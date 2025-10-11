Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2973297429752976 Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:44 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.) Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)

Цікаво чути, як сита Європа основним принципом якої є рівність людей - одразу же ділить людей на сорта. Ще до війни цікавився що там по еміграції в Швейцарію - то вони аж бігом запрошували неписемних арабів і криминалітет з Чечні, але для білого християнина з інженерним фахом - шлях дуже важкий. Цікаво чути, як сита Європа основним принципом якої є рівність людей - одразу же. Ще до війни цікавився що там по еміграції в Швейцарію - то вони аж бігом запрошували неписемних арабів і криминалітет з Чечні, але для білого християнина з інженерним фахом - шлях дуже важкий. BIGor

спокійно вивчить мову, опанує ІТ з AI за рік-два, сертифікати міжнародні

Швейцарія це справжня країна, а не убожество колишнього соцтабору це кращк нід польща де на нього місцеві будуть зриватись за те що він начебто бандерівець, а потім мобілізують власні дупи від рфян захищатиспокійно вивчить мову, опанує ІТ з AI за рік-два, сертифікати міжнародніШвейцарія це справжня країна, а не убожество колишнього соцтабору

Ви хоч колись були в Польщі? Ну і про ІТ - це ... - рік-два , у чувака піде рік-два тільки на С1 по англійській (і то дуже не факт, думаю максимум В1). Вимоги зараз виросли в рази, джунів ніде не треба бо їх вже заміняє той самий ШІ. Ви хоч колись були в Польщі? Ну і про ІТ - це ... - рік-два, у чувака піде рік-два тільки на С1 по англійській (і то дуже не факт, думаю максимум В1). Вимоги зараз виросли в рази, джунів ніде не треба бо їх вже заміняє той самий ШІ. BIGor

Ну, не знаю, чи дійсно «аж бігом» запрошували арабів, але зараз в Швейцарії мешкає родина мого приятеля - він офіцер ЗСУ. Вони НЕ з переліку тих областей України, вихідців з яких Швейцарія вже не буде приймати до себе. А з тих, що в ці дні під обстрілами.

Жінка його з дочкою мешкають в Швейцарії з перших днів війни, як чоловік пішов на фронт.

Жінка не працює - отримує якусь допомогу. Дочка ходить в ліцей, перша з математики, англійської та французької мов.



Про арабів та чорношкірих в Швейцарії такі цікаві спостереження: по дорозі з Німеччини у Францію в липні я зупинився на АЗС майже на кордоні із Швейцарією. Поруч припаркувалося авто із швейцарськими номерами та звідти вилізло аж 5 кремезних чорношкірих. Ось тут я був здивований: чорношкірі спішили в Швейцарію.

А авто було - ТАКСі!

Ось тут в мене щелепа відвисла: чорношкірі їхали на таксі в Швейцарію! З Німеччини!

Одягнені досить просто, якщо не бідно. І довго шукали монетки, щоби відвідати платний туалет…

Але видно було, що тільки в Швейцарії погодяться жити… Ну, не знаю, чи дійсно «аж бігом» запрошували арабів, але зараз в Швейцарії мешкає родина мого приятеля - він офіцер ЗСУ. Вони НЕ з переліку тих областей України, вихідців з яких Швейцарія вже не буде приймати до себе. А з тих, що в ці дні під обстрілами.Жінка його з дочкою мешкають в Швейцарії з перших днів війни, як чоловік пішов на фронт.Жінка не працює - отримує якусь допомогу. Дочка ходить в ліцей, перша з математики, англійської та французької мов.Про арабів та чорношкірих в Швейцарії такі цікаві спостереження: по дорозі з Німеччини у Францію в липні я зупинився на АЗС майже на кордоні із Швейцарією. Поруч припаркувалося авто із швейцарськими номерами та звідти вилізло аж 5 кремезних чорношкірих. Ось тут я був здивований: чорношкірі спішили в Швейцарію.А авто було - ТАКСі!Ось тут в мене щелепа відвисла: чорношкірі їхали на таксі в Швейцарію! З Німеччини!Одягнені досить просто, якщо не бідно. І довго шукали монетки, щоби відвідати платний туалет…Але видно було, що тільки в Швейцарії погодяться жити… akurt

ТурЫстам не смотреть, там не про зеленые газончики и красненькие машинки.

И не про то как разводить соотечественников.

rjkz

