Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:11

Всі панове вірно визначили місто.
Чудово!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11361
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4034 раз.
Подякували: 1507 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:17

Сумні новини з США.
Ну як сумні. Цікаві.
Ілон Маск приколюється, та суттєво знизив ціни на свої електричні авто.
Дивимося (треба натиснути на фото):

Зображення

Тесла Y 39 990$.
Я не помилився: “Y”.

P.S. Ви ж не сумніваєтесь, що наші люди в США не всі лОхи? Мудро! В останній день встигли зробитии замовлення із компенсацією від уряