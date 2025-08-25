RSS
Скільки української молоді повернулося з Польщі у вересні
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 22:01

Скільки української молоді повернулося з Польщі у вересні

Пропонуємо до обговорення:
Хоча багато молодих людей продовжують виїжджати до Польщі, значна частина вже повертається додому. У вересні темпи повернення до України зросли більш ніж у 3,5 раза порівняно з серпнем.

Дивися повний текст
Скільки української молоді повернулося з Польщі у вересні
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 22:02

Так скільки ж повернулося? Досить вже брехати, що все чудово.
