Флайман давно хотів відмовитись від БДСМ, але він звʼязаний ним по рукам і ногам
Додано: Суб 04 жов, 2025 09:25
Додано: Суб 04 жов, 2025 09:36
Ти, як завжди, перекручуєш.
В мене не "реформи це легко" і "нагнуть населення", а - реформи це не так важко і неможливо, як ти намагаєшся довести-показати, навіть порівнюючи ринкові реформи з реформами типу селян в колгоспи.
Що є предметом обговорення: моя пенсія, мої хотєлки стосовно моєї пенсії чи питання розвитку ринку-економіки країни?
То до чого ти тулиш мої хочу, пенсію тощо???
Ти знов підмінюєш предмети.
Ти не в стані допетрити, що свідомість змінюється через змін умов, в яких знаходиться населення.
Реформатори змінюють умови і через вплив цих нових умов з часом змінюється і свідомість.
За газ по кратно вищій ціні вже ніхто й не париться...
За медпослуги платять й не париться...
І т.д.
Загугли теорію розбитих вікон...
Це і є отой вплив умов на свідомість. І мер Ньо-йорку "застрелив вікна", а не чекав, коли "кожен сам" дозріє застрелити в себе, еволюціонує((
Тобто розвиток через реформи, зміна свідомості населення через вплив від рішень-дій влади це практика визнана і використовується.
А от від тебе чути тільки пісню --- якщо кожен змінить свідомість (інструментом --- підійде до дзеркала...). Це фантазія.
Бо розглядається реал --- ситуація, коли населення не бажає підходити до дзеркала, не бажає змінювати свою свідомість.
То про яку хфантастику ти співаєш?
А-ля "якщо люди всій Землі взятися за руки ...".
І гвіздок: твої пісні населення не чує, твого впливу МІЗЕР.
А дії-рішення можновладців-управлінців-регуляторів у вигляді реформ все населення відчує, вони впливатимуть на суспільство і принесуть зміни.
Як принесли в іспаніях, ірландіях, польщах і т.д.
Без оцих реформ від можновладців-управлінців-регуляторів ці суспільства еволюційно ще, як ти кажеш, років 100-150 рухались до рівня ..., якого досягли за 20-50 з реформами.
За цей час розвинуті втекли б ще далі від лазерів без реформ.
І відкинь з таблиці Бруней, Катар і Ко. Які досягли стрибка!!! збагачення завдяки нафті-газу...
Відсталі нересурсні країни наближаються до розвинутих шляхом РЕФОРМ.
Да і багато країн вирішують кризис в подальшому розвитку через реформи.
Про еволюційний шлях та кожен до дзеркала --- то пісні ні а чьом.
*Тому він по відношенню до себе - мазохіст
по відношенню до лада - садист*
Ти сплутав😁😁😁 і вчергове вийшов сам на себе.
Це "калорії від манки ..." мільйонеру та родиною на 1\2 від трьох мінімалок роками, а також 40 тис. поточних на трьох дорослих, серед яких ще й студентка, в наш час -- це тоді теж садо-мазо.
Нахиляєш сам себе та рідних...
Додано: Суб 04 жов, 2025 09:58
Порція оптимізму((
*Кремль проиграл все. В шахматы...
КНР - это ловушка куда как в том анекдоте загнали...
А Иран - крышка... которую РФ сама подписала...
А Индия - просто будущий гегемон... и битва будет между КНР и Индией... за право вращаться вокруг США с Британией.
А Украина стала приманкой ((( на которую Кремль как собака Павлова прыгнул... и обратно уже пути нет...
И Козак это знал... как знают и Патрушев и мой любимый Методолог в МО... и другие...
Как знают на ЮК, который под Бритами...
Как знают все.
АМИНЬ.
И да свершится Перфокарта.* (С)
Не схотіли еліти рфії та Неньки!!! своєчасно!!! йти під свої центри тяжіння (Китай та Захід) добровільно-м'яко і в положеній для них формі!!!, то підуть вимушено ... ще й через отакий батіг, як війна. І у формі іншій.
І це не змова рептилоїдів, а наслідок об'єктивних факторів.
Найкращий партнер це той партнер, який залежить від тебе (тобто якому ти можеш висувати свої умови).
От і роль можновладців.
Додано: Суб 04 жов, 2025 11:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
