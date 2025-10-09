|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 жов, 2025 14:55
Hotab написав:tzeery608
Если расплачиваться картами швейцарских банков курс 1€ приравнивается к 1 франк а по факту франк дороже
Ніколи б не подумав що з твердими європейськими валютами бувають такі фокуси.
Це частіше в злиденних країнах практикують. Може це якийсь окремий банк у вас так судить?
Банк може виставляти дуже невигідні курси конвертації для карткових операцій. У мене відкритий ще рахунок у євро і коли кудись їду у єврозону, то у банківському застосунку міняю злоті на євро (на обмін курс нормальний), і за замовчуванням списуються євро з картки. Тільки іноді питає термінал: у якій валюті хочу розрахуватися? Невже у Швейцарії до такого не дійшли ще?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3794
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 705 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 09 жов, 2025 15:51
Gastarbaiter написав:
Тільки іноді питає термінал: у якій валюті хочу розрахуватися?
Зазвичай валюта країни, в якій розраховуєтесь.
Невже у Швейцарії до такого не дійшли ще?
Деякі великі банки специфічні з застарілою системою. Чому? Тому-що там зберігають гроші люди з всього світу. Банку так вигідно, тим клиєнтам зазвичай пофіг на туж комісію 5-30 франків на місяць. Плюс буває фіксована комісія за кожну транзакцію, якщо валюта платежу не франк. Івестування в таких банках зазвичай через менеджера, послуги якого не три копійки, ще й в робочий час цього банку з перервою на обід менеджера.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3417
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:16
Да, о 18-22.
Вчера разговаривал со знакомыми, узнал, что старший сын (21) выехал. Парень никогда не мечтал о Западе, даже мыслей не было, здесь работал в KFC (и учился в вузе), постепенно рос в зарплате, уже имел неплохую (по харьковским меркам) - во всяком случае, уже позволил себе снимать квартиру, чтобы жить отдельно от родителей.
Что было неожиданно для меня - выбрал Швейцарию. Сейчас поселили в бункере (ещё со 2 МВ), но бункер очень хорошо оборудован, не так, как наши сохранившиеся со 2МВ бомбоубежища. Их там, вроде, много и используют для размещения беженцев. Хочет сразу начинать работать. Родители уговаривают сначала поучить немецкий. Если пойдёт учить, дают какие-то льготы (финансовые, но не очень большие). Зато с языком, понятно, можно найти лучшую работу.
Кстати, там, вроде, дискриминируют наших западников - тормозят оформление. Если ему оформили меньше, чем за месяц, то люди с западной ждут и по несколько месяцев и пока не получили. Не знаю, насколько это типичная ситуация.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 09 жов, 2025 17:22, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36686
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5360 раз.
- Подякували: 4862 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:30
ЛАД написав:
Да, о 18-22.
Вчера разговаривал со знакомыми, узнал, что старший сын (21) выехал. Парень никогда не мечтал о Западе
, даже мыслей не было, здесь работал в KFC (и учился в вузе), постепенно рос в зарплате, уже имел неплохую (по харьковским меркам) - во всяком случае, уже позволил себе снимать квартиру, чтобы жить отдельно от родителей.
Что было неожиданно для меня - выбрал Швейцарию. Сейчас поселили в бункере (ещё со 2 МВ), но бункер очень хорошо оборудован, не так, как наши сохранившиеся со 2МВ бомбоубежища. Их там, вроде, много и используют для размещения беженцев. Хочет сразу начинать работать. Родители уговаривают сначала поучить немецкий. Если пойдёт учить, дают какие-то льготы (финансовые, но не очень большие). Зато с языком, понятно, можно найти лучшую работу.
Кстати, там, вроде, дискриминируют наших западников - тормозят оформление. Если ему оформили меньше, чем за месяц, то люди с западной ждут и по несколько месяцев и пока не получили. Не знаю, насколько это типичная ситуация.
Где-то пробегала информация, что в Швейцарии есть градации украинских областей, где безопасно находится, а где опасно. Что-то типа такого
Поэтому, вполне возможно, что парню с Харьковской области оформили быстро, а жителям с западных областей Украины оформляют долго
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12241
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:30
ЛАД написав:
Да, о 18-22.
Вчера разговаривал со знакомыми, узнал, что старший сын (21) выехал. Парень никогда не мечтал о Западе
, даже мыслей не было,
Если помните я про это писал.
Посмотрите на хитовые ветки до 2014 - Идеи-Портфель(про украинскую фонду), КРЖН
Сейчас всех интересует как вывести бабло и затариться еропейской недвижимостью, американской фондой.
Вот к чему мы пришли.
Одно дело когда воспользовался открывшимся окном возможностей тот, кто давно мечтал свалить к своим евроценностям, совсем другое кто хотел строить будущее в Украине
Что было неожиданно для меня - выбрал Швейцарию.
