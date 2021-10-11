|
Додано: П'ят 26 вер, 2025 13:27
не могу вам написать в приватные сообщения
RaifHelp
Додано: Суб 27 вер, 2025 10:14
JD2025 Добрий день!
Будемо раді допомогти. Напишіть нам в приватні повідомлення наших офіційних сторінок у Facebook чи Instagram. Чекаємо.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:11
О, брат по нещастю
Мені теж заблочили рахунки, але прислали лист де кажуть що розриваємо відносини по причині: Положеннями абзацу 3 частини 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» No 361-IX від 16.12.2019 р.
На рахунках залишались копійки та трохи кешбеку. Тож проблем для себе не бачу, відмовились від клієнта, спужались побачивши в мені чорта, то шож поробиш.
Хоча таке очікувати треба було, мав дві картки їхні, АТБ та Віза Фішка. Атбшною вже давненько не користувався(монобанк для мене тут рулить) А Фішка теж дуже рідко. Про повсякденні оплати чи комуналку взагалі мовчу, для цього інші банки цікавіші. Інколи прилітали гроші по P2P з кріптобмінів. Тож мабуть це і є причина.
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:21
І це при тому що ліміт на перекази з моїх рахунків Raif банку на рахунки в інших банках(навіть свої!).
Був всього навсього 50 тис. гривень!
Ух! )))
Додано: Пон 29 вер, 2025 13:57
RaifHelp от надійшов мені ПУШ, що кредитка вже доступна в МуРайф.
Захожу, ні умов безкоштовності по карті, ні зняти на кредитку з депо.
Так що ж змінилося? Все як було, так і залишилося.
Додано: Пон 29 вер, 2025 19:36
Кочевник Добрий день!
Наразі ми здійснюємо міграцію рахунків на нову платформу, що могло викликати отримання Вами такого повідомлення про доступність кредитної картки в застосунку "MyRaif". Це технічний процес і зміни не вплинуть на обслуговування рахунків та карток, вони залишаються доступними, як і раніше.
Хотілося б звернути Вашу увагу, що умови кредитної картки, такі як відсоткова ставка, мінімальний платіж та дата розрахунку відсотків, залишаються без змін. У разі виникнення питань або потреба в уточненнях, будь ласка, звертайтеся до чату в застосунку і наші оператори з радістю Вас проконсультують.
Ми також активно працюємо над розширенням функціоналу "MyRaif", щоб уся необхідна інформація та можливості були доступні в одному місці.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
Додано: Пон 29 вер, 2025 19:52
RaifHelpумови продукту не залежать від додатку. Навіщо ви мені генеруєте отой ШІ-скам?
Навіщо мені звертатися в чат? В старому все добре показувало (умови по пакету), а в новому іноваційному потрібно витрати пів години для того, щоби достукатися в чат.
Ви точно покращуєте щось?
П.С. Щодо прямого переказу з депо на кредитку - вже є доступна в списку отримувачів..
Додано: Пон 29 вер, 2025 20:02
Додано: Пон 29 вер, 2025 20:33
Та немає пакетки)
Додано: Чет 02 жов, 2025 16:30
Коли в Райфі можна буде відкрити Діякарту ?
