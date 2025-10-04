RSS
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:50

  Bolt написав:
  Hotab написав:Bolt
Ну я ж саме це і вказав

Скоро а Албанії той автобан добудують дуиаю до Саранди на годину швидше буде їхати.
https://youtu.be/RKSWMM-9I8w?si=4o59ykpHNjuMQVkc


Ну побувати на пляжі Хемере ще раз дуже хочу.. Іонічне море мене вразило
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 01:42

Re: Еміграція, заробітчанство

Ну шо?
Судя по всему, в ICE начинаются процессы по Ю4Ю. В частности, есть вопросы к тем кто:
- на момент начала большой войны НЕ находился на территории Украины. А для мужчин 18-65 в США по Ю4Ю это очень характерно.
- въехали по Ю4Ю с фиктивным браком, как правило с гражданкой Украины. Вопросы как к одной стороне фиктивного брака так и к другой.
- к спонсорам Ю4Ю с большим количеством аффидавит оф саппорт.
По своему опыту общения с Ю4Юшниками - кто-то приехал и законно, например, отец с тремя детьми. Кто-то откровенно сказал что на границе дал взятку.
А большинство мужиков - заробитчане из Европы, которые просто не смогли раньше прорваться в США.
По правде сказать, среди тех кого я знаю, нет лиц с фиктивным браком и нет людей зарабатывавших на аффидавитах, но что они есть, исключать не следует.
Как мы знаем, аферистов хватает и в Украине и в США и в европейских странах, не говоря уж о странах БВ.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 01:58

  Hotab написав:
  Bolt написав:
  Hotab написав:Bolt
Ну я ж саме це і вказав

Скоро а Албанії той автобан добудують дуиаю до Саранди на годину швидше буде їхати.
https://youtu.be/RKSWMM-9I8w?si=4o59ykpHNjuMQVkc


Ну побувати на пляжі Хемере ще раз дуже хочу.. Іонічне море мене вразило

Так там місто прямо над морем.
Не відомо куди каналізацію зкидають.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 21:59

Є друга частина про @легкі гроші@ в США.
Ось тут:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Востаннє редагувалось akurt в Суб 04 жов, 2025 04:15, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 22:05

  Bolt написав:
  Hotab написав:
  Bolt написав:[
Скоро а Албанії той автобан добудують дуиаю до Саранди на годину швидше буде їхати.
https://youtu.be/RKSWMM-9I8w?si=4o59ykpHNjuMQVkc


Ну побувати на пляжі Хемере ще раз дуже хочу.. Іонічне море мене вразило

Так там місто прямо над морем.
Не відомо куди каналізацію зкидають.

Та відомо ж куди. Як і Чорногорія це робить у своїх небагатьох приморських «містах».
Це доречі одна з вимог до них (обох) для вступу в ЄС в 2028 році.
Якщо не важко , вкажи населені пункти чи інші контрольні точки щодо того майбутнього (і вже діючого) автобану.
Якщо знаєш, то яка частина вже функціонує, яка в процесі.
Я в 2021 році бачив ті грандіозні будівництва в горах, але з тих пір там не був.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 22:59

  Bolt написав:
  Hotab написав:Bolt
Ну я ж саме це і вказав

Скоро а Албанії той автобан добудують дуиаю до Саранди на годину швидше буде їхати.
https://youtu.be/RKSWMM-9I8w?si=4o59ykpHNjuMQVkc

Не скоро. Окремі ділянки вводять в експлуатацію постійно, але довжина траси досить велика, із складними гірськими ділянками та тунелями, тож, на годину швидше, якщо і буде, то мінімум років через 5 (оптимістично). Справжнього працюючого автобану у тому напрямку (А2) зараз 50км. Але основна частина траси на Саранду в дуже гарному стані, тож, від аеропорту Мати Терези за 3,5-4 години, не поспішаючи, можна доїхати. Або з Корфу, як альтернатива - пів години на паромі. Але там зараз якісь обмеження на перетин на паромі з автівкою між Корфу та Саранде, тож авто арендувати треба вже у Алабанії. Та і дешевше це вийде.
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 08:52

  Rack написав:
  Bolt написав:
  Hotab написав:Bolt
Ну я ж саме це і вказав

Скоро а Албанії той автобан добудують дуиаю до Саранди на годину швидше буде їхати.
https://youtu.be/RKSWMM-9I8w?si=4o59ykpHNjuMQVkc

Не скоро. Окремі ділянки вводять в експлуатацію постійно, але довжина траси досить велика, із складними гірськими ділянками та тунелями, тож, на годину швидше, якщо і буде, то мінімум років через 5 (оптимістично). Справжнього працюючого автобану у тому напрямку (А2) зараз 50км. Але основна частина траси на Саранду в дуже гарному стані, тож, від аеропорту Мати Терези за 3,5-4 години, не поспішаючи, можна доїхати. Або з Корфу, як альтернатива - пів години на паромі. Але там зараз якісь обмеження на перетин на паромі з автівкою між Корфу та Саранде, тож авто арендувати треба вже у Алабанії. Та і дешевше це вийде.

Я від Саранди до Чаф-Тан(Македонський кордон) десь до п"яти годин часу їду.
Там від Охріду до Кічево македонці свій Автобан вже 10 років мудохають і кінця ще не видно.
Там би теж з 20 хвилин можна було би з" єконоомити, як добудують.
А що з того, що а тій Саранді вже і так нічого буде робити. Всі пляжі повністтю з платними шезлонгами. І в Лукове доводилось мотатись кожен день по 50 км на круг.
