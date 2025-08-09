RSS
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 10:41

Finance.ua: Як правильно обрати депозит: огляд...

Пропонуємо до обговорення:
Показуємо на прикладі п'яти банків
У цій статті ми розберемо, чим корисний депозит та які є варіанти від українських банків.

Дивися повний текст Як правильно обрати депозит: огляд найвигідніших пропозицій 2025 року
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 10:42

Прочитавши цю "статтю" навіть школяр впевнено скаже, що Юлія ніяка не журналіст, а фінанс уа ніякий не фінансовий портал і репутація для них ніщо, а гонорар - все.
