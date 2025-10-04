|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 жов, 2025 10:55
Investor_K
А де ріелтори
По цю сторону ф. камери
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16550
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2497 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Суб 04 жов, 2025 11:35
UA написав:Ти думаєш, інвестори Войцеха розуміли куди лізуть?
Це дуже по українські, прокуратура кришевала Войцеха, а покарати треба інвесторів.
Проклята територія.
інвестори покарали себе самі і заплатили за власну жабу і тупість
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11887
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|125143
|33427892
|
Суб 04 жов, 2025 07:18
Frant
|
|10608
|6608818
|
Суб 04 жов, 2025 00:00
akurt
|
|10714
|7466745
|