Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 жов, 2025 22:03
Ой+ написав:
Медіана зарплата зараз 12.5 тис., що вдвічі нижче середньої
Моя не витримала такого меду і... 1,5міс тому, як звільнилась!
Успіх
Додано: Пон 06 жов, 2025 23:01
Успіх написав: Ой+ написав:
Медіана зарплата зараз 12.5 тис., що вдвічі нижче середньої
Моя не витримала такого меду і... 1,5міс тому, як звільнилась!
Зарплата 4000$ на місяць для вчителя це вже не мед?
UA
Додано: Пон 06 жов, 2025 23:22
UA написав: Успіх написав: Ой+ написав:
Медіана зарплата зараз 12.5 тис., що вдвічі нижче середньої
Моя не витримала такого меду і... 1,5міс тому, як звільнилась!
Зарплата 4000$ на місяць для вчителя це вже не мед?
Доллар нынче уже не тот. Для учителя ещё два года назад минималка была 4к евро. 12.5к медианная, как я понял, тоже в евро. Ведь Україна це Європа
moveton
