37
akurt написав:
Згаданий вами серіал - один з моїх улюблених.
Якщо серйозно, то коли людина опиняється за кордоном, його чекає неймовірна кількість незрозумілих і ніби-то найважливих питань, які не мають розвʼязку.
Якщо мати людину - наприклад з української діаспори - яка може підказати, спрямувати, «відкрити очі» - то найцінніша за кордоном річ.
Дивіться: я НЕ ДАРЕМНО вчора задав питання, де станом на 25 вересня приймають українців?
І що: є якась відповідь крім поради людини, яка бачила філіппінських дівчат тільки на каналі Pornhub?
В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео
Додано: Суб 27 вер, 2025 21:54
BIGor написав:
В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео
Дякую, подивлюся.
Тут така історія: непоганий хлопець - син хороших приятелів - програміст - працює з Болгарії віддалено - зараз ТИМЧАСОВО мешкає саме в Болгарії.
Я йому раджу змінити на щось більш пристойне.
А що пристойне - спробуй визначитися...P.S.
Подивився. Ні, "Такой хоккей нам не нужен"
... (с).
Будемо шукати далі.
Є варіанти отримати докладну практичну інформацію: Іспанія (2 приятеля зачепилися), Австралія (один зачепився, але зв"язок укладено...)
5
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:39
BIGor написав: akurt написав:
Згаданий вами серіал - один з моїх улюблених.
Якщо серйозно, то коли людина опиняється за кордоном, його чекає неймовірна кількість незрозумілих і ніби-то найважливих питань, які не мають розвʼязку.
Якщо мати людину - наприклад з української діаспори - яка може підказати, спрямувати, «відкрити очі» - то найцінніша за кордоном річ.
Дивіться: я НЕ ДАРЕМНО вчора задав питання, де станом на 25 вересня приймають українців?
І що: є якась відповідь крім поради людини, яка бачила філіппінських дівчат тільки на каналі Pornhub?
В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео
Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.
1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.
Пи. Си.
В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку.
