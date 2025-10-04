Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну шо? Судя по всему, в ICE начинаются процессы по Ю4Ю. В частности, есть вопросы к тем кто: - на момент начала большой войны НЕ находился на территории Украины. А для мужчин 18-65 в США по Ю4Ю это очень характерно. - въехали по Ю4Ю с фиктивным браком, как правило с гражданкой Украины. Вопросы как к одной стороне фиктивного брака так и к другой. - к спонсорам Ю4Ю с большим количеством аффидавит оф саппорт. По своему опыту общения с Ю4Юшниками - кто-то приехал и законно, например, отец с тремя детьми. Кто-то откровенно сказал что на границе дал взятку. А большинство мужиков - заробитчане из Европы, которые просто не смогли раньше прорваться в США. По правде сказать, среди тех кого я знаю, нет лиц с фиктивным браком и нет людей зарабатывавших на аффидавитах, но что они есть, исключать не следует. Как мы знаем, аферистов хватает и в Украине и в США и в европейских странах, не говоря уж о странах БВ.
Ну побувати на пляжі Хемере ще раз дуже хочу.. Іонічне море мене вразило
Так там місто прямо над морем. Не відомо куди каналізацію зкидають.
Та відомо ж куди. Як і Чорногорія це робить у своїх небагатьох приморських «містах». Це доречі одна з вимог до них (обох) для вступу в ЄС в 2028 році. Якщо не важко , вкажи населені пункти чи інші контрольні точки щодо того майбутнього (і вже діючого) автобану. Якщо знаєш, то яка частина вже функціонує, яка в процесі. Я в 2021 році бачив ті грандіозні будівництва в горах, але з тих пір там не був.
Не скоро. Окремі ділянки вводять в експлуатацію постійно, але довжина траси досить велика, із складними гірськими ділянками та тунелями, тож, на годину швидше, якщо і буде, то мінімум років через 5 (оптимістично). Справжнього працюючого автобану у тому напрямку (А2) зараз 50км. Але основна частина траси на Саранду в дуже гарному стані, тож, від аеропорту Мати Терези за 3,5-4 години, не поспішаючи, можна доїхати. Або з Корфу, як альтернатива - пів години на паромі. Але там зараз якісь обмеження на перетин на паромі з автівкою між Корфу та Саранде, тож авто арендувати треба вже у Алабанії. Та і дешевше це вийде.
Я від Саранди до Чаф-Тан(Македонський кордон) десь до п"яти годин часу їду. Там від Охріду до Кічево македонці свій Автобан вже 10 років мудохають і кінця ще не видно. Там би теж з 20 хвилин можна було би з" єконоомити, як добудують. А що з того, що а тій Саранді вже і так нічого буде робити. Всі пляжі повністтю з платними шезлонгами. І в Лукове доводилось мотатись кожен день по 50 км на круг.