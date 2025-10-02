|
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:52
BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав:
В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео
Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.
1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.
Пи. Си.
В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку.
Він правильно зробив, Польща дуже дорога країна для проживання - туди треба їхати тільки з якоюсь дуже оплачуваною професією.
Як ваша?
-
Додано: Нед 28 вер, 2025 17:07
Faceless написав: BIGor написав: Bolt написав:
Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.
1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.
Пи. Си.
В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку.
Він правильно зробив, Польща дуже дорога країна для проживання - туди треба їхати тільки з якоюсь дуже оплачуваною професією.
Як ваша?
Так, якщо плануєте в Польшу - то зможете закріпитись.
Додано: Чет 02 жов, 2025 10:55
Щось там в Польщі якось сумно.
Племінник, який мешкає у Варшаві, написав, що наші люди починають залишати Польщу: в Польщі «наших» вже не люблять….
Дам посилання на мій текст про «Легкі гроші» в США з джерелом походження за рахунок продажу квартири в Києві.
Можливо, він є більш актуальним на цій гілці.
Це про «легкі гроші». У емігранта за кордоном.Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Чет 02 жов, 2025 14:42
akurt написав:
Щось там в Польщі якось сумно.
Племінник, який мешкає у Варшаві, написав, що наші люди починають залишати Польщу: в Польщі «наших» вже не люблять….
Дам посилання на мій текст про «Легкі гроші» в США
з джерелом походження за рахунок продажу квартири в Києві.
Можливо, він є більш актуальним на цій гілці.
Це про «легкі гроші». У емігранта за кордоном.Інвестуємо в нерухомість закордоном
Може розкажите чим Ви наразі заробляєте на хліб?
