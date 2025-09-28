RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 20:29

  akurt написав:вчора задав питання, де станом на 25 вересня приймають українців?

ТЦК, ЗСУ...
sergey_sryvkin
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 20:37

  akurt написав:Згаданий вами серіал - один з моїх улюблених.
Якщо серйозно, то коли людина опиняється за кордоном, його чекає неймовірна кількість незрозумілих і ніби-то найважливих питань, які не мають розвʼязку.
Якщо мати людину - наприклад з української діаспори - яка може підказати, спрямувати, «відкрити очі» - то найцінніша за кордоном річ.

Дивіться: я НЕ ДАРЕМНО вчора задав питання, де станом на 25 вересня приймають українців?
І що: є якась відповідь крім поради людини, яка бачила філіппінських дівчат тільки на каналі Pornhub?

В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео
BIGor
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 21:54

  BIGor написав:В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео

Дякую, подивлюся.
Тут така історія: непоганий хлопець - син хороших приятелів - програміст - працює з Болгарії віддалено - зараз ТИМЧАСОВО мешкає саме в Болгарії.
Я йому раджу змінити на щось більш пристойне.
А що пристойне - спробуй визначитися...

P.S. Подивився. Ні, "Такой хоккей нам не нужен"... (с).
Будемо шукати далі.
Є варіанти отримати докладну практичну інформацію: Іспанія (2 приятеля зачепилися), Австралія (один зачепився, але зв"язок укладено...)
akurt
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 22:39

  BIGor написав:
  akurt написав:Згаданий вами серіал - один з моїх улюблених.
Якщо серйозно, то коли людина опиняється за кордоном, його чекає неймовірна кількість незрозумілих і ніби-то найважливих питань, які не мають розвʼязку.
Якщо мати людину - наприклад з української діаспори - яка може підказати, спрямувати, «відкрити очі» - то найцінніша за кордоном річ.

Дивіться: я НЕ ДАРЕМНО вчора задав питання, де станом на 25 вересня приймають українців?
І що: є якась відповідь крім поради людини, яка бачила філіппінських дівчат тільки на каналі Pornhub?

В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео

Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.
1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.
Пи. Си.
В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 10:40

  sergey_sryvkin написав:
  akurt написав:Дзвонять з Анталії: «Підкажіть: ми попали в аварію, що робити, викликати поліцію чи ні, страхову викликати чи ні?»
- Викликайте Берента!

як купити б/в авто. - До Берента!
Розбили лобове скло на Мерседесі… - До Берента!
Попали в аварію? - До Берента!

Better call Saul :)


Ну реально “Better”.
Не дай, Боже, попасти в ДТП, а за кордоном - тим більше.
Все закінчилося з мінімальними втратами для нашого українця:
- ранок суботи, він їхав на власному CR-V з авто номерами Німеччини, де тимчасово мешкає, працюючи на німецького роботодавця, по Анталії.
- в Анталії має власну 4-к квартиру площею в 150 кв.м. Куплену в 2021 році за 34 000$. Так, були такі ціни і такі квартири. Просто треба було вчасно читати цей форум (іншу гілку) та діяти.
- він їхав по вулиці з однобічним рухом та побачив, що «проскочив» порожнє місце. Зупинився, глянув в дзеркало «заднього» виду та різко почав здавати назад, щоби припаркуватися.
- за «Законом підлості» пані на легковику Golf вирішила саме в цю мить виїхати щ парковочного місця. Ну він їй «з усієї дурі» і зніс капот.
- в авто за кермом була жінка, її дитина та двоє братів.
- Викликай Берента!

Справу залагодили досить швидко та без проблем для нашого українця: пан Берент (справжній турок та справжній друг українців в Анталії - як власник СТО) говорить англійською, був на телефонному звʼязку, наш українець також говорить англійською, викликали поліцію, склали протокол, схеми накреслили, протоколи підписали, пики одне одному не били.

Better call Saul :)
Ну, правда…
akurt
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 11:16

Непогано так.
https://youtu.be/jPG-bDgi_-k?si=6S-5Dx9l5FxkkPTq
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 12:05

  Bolt написав:
  BIGor написав:В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео

Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.
1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.
Пи. Си.
В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку.

Він правильно зробив, Польща дуже дорога країна для проживання - туди треба їхати тільки з якоюсь дуже оплачуваною професією.
BIGor
