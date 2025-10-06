Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2965296629672968 Додано: Пон 06 жов, 2025 14:43 akurt написав: Краків-Дніпро 2500 гривень.

Рахуйте це десь 50€. Відправлення о 12:30.

3. Автобус пройшов через Львів приблизно о 19:00, кордон з Польщею пройшов швидко, у Львові пасажирів ретельно розсадили

Добу трястись по автобусах? Дама не шукає легких шляхів.

Добу трястись по автобусах? Дама не шукає легких шляхів.

Чим не влаштувли потяг 003Л, який йде швидше автобуса, купе приблизно за тисячу грн, або з Перемишля 032Д?

Ваші варіанти доволі цікаві, комусь вони підійдуть більше.

Ми з нею вирішили що варіант: літак плюс автобус до Дніпра буде краще.

1. Спочатку тоді додайте, як з Кракова попасти на потяг 003Л - автобусом знову і там десь 8 годин. Пересадка у Львові з автобуса на потяг. З двома валізами. Я вам ще одну правду скажу: час прибуття автобусів з Польщі в Україну НЕВІДОМИЙ. Розклад є - гарантій прибуття за розкладом немає... На кордоні можна стояти і 8, і 12 годин...

2. З Кракова попасти в Перемишль теоретично легко електричкою (62 злотих, але знову пересадка - десь 4 години на вокзалі в Пшемислі) - з очікуванням до вечора і квиток тільки на потяг з Пшемисля коштує дорожче, ніж автобус Краків-Дніпро. Тобто: літак на Краків - електричка на PKP Krakow - електричка на PKP Przemysl - дві валізи в зубах - потяг ввечері.

2. Вказаний потяг 003Л відходить зі Львова о 21:55 - то треба французько-українській дамі сидіти у Львові під обстрілами десь з 18:00 до 22:00? Вона якраз у Львові перебувала в знаменитий і самий жахливий для Львова вечір з 4 на 5 жовтня.

Ну, не знаю...



Мій варіант дамі підійшов більше : я привіз в аеропорт Тулузи - літак на Краків - вийшла із зони прильоту в Кракові - ВІДРАЗУ (!) зупинка автобуса - валізи в багажник автобуса - встала в Дніпрі (була комфортна пересадка у Львові з автобуса на автобус - швидко виїхали за межі Львова).

І ще врахуйте: квиток на автобус з Кракова купується/бронюється БЕЗ оплати - хто зна, як долетить літак лоукостера та чи не буде закрито дронами аеропорт Кракова... А так заплатила готівкою при посадці.

До речі: автобус з Кракова був повний! Тобто всі пасажири автобуса з Кракова вирішили, що варіант нормальний. А там були пасажири і на Київ, і на Харків, і на Дніпро...



P.S. Запропонований вами варіант "літак-потяг" реально гарний і я його рекомендую український діаспорі в Анталії в інших випадках:

- літак до Кишинева - далі потяг на Київ.

- літак до Бухареста - далі потяг на Київ.

- літак до Відня - далі потяг до Ужгорода, а далі потяг на Київ.

Саме так - через Кишинів - до мене прибувають гості в Анталію із Запоріжжя 25 жовтня.

Як будуть назад добиратися - ще не думали, варіант нарОдиться сам собою.

Я й сам ще не знаю як буду добиратися - мабуть в грудні - з Анталії - на Тулузу...

З листопада багато авіарейсів не будуть виконуватися - наприклад той же "Краків-Тулуза" - не сезон. Поки що розглядаю варіанти:

Стамбул-Бордо, Стамбул-Марсель, Анталія - Франкфурт або Анталія-Мюнхен. akurt

Запропонований вами варіант "літак-потяг" реально гарний і я його рекомендую український діаспорі в Анталії в інших випадках:

- літак до Кишинева - далі потяг на Київ.

- літак до Кишинева - далі потяг на Київ. [/b]Запропонований вами варіант "літак-потяг" реально гарний і я його рекомендую український діаспорі в Анталії в інших випадках:- літак до Кишинева - далі потяг на Київ.

