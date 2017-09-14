ментовський це не від того що ментів багато, а від того хто решает.
Від часів Ю. Кравченка і до 24.02.22 вся Україна була ментівською, на відміну від рф в якій решают спесцслужбісти.
Додано: Пон 06 жов, 2025 23:23
