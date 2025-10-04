rjkz написав:
Ну, и "приятная новость", которую я когда-то обещал сообщить.
Так как тут на форуме нет Ю4Ю шников, то без подробностей.
"Детям лейтенанта Шмидта" это было-бы интересно, но...сами-сами.
Ю4Юшникам дали маааленькую надежду на получение гринки через один из типов виз, что раньше было закрыто, но это требует некоторой суммы, которой надо определенным образом быть "показана". Для этого нужна совместная работа лицензированных адвокатов и бухгалтеров. Обращаться к шарлатанам-самозванцам-проходимцам-специалистамповсемунасвете - бесполезно и даже вредно
Как для американцев, сумма не большая.
По своему опыту, такую сумму мы добавили к своему счету за чуть более чем 2 года после своего приезда. Так что это для Ю4Юшников реально даже если они приехали с пустыми карманами, усердно работали и разумно распоряжались деньгами. Но к тем, Ю4Ю шникам, которые наслаждались жизнью на полную, покупали красненькие машинки и катались по курортам это уже как правило не относится.
Фактически, эту сумму и тратить не надо - надо только ее иметь и правильно показать. Расходы, относительно небольшие, на адвокатов и бухгалтера.
Конечно, надо показать откуда эта сумма взялась и что с нее уплачены налоги.
Не буду на себя брать ответственность за 100% достоверность инфы, вссе таки я не адвокат и не бухгалтер, поэтому Ю4Ющникам стоит обратиться к специалистам для перепроверки ее.
Настоятельно не рекомендую обращаться к "знакомым", "специалистамповсемунасвете", "детям лейтенанта Шмидта, сыновьям турецкоподданного".
Но если кто-то не в состоянии самостоятельно перейти дорогу или заполнить анкету на турвизу, то им конечно нужен кто-то кто умеет пользоваться гуглом и в принципе подключаться к Интернету.