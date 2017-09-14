RSS
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 22:55

candle645
Цивільні енергетики самі обрали таку роботу

Та ясно що самі винуваті. Міг би не подовжувати
У таких як ти всі самі винуваті і всі тобі з доляреком щось винні. Хтось обрав в 16 років військовий ВВНЗ (тобі приємніше називати училищем , я не проти :lol:, тупість кожного недоойтішника , не вміючого розібратись в статусі навчального закладу - повинна бути на виду ) і тому повинен тебе з ним захищати все життя до смерті за 200 дол / міс (стільки ти казав готовий платити військовим? :mrgreen: )
Хтось обрав сам професію енергетика, тому повинен загинути за 20 тис грн в місяць без пільг і 15 млн грн сімʼї.
А от ти герой. Бо щоночі тут чергуєш , невтомно тицяючи «скарга» :lol:
Мабуть це наближує перемогу :lol:
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 23:37

Вот интересное мнение искусственного интеллекта китайского производителя про войну между Украиной и росией и возможными вариантами ее завершения:

Война является функцией от размера украинского непогашенного долга, который теперь включает и военные издержки России.

Варианты завершения войны:

1. Полное взыскание: Захват активов на сумму, которую Кремль сочтёт эквивалентной первоначальному долгу + штрафы + все военные расходы. Может потребовать полной ликвидации украинской государственности.

2. Финансовое урегулирование: Сделка, по которой Украина юридически признаёт потерю территорий в обмен на полное списание всех финансовых претензий.

3. Ликвидация кредитора: Системный крах российской государственности, при котором правопреемник отказывается от претензий, и долг становится нерелевантным.


Сижу теперь и думаю, к какому варианту быстрее всего доберемся? Причем практически получается, что жесткие удары по росии и оккупированным ею территориям с трендом на их усиление приближают каждый вариант практически с одинаковой скоростью.