вкупе с тем что парень не рвался на Запад, и только как крайння мера подозреваю что он "евроскептик"
Швейцария на правильной географии Европы, никогда не имитировала суетную озабоченность, так что его выбор с т.з. "шоб 2 раза не бегать" очень правилен в отличие от тех кто побежал в польшу 👍 пусть ее в случае шухера бегунцы первой волны защищают
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 09 жов, 2025 17:50, всього редагувалось 2 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4444
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:46
akurt да есть такое я заходила на форум ELeclerc так там местные жаловались что цены во Франции выше чем ближе к границам Швейцарии типа швейцарцы приезжают закупаются и поднимают им цены ! На границе могут проверить :разрешено только 1кг мяса на человека к ввозу надо ехать семьей ! Такая же ситуация на границах с Германией,все дело в зарплате она тут значительно выше чем в соседних странах . Очень много из Франции приезжают каждый день на работу в Швейцарию получают зарплату а тратят ее дома это тоже не нравится федеральному правительству
-
tzeery608
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 18.01.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:11
tzeery608 написав:
На границе могут проверить :разрешено только 1кг мяса на человека к ввозу надо ехать семьей !
А нашо вам такі складнощі?
Ви багато зекономите на одному кіло м`яса на людину?
tzeery608 написав:
да есть такое я заходила на форум ELeclerc так там местные жаловались что цены во Франции выше чем ближе к границам Швейцарии типа швейцарцы приезжают закупаются и поднимают им цены !
Якось нелогічно ви пишете, так ціни вище, чи нижче?
Особисто я не знаю як там і шо по цінам провінцій Франції, мене це не цікавило ніколи. У кожній країні є шось своє, специфічне, якісь враження від країни, ось за цим і потрібно їхать, а не за кіло м`яса. Шо ви потім згадаєте, як у вас митниця м`ясо важила?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3417
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:01
Gastarbaiter написав:
Тільки іноді питає термінал: у якій валюті хочу розрахуватися? Невже у Швейцарії до такого не дійшли ще?
Це ж просто хрестоматійний приклад, як під виглядом турботи (якже, ми даємо вам можливість сплатити у звичній вам валюті!) просто заробляють додаткові гроші на комісії. Бо якщо погодитись на таку конвертацію, то грошей знімуть більше, ніж коли конвертувати буде банк-емітент. Ну може окрім упоротих швейцарских випадків, про які тут йшла мова.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3449
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:04
Water написав: Hotab написав:tzeery608
Если расплачиваться картами швейцарских банков курс 1€ приравнивается к 1 франк а по факту франк дороже
Ніколи б не подумав що з твердими європейськими валютами бувають такі фокуси.
Це частіше в злиденних країнах практикують. Може це якийсь окремий банк у вас так судить?
То банк, вони можуть комісію встановить за кожну транзакцію в валюті, яка віздрізняється від франка.
Вони ще можуть встановити комісію за транзакцію поза межами країни. Взагалі, якщо в країні така підкошена банківська система, то для закордону треба якийсь Wise завести собі. Там все зрозуміліше і прозоріше.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3449
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Чет 09 жов, 2025 21:02
Water написав:
Ви багато зекономите на одному кіло м`яса на людину?
Я думаю все трохи простіше та прагматичніше: за кордоном люди часто мають роботу досить далеко від свого будинка витрачають досить багато часу на дорогу і можуть звісно французи працювати у Швейцаріі і навпаки.
Люди звісно можуть в хочуть на чомусь економити.
Знаєте, я до того, як почав жити у Франції, думав, що в одній з найбагатших країн світу живуть тільки багатії. А це не так - і навіть з мого оточення люди - я помічаю - стараються економити там, де і не придумаєш. І це люди реально досить забезпечені.
Наприклад:
- в кожному населеному пункті є особливий день, який називаються «Вільне горище». В цей день центральна площа містечка за підтримки мерії перетворюється на «Блошиний ринок» - кожен бажаючий отримує торгове місце і продає все, що в нього в хаті зайве, або в сараї, або на горищі. Зʼїжджаються купа колекціонерів, тому що за 1-2-3 євро можна купити щось типу «12 стульев из дворца» - це можуть бути фарфорові тарілки часів Людовика ХVIII, чашки, срібні ложки або виделки, підсвічник або мідний (!) таз для варки варення.
Якась бабуся може продавати тканеві вироби ручної роботи 18-го сторіччя або картини. Реально стоять не бомжі, а пристойні люди і продають по 1-2 є. Рідко 5. Можливо і 10-20€. Здається, що я би лінувався і вийти і якось не зручно продавати свій бокал для пива - але ні, це нормально! І ціни реально стартують з 1-2 євро. За 5€ ми купили нову коробку з 6-ма бокалами для шампанського.
Ну ось так прийнято! Отримати 1 євро за рідну старовинну річ: на останньому такому базарі жінка купила чашку для кави на якій золота більше, ніж на 1€. В додаток до чашки ще якесь блюдце додали в подарунок. Так що заробити навіть 1€ - досить приємно.
- ще що вразило: це активне використання сервісу blablacar. Реально був здивований: з невеликих міст в Гасконіі десятки пропозицій щоденно на авто попасти в велике місто Toulouse або в аеропорт цього міста. Якщо електричка може коштувати 13€, то blablacar - від 5 (!) €.
І таких пропозицій - десятки кожного дня! Я був здивований, а потім зрозумів: люди мешкають в приміській зоні за 20-90 км від великого міста, куди їздять на роботу щодня (!).
І щодня погоджуються отримати хоч 5€ на пальне або зарядку електромобіля біля супермаркету LIDL (0,56€ за 1 кВтгод).
Тому я розумію, що із Швейцарії можуть приїжджати, щоби скупитися у Франції.
Люди просто не так багато живуть, як в багатій Україні.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11355
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4034 раз.
- Подякували: 1506 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 1 гість
|