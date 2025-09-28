ТЦК, ЗСУ...
Додано: Суб 27 вер, 2025 20:29
Додано: Суб 27 вер, 2025 20:37
В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео
Додано: Суб 27 вер, 2025 21:54
Дякую, подивлюся.
Тут така історія: непоганий хлопець - син хороших приятелів - програміст - працює з Болгарії віддалено - зараз ТИМЧАСОВО мешкає саме в Болгарії.
Я йому раджу змінити на щось більш пристойне.
А що пристойне - спробуй визначитися...
P.S. Подивився. Ні, "Такой хоккей нам не нужен"... (с).
Будемо шукати далі.
Є варіанти отримати докладну практичну інформацію: Іспанія (2 приятеля зачепилися), Австралія (один зачепився, але зв"язок укладено...)
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:39
Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.
1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.
Пи. Си.
В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку.
Додано: Нед 28 вер, 2025 10:40
Ну реально “Better”.
Не дай, Боже, попасти в ДТП, а за кордоном - тим більше.
Все закінчилося з мінімальними втратами для нашого українця:
- ранок суботи, він їхав на власному CR-V з авто номерами Німеччини, де тимчасово мешкає, працюючи на німецького роботодавця, по Анталії.
- в Анталії має власну 4-к квартиру площею в 150 кв.м. Куплену в 2021 році за 34 000$. Так, були такі ціни і такі квартири. Просто треба було вчасно читати цей форум (іншу гілку) та діяти.
- він їхав по вулиці з однобічним рухом та побачив, що «проскочив» порожнє місце. Зупинився, глянув в дзеркало «заднього» виду та різко почав здавати назад, щоби припаркуватися.
- за «Законом підлості» пані на легковику Golf вирішила саме в цю мить виїхати щ парковочного місця. Ну він їй «з усієї дурі» і зніс капот.
- в авто за кермом була жінка, її дитина та двоє братів.
- Викликай Берента!
Справу залагодили досить швидко та без проблем для нашого українця: пан Берент (справжній турок та справжній друг українців в Анталії - як власник СТО) говорить англійською, був на телефонному звʼязку, наш українець також говорить англійською, викликали поліцію, склали протокол, схеми накреслили, протоколи підписали, пики одне одному не били.
Better call Saul
Ну, правда…
Додано: Нед 28 вер, 2025 11:16
Непогано так.
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:05
Він правильно зробив, Польща дуже дорога країна для проживання - туди треба їхати тільки з якоюсь дуже оплачуваною професією.
