Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)
Цікаво чути, як сита Європа основним принципом якої є рівність людей - одразу же ділить людей на сорта
. Ще до війни цікавився що там по еміграції в Швейцарію - то вони аж бігом запрошували неписемних арабів і криминалітет з Чечні, але для білого християнина з інженерним фахом - шлях дуже важкий.
Ну, не знаю, чи дійсно «аж бігом» запрошували арабів, але зараз в Швейцарії мешкає родина мого приятеля - він офіцер ЗСУ. Вони НЕ з переліку тих областей України, вихідців з яких Швейцарія вже не буде приймати до себе. А з тих, що в ці дні під обстрілами.
Жінка його з дочкою мешкають в Швейцарії з перших днів війни, як чоловік пішов на фронт.
Жінка не працює - отримує якусь допомогу. Дочка ходить в ліцей, перша з математики, англійської та французької мов.
Про арабів та чорношкірих в Швейцарії такі цікаві спостереження: по дорозі з Німеччини у Францію в липні я зупинився на АЗС майже на кордоні із Швейцарією. Поруч припаркувалося авто із швейцарськими номерами та звідти вилізло аж 5 кремезних чорношкірих. Ось тут я був здивований: чорношкірі спішили в Швейцарію.
А авто було - ТАКСі!
Ось тут в мене щелепа відвисла: чорношкірі їхали на таксі в Швейцарію! З Німеччини!
Одягнені досить просто, якщо не бідно. І довго шукали монетки, щоби відвідати платний туалет…
Але видно було, що тільки в Швейцарії погодяться жити…