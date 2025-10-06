|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:43
akurt написав:
Краків-Дніпро 2500 гривень.
Рахуйте це десь 50€. Відправлення о 12:30.
3. Автобус пройшов через Львів приблизно о 19:00, кордон з Польщею пройшов швидко, у Львові пасажирів ретельно розсадили
5. Автобус на Дніпро йшов всю ніч - пройшов через працьовитий Кривій Ріг та вже о 13:20 пасажири були в верхній частині міста Дніпро.
Добу трястись по автобусах? Дама не шукає легких шляхів.
Чим не влаштувли потяг 003Л, який йде швидше автобуса, купе приблизно за тисячу грн, або з Перемишля 032Д?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3401
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 жов, 2025 15:14
Ваші варіанти доволі цікаві, комусь вони підійдуть більше.
Ми з нею вирішили що варіант: літак плюс автобус до Дніпра буде краще.
1. Спочатку тоді додайте, як з Кракова попасти на потяг 003Л - автобусом знову і там десь 8 годин. Пересадка у Львові з автобуса на потяг. З двома валізами. Я вам ще одну правду скажу: час прибуття автобусів з Польщі в Україну НЕВІДОМИЙ. Розклад є - гарантій прибуття за розкладом немає... На кордоні можна стояти і 8, і 12 годин...
2. З Кракова попасти в Перемишль теоретично легко електричкою (62 злотих, але знову пересадка - десь 4 години на вокзалі в Пшемислі) - з очікуванням до вечора і квиток тільки на потяг з Пшемисля коштує дорожче, ніж автобус Краків-Дніпро. Тобто: літак на Краків - електричка на PKP Krakow - електричка на PKP Przemysl - дві валізи в зубах - потяг ввечері.
2. Вказаний потяг 003Л відходить зі Львова о 21:55 - то треба французько-українській дамі сидіти у Львові під обстрілами десь з 18:00 до 22:00? Вона якраз у Львові перебувала в знаменитий і самий жахливий для Львова вечір з 4 на 5 жовтня.
Ну, не знаю...
Мій варіант дамі підійшов більше: я привіз в аеропорт Тулузи - літак на Краків - вийшла із зони прильоту в Кракові - ВІДРАЗУ (!) зупинка автобуса - валізи в багажник автобуса - встала в Дніпрі (була комфортна пересадка у Львові з автобуса на автобус - швидко виїхали за межі Львова).
І ще врахуйте: квиток на автобус з Кракова купується/бронюється БЕЗ оплати - хто зна, як долетить літак лоукостера та чи не буде закрито дронами аеропорт Кракова... А так заплатила готівкою при посадці.
До речі: автобус з Кракова був повний! Тобто всі пасажири автобуса з Кракова вирішили, що варіант нормальний. А там були пасажири і на Київ, і на Харків, і на Дніпро...
P.S. Запропонований вами варіант "літак-потяг" реально гарний і я його рекомендую український діаспорі в Анталії в інших випадках:
- літак до Кишинева - далі потяг на Київ.
- літак до Бухареста - далі потяг на Київ.
- літак до Відня - далі потяг до Ужгорода, а далі потяг на Київ.
Саме так - через Кишинів - до мене прибувають гості в Анталію із Запоріжжя 25 жовтня.
Як будуть назад добиратися - ще не думали, варіант нарОдиться сам собою.
Я й сам ще не знаю як буду добиратися - мабуть в грудні - з Анталії - на Тулузу...
З листопада багато авіарейсів не будуть виконуватися - наприклад той же "Краків-Тулуза" - не сезон. Поки що розглядаю варіанти:
Стамбул-Бордо, Стамбул-Марсель, Анталія - Франкфурт або Анталія-Мюнхен.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11344
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4034 раз.
- Подякували: 1506 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
6
Додано: Пон 06 жов, 2025 16:23
akurt написав:
[/b]Запропонований вами варіант "літак-потяг"
реально гарний і я його рекомендую український діаспорі в Анталії в інших випадках:
- літак до Кишинева - далі потяг на Київ.
Теж саме, якщо на Дніпро.
Літак Паріс(BVA)-Кишинів на листопад 47 ойро.
UPD: Валізи це окрема тема. Дівчата не шукають легких шляхів. Валізи відправляються перевізником десь за тиждень до того як. Після приїзду йде у відділення та забирає, або замовляє доставку додому.
UPDD: Прямі рейси Анталія-Паріс, Анталія-Базель ніхто не відміняв. А далі вирішуйте чим краще, потягом, чи EasyJet до Тулузи. Паріс зміна аеропорту.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3401
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:38
Про шлях через Базель я знаю: як раз 22 жовтня ним і відлітаю в Анталію. І саме так не перший раз.
Перевірений маршрут: Toulouse - Basel - Antalya.
Basel - Toulouse: EasyJet.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11344
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4034 раз.
- Подякували: 1506 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
6
Додано: Пон 06 жов, 2025 21:41
rjkz, а от ще таке до вас питання є: чи є в штатах така ситуація як неадекватний фінмон?
Контекст: в Україні фінансовий моніторинг банків починає задавати питання клієнту "звідки гроші" десь +- при досягненні порогу в 400кгрн (трохи менше 10k$) і якщо такий обіг коштів набрався накопичувальним залишком за період +- останній квартал-рік (в різних банках по-різному, але середнє можем вважати таким). Причому - увага: банк визнає лише дохід, який отриманий лише за останні 3-5 років, і не більше. Квартира, зп, заощадження - але це все має бути зароблено лише в останні 3 - максимум 5 років.
Виникає така думка, що в Україні свідомо не дозволяють жити людям, багатшим від бідняків. Ну тобто а якщо людина відклала 20к$, але протягом 10 років? Це реалістичний темп - по 2к/рік, там по 150-200$. У нас нема захмарних зп, щоб багатьом людям було доступне відкладання по 2000-4000$ в місяць.
А банку не підходить навіть офіційний дохід - але отриманий там 5-10 років тому. Вони кажуть - "ви його вже проїли, покажіть нам свіжі доходи". Іншими словами, людям просто не дозволяється заробити і відкласти там за років 10 50-100к доларів.
Підкажіть, чи є в штатах (і в світі) свій поріг "давності" походження коштів, чи в нас все ж якась дика штука відбувається, якої нема більш ніде?
Востаннє редагувалось won
в Пон 06 жов, 2025 21:48, всього редагувалось 1 раз.
-
won
-
-
- Повідомлень: 122
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 жов, 2025 21:48
Я б доповнив питання…
А отой фін моніторинг (якщо він існує) він має інформацію з усіх банків (єдиний?) , чи можна як у нас , кожному безробітному бомжу мати до 400 т грн (10 тис дол ) в кожному з 20 банків, і ніхто у бомжа не спитає, де він взяв 200 тис дол.
А можна прийти у відділ продажів забудовника і вивалити йому кеша тисяч 200 дол, купити хату, а потім продати і махати цими 200 тис дол як світлими (відбіленими) не просто в Україні, а по всьому світу?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16605
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 2501 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Пон 06 жов, 2025 21:59
Тогда и я дополню вопрос.
В магазинах уже перестали пугаться при виде $100 купюры?
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8947
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21656 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Пон 06 жов, 2025 22:03
Сибарит написав:
Тогда и я дополню вопрос.
В магазинах уже перестали пугаться при виде $100 купюры?
Добре що у них в масовому обороті нема 200 і 500, як є у євро))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16605
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 2501 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|