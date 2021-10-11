RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 278279280281

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.3 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
12
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 13:27

не могу вам написать в приватные сообщения

RaifHelp
JD2025
 
Повідомлень: 2
З нами з: 25.09.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 10:14

JD2025 Добрий день!
Будемо раді допомогти. Напишіть нам в приватні повідомлення наших офіційних сторінок у Facebook чи Instagram. Чекаємо.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 263
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 13:11

  JD2025 написав:почему банк заблокировал счет и не смог адекватно объяснить свою причину, такого поведения.

О, брат по нещастю :)
Мені теж заблочили рахунки, але прислали лист де кажуть що розриваємо відносини по причині: Положеннями абзацу 3 частини 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» No 361-IX від 16.12.2019 р.

На рахунках залишались копійки та трохи кешбеку. Тож проблем для себе не бачу, відмовились від клієнта, спужались побачивши в мені чорта, то шож поробиш. :mrgreen:

Хоча таке очікувати треба було, мав дві картки їхні, АТБ та Віза Фішка. Атбшною вже давненько не користувався(монобанк для мене тут рулить) А Фішка теж дуже рідко. Про повсякденні оплати чи комуналку взагалі мовчу, для цього інші банки цікавіші. Інколи прилітали гроші по P2P з кріптобмінів. Тож мабуть це і є причина.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1276
З нами з: 04.03.15
Подякував: 238 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 13:21

І це при тому що ліміт на перекази з моїх рахунків Raif банку на рахунки в інших банках(навіть свої!).
Був всього навсього 50 тис. гривень!
Ух! :))))
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1276
З нами з: 04.03.15
Подякував: 238 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 13:57

RaifHelp от надійшов мені ПУШ, що кредитка вже доступна в МуРайф.
Захожу, ні умов безкоштовності по карті, ні зняти на кредитку з депо.
Так що ж змінилося? Все як було, так і залишилося.
Кочевник
 
Повідомлень: 2513
З нами з: 16.02.17
Подякував: 402 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 19:36

Кочевник Добрий день!
Наразі ми здійснюємо міграцію рахунків на нову платформу, що могло викликати отримання Вами такого повідомлення про доступність кредитної картки в застосунку "MyRaif". Це технічний процес і зміни не вплинуть на обслуговування рахунків та карток, вони залишаються доступними, як і раніше.
Хотілося б звернути Вашу увагу, що умови кредитної картки, такі як відсоткова ставка, мінімальний платіж та дата розрахунку відсотків, залишаються без змін. У разі виникнення питань або потреба в уточненнях, будь ласка, звертайтеся до чату в застосунку і наші оператори з радістю Вас проконсультують.
Ми також активно працюємо над розширенням функціоналу "MyRaif", щоб уся необхідна інформація та можливості були доступні в одному місці.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 263
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 19:52

RaifHelpумови продукту не залежать від додатку. Навіщо ви мені генеруєте отой ШІ-скам?
Навіщо мені звертатися в чат? В старому все добре показувало (умови по пакету), а в новому іноваційному потрібно витрати пів години для того, щоби достукатися в чат.
Ви точно покращуєте щось?

П.С. Щодо прямого переказу з депо на кредитку - вже є доступна в списку отримувачів..
Кочевник
 
Повідомлень: 2513
З нами з: 16.02.17
Подякував: 402 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 20:02

  Кочевник написав:Щодо прямого переказу з депо на кредитку..
Так пряме погашення кредитки з депо є ж недоцільним! Бо тільки погашення з Пакетки враховується в умовний ліміт для її безкоштовного обслуговування 🧐
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6703
З нами з: 05.05.21
Подякував: 516 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 20:33

Re: Райффайзен Банк

Та немає пакетки)
Кочевник
 
Повідомлень: 2513
З нами з: 16.02.17
Подякував: 402 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 16:30

Re: Райффайзен Банк

Коли в Райфі можна буде відкрити Діякарту ?
angra
 
Повідомлень: 275
З нами з: 21.02.11
Подякував: 10 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 278279280281
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 229, 230, 231
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2303 1162059
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 жов, 2025 12:51
Ferlakur
Перший Iнвестицiйний Банк 1, 2, 3
IMPRINTER » Пон 11 жов, 2021 02:40
20 10781
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 жов, 2025 12:51
Solar_simfi
Юнекс Банк 1 ... 158, 159, 160
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1597 567190
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 вер, 2025 10:38
jabba

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9816)
02.10.2025 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.