Теж саме, якщо на Дніпро.

Літак Паріс(BVA)-Кишинів на листопад 47 ойро.



UPD: Валізи це окрема тема. Дівчата не шукають легких шляхів. Валізи відправляються перевізником десь за тиждень до того як. Після приїзду йде у відділення та забирає, або замовляє доставку додому.



Теж саме, якщо на Дніпро.

Літак Паріс(BVA)-Кишинів на листопад 47 ойро.

UPD: Валізи це окрема тема. Дівчата не шукають легких шляхів. Валізи відправляються перевізником десь за тиждень до того як. Після приїзду йде у відділення та забирає, або замовляє доставку додому.

UPDD: Прямі рейси Анталія-Паріс, Анталія-Базель ніхто не відміняв. А далі вирішуйте чим краще, потягом, чи EasyJet до Тулузи. Паріс зміна аеропорту.

Про шлях через Базель я знаю: як раз 22 жовтня ним і відлітаю в Анталію. І саме так не перший раз.

Перевірений маршрут: Toulouse - Basel - Antalya.

Basel - Toulouse: EasyJet. akurt

Повідомлень: 11344 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4034 раз. Подякували: 1506 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 жов, 2025 21:41 rjkz, а от ще таке до вас питання є: чи є в штатах така ситуація як неадекватний фінмон?

Контекст: в Україні фінансовий моніторинг банків починає задавати питання клієнту "звідки гроші" десь +- при досягненні порогу в 400кгрн (трохи менше 10k$) і якщо такий обіг коштів набрався накопичувальним залишком за період +- останній квартал-рік (в різних банках по-різному, але середнє можем вважати таким). Причому - увага: банк визнає лише дохід, який отриманий лише за останні 3-5 років, і не більше. Квартира, зп, заощадження - але це все має бути зароблено лише в останні 3 - максимум 5 років.

Виникає така думка, що в Україні свідомо не дозволяють жити людям, багатшим від бідняків. Ну тобто а якщо людина відклала 20к$, але протягом 10 років? Це реалістичний темп - по 2к/рік, там по 150-200$. У нас нема захмарних зп, щоб багатьом людям було доступне відкладання по 2000-4000$ в місяць.

А банку не підходить навіть офіційний дохід - але отриманий там 5-10 років тому. Вони кажуть - "ви його вже проїли, покажіть нам свіжі доходи". Іншими словами, людям просто не дозволяється заробити і відкласти там за років 10 50-100к доларів.

Підкажіть, чи є в штатах (і в світі) свій поріг "давності" походження коштів, чи в нас все ж якась дика штука відбувається, якої нема більш ніде? Востаннє редагувалось won в Пон 06 жов, 2025 21:48, всього редагувалось 1 раз. won Повідомлень: 122 З нами з: 15.05.24 Подякував: 261 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 жов, 2025 21:48 Тільки ясно що бомж, то не бомж, а тіньовик чи хабарник Я б доповнив питання…

А отой фін моніторинг (якщо він існує) він має інформацію з усіх банків (єдиний?) , чи можна як у нас , кожному безробітному бомжу мати до 400 т грн (10 тис дол ) в кожному з 20 банків, і ніхто у бомжа не спитає, де він взяв 200 тис дол.



А можна прийти у відділ продажів забудовника і вивалити йому кеша тисяч 200 дол, купити хату, а потім продати і махати цими 200 тис дол як світлими (відбіленими) не просто в Україні, а по всьому світу? Hotab Повідомлень: 16605 З нами з: 15.02.09 Подякував: 394 раз. Подякували: 2501 раз. Профіль 4 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 жов, 2025 21:59 Тогда и я дополню вопрос.

В магазинах уже перестали пугаться при виде $100 купюры? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8947 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6481 раз. Подякували: 21656 раз. Профіль 133 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 жов, 2025 22:03 Сибарит написав: Тогда и я дополню вопрос.

В магазинах уже перестали пугаться при виде $100 купюры? Тогда и я дополню вопрос.В магазинах уже перестали пугаться при виде $100 купюры?

