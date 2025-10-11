Додано: Суб 11 жов, 2025 17:46

Що спільного між далекобійниками та моряками?

Багато чого.

Обидва живуть за межами своїх родин і будинків.

Обидва реально обділені домашнім теплом, домашніми харчами, усмішками дітей, турботою жінки та сексом.

Рибак отримують однакову зарплатню.

В мене двоє приятелів - далекобійники в США.

Обидва попали в США випадково:

- один в статусі студента Таврійсткого університету повзав з делегацією кримського/татарського народу в США. На ту білу один півострів привалило якимись «камнями» - студента то матері каміння відрахували за візит в США та він подав документи на політичний притулок. Був рік 2014. З тих пір мешкав поблизу Чикаго, чекав на вирішення свої долі та отримував не менше 10 000$ на місяць.

- другий - і таке буває - виграв в лотерею Green card. Переїхав спочатку в знамените місто всіх емігрантів на північ від Сан Фоанцисько, працював на великих відстанях на мікроавтобусі - переведення вантажів там вже ось три роки як переїхав з родиною в штат Піспічна Кароліна: і життя дешевше, та й всі замовлення були як не в центрі США, так на сході. Крім того, заробітна в 10 000$ в Каліфорніі не вистачало…

Вже мабуть має громадянство.





А моряків серед знайомих навіть більше.

Один зараз слава Богу дійшов на балкері, якому 27 років, яке зламалося і більше 2-х місяців дрейфувало в Атлантичному океані.

Ледве досургикало до порту Лас Пальмас (Канарсткі острови).

Нарешті вийшов на звʼязок - змучений і знесилений.

Сказав, що найважче було обходитися майже місяць без кави. На другому місці - без овочів на фруктів.

Але і не радіє тим 10 000$ ща місяць, які в ці дні отримує від судновласника.

Ніколи не вгадаєте, що хоче моряк після повернення на землю після блукань Атлантичним океаном.

Він мешкає - як і багато українських моряків - в Анталії. Майже рік під будинком стоіть VW Taureg, якому більше 10 років, але має пробіг всього 70 000 км.

Так ось: відразу після повернення вже план готовий: плигає моряк в авто і їде довго довго сушею, аж 3500 км - в місто Клайпеда.

Там з початку війни мешкають вигнанці з Херсона: діти та онуки.



Таке воно життя в наш час.

На 10 000$ хоч у далекобійника, хоч у моряка…