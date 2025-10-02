Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2960296129622963 Додано: Нед 28 вер, 2025 13:52 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео

В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео

Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.

1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.

Пи. Си.

В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку. Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.Пи. Си.В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку.

Він правильно зробив, Польща дуже дорога країна для проживання - туди треба їхати тільки з якоюсь дуже оплачуваною професією. Він правильно зробив, Польща дуже дорога країна для проживання - туди треба їхати тільки з якоюсь дуже оплачуваною професією. Як ваша? Як ваша? Faceless

Модератор Повідомлень: 36660 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1499 раз. Подякували: 8246 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 вер, 2025 17:07 Faceless написав: BIGor написав: Bolt написав: Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.

1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.

Пи. Си.

В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку. Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.Пи. Си.В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку.

Він правильно зробив, Польща дуже дорога країна для проживання - туди треба їхати тільки з якоюсь дуже оплачуваною професією. Він правильно зробив, Польща дуже дорога країна для проживання - туди треба їхати тільки з якоюсь дуже оплачуваною професією. Як ваша? Як ваша?

Так, якщо плануєте в Польшу - то зможете закріпитись. Так, якщо плануєте в Польшу - то зможете закріпитись. BIGor

Повідомлень: 10200 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1474 раз. Подякували: 1879 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 жов, 2025 10:55

Племінник, який мешкає у Варшаві, написав, що наші люди починають залишати Польщу: в Польщі «наших» вже не люблять….



Дам посилання на мій текст про «Легкі гроші» в США з джерелом походження за рахунок продажу квартири в Києві.

Можливо, він є більш актуальним на цій гілці.

Це про «легкі гроші». У емігранта за кордоном.

Інвестуємо в нерухомість закордоном Щось там в Польщі якось сумно.Племінник, який мешкає у Варшаві, написав, що наші люди починають залишати Польщу: в Польщі «наших» вже не люблять….Дам посилання на мій текст про «Легкі гроші» в США з джерелом походження за рахунок продажу квартири в Києві.Можливо, він є більш актуальним на цій гілці.Це про «легкі гроші». У емігранта за кордоном. akurt

Повідомлень: 11326 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4034 раз. Подякували: 1504 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2960296129622963 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless