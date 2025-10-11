|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:44
flyman написав:
Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)
Цікаво чути, як сита Європа основним принципом якої є рівність людей - одразу же ділить людей на сорта
. Ще до війни цікавився що там по еміграції в Швейцарію - то вони аж бігом запрошували неписемних арабів і криминалітет з Чечні, але для білого християнина з інженерним фахом - шлях дуже важкий.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10206
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1478 раз.
- Подякували: 1881 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:51
fox767676 написав:
це кращк нід польща де на нього місцеві будуть зриватись за те що він начебто бандерівець, а потім мобілізують власні дупи від рфян захищати
спокійно вивчить мову, опанує ІТ з AI за рік-два, сертифікати міжнародні
Швейцарія це справжня країна, а не убожество колишнього соцтабору
Ви хоч колись були в Польщі? Ну і про ІТ - це ... - рік-два
, у чувака піде рік-два тільки на С1 по англійській (і то дуже не факт, думаю максимум В1). Вимоги зараз виросли в рази, джунів ніде не треба бо їх вже заміняє той самий ШІ.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10206
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1478 раз.
- Подякували: 1881 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:06
BIGor написав: flyman написав:
Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)
Цікаво чути, як сита Європа основним принципом якої є рівність людей - одразу же ділить людей на сорта
. Ще до війни цікавився що там по еміграції в Швейцарію - то вони аж бігом запрошували неписемних арабів і криминалітет з Чечні, але для білого християнина з інженерним фахом - шлях дуже важкий.
Ну, не знаю, чи дійсно «аж бігом» запрошували арабів, але зараз в Швейцарії мешкає родина мого приятеля - він офіцер ЗСУ. Вони НЕ з переліку тих областей України, вихідців з яких Швейцарія вже не буде приймати до себе. А з тих, що в ці дні під обстрілами.
Жінка його з дочкою мешкають в Швейцарії з перших днів війни, як чоловік пішов на фронт.
Жінка не працює - отримує якусь допомогу. Дочка ходить в ліцей, перша з математики, англійської та французької мов.
Про арабів та чорношкірих в Швейцарії такі цікаві спостереження: по дорозі з Німеччини у Францію в липні я зупинився на АЗС майже на кордоні із Швейцарією. Поруч припаркувалося авто із швейцарськими номерами та звідти вилізло аж 5 кремезних чорношкірих. Ось тут я був здивований: чорношкірі спішили в Швейцарію.
А авто було - ТАКСі!
Ось тут в мене щелепа відвисла: чорношкірі їхали на таксі в Швейцарію! З Німеччини!
Одягнені досить просто, якщо не бідно. І довго шукали монетки, щоби відвідати платний туалет…
Але видно було, що тільки в Швейцарії погодяться жити…
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11359
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4034 раз.
- Подякували: 1507 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
6
Додано: Суб 11 жов, 2025 08:36
Не знаю, может кому-то эти 2 часа не покажутся лишней тратой времени.
ТурЫстам не смотреть, там не про зеленые газончики и красненькие машинки.
И не про то как разводить соотечественников.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17870
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8733 раз.
- Подякували: 5513 раз.
-
-
Профіль
-
-
10
6
7
Додано: Суб 11 жов, 2025 12:02
rjkz написав:
И не про то как разводить соотечественников.
На 2 часа меня, конечно, не хватило, посмотрел пару минут в разных местах, но все равно прокомментирую
Похоже, протекционистская политика Трампа начинает приносить плоды. Загнулась компания, бизнес которой, по признанию владельца, был основан на жесточайшей эксплуатации свежеприбывших мигрантов.
Перевозки на пикапах - вещь страшная, перевозчики пользуются возможностью работать без логбуков, и это работа на износ. Мигранты со стажем, не говоря уже о мигрантах не в первом поколении так работать не будут.
Выглядит страшно, но "укоренившиеся" американцы от этого только выиграют, рынок труда расчищается от демпинга. Не должен водитель ездить по 20 часов в день!
Результат будет не завтра, рынок перевозок ожидают большие потрясения, поскольку он чуть менее, чем полностью захвачен свежими мигрантами. Через несколько лет посмотрим, что из этого получится.
ЗЫ Если в первом акте на сцене висит ружье, в последнем оно должно выстрелить (с) Денис хоть что-то написал позолоченной ручкой, которая все видео лежала в кадре?
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8959
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6486 раз.
- Подякували: 21660 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Суб 11 жов, 2025 17:46
Еміграція, заробітчанство
News from Spain
Що спільного між далекобійниками та моряками?
Багато чого.
Обидва живуть за межами своїх родин і будинків.
Обидва реально обділені домашнім теплом, домашніми харчами, усмішками дітей, турботою жінки та сексом.
Рибак отримують однакову зарплатню.
В мене двоє приятелів - далекобійники в США.
Обидва попали в США випадково:
- один в статусі студента Таврійсткого університету повзав з делегацією кримського/татарського народу в США. На ту білу один півострів привалило якимись «камнями» - студента то матері каміння відрахували за візит в США та він подав документи на політичний притулок. Був рік 2014. З тих пір мешкав поблизу Чикаго, чекав на вирішення свої долі та отримував не менше 10 000$ на місяць.
- другий - і таке буває - виграв в лотерею Green card. Переїхав спочатку в знамените місто всіх емігрантів на північ від Сан Фоанцисько, працював на великих відстанях на мікроавтобусі - переведення вантажів там вже ось три роки як переїхав з родиною в штат Піспічна Кароліна: і життя дешевше, та й всі замовлення були як не в центрі США, так на сході. Крім того, заробітна в 10 000$ в Каліфорніі не вистачало…
Вже мабуть має громадянство.
А моряків серед знайомих навіть більше.
Один зараз слава Богу дійшов на балкері, якому 27 років, яке зламалося і більше 2-х місяців дрейфувало в Атлантичному океані.
Ледве досургикало до порту Лас Пальмас (Канарсткі острови).
Нарешті вийшов на звʼязок - змучений і знесилений.
Сказав, що найважче було обходитися майже місяць без кави. На другому місці - без овочів на фруктів.
Але і не радіє тим 10 000$ ща місяць, які в ці дні отримує від судновласника.
Ніколи не вгадаєте, що хоче моряк після повернення на землю після блукань Атлантичним океаном.
Він мешкає - як і багато українських моряків - в Анталії. Майже рік під будинком стоіть VW Taureg, якому більше 10 років, але має пробіг всього 70 000 км.
Так ось: відразу після повернення вже план готовий: плигає моряк в авто і їде довго довго сушею, аж 3500 км - в місто Клайпеда.
Там з початку війни мешкають вигнанці з Херсона: діти та онуки.
Таке воно життя в наш час.
На 10 000$ хоч у далекобійника, хоч у моряка…
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11359
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4034 раз.
- Подякували: 1507 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
6
Додано: Суб 11 жов, 2025 18:38
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3654
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:15
akurt написав:
знамените місто всіх емігрантів на північ від Сан Фоанцисько
Это Вы так столицу штата зашифровали?
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8959
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6486 раз.
- Подякували: 21660 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:16
Сибарит написав: akurt написав:
знамените місто всіх емігрантів на північ від Сан Фоанцисько
Это Вы так столицу штата зашифровали?
Столиця хіба не Сакраменто?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36717
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8252 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:19
Faceless написав: Сибарит написав: akurt написав:
знамените місто всіх емігрантів на північ від Сан Фоанцисько
Это Вы так столицу штата зашифровали?
Столиця хіба не Сакраменто?
Да. Находится севернее СФ, иммигрантов много.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8959
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6486 раз.
- Подякували: 21660 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT
, Vadim_
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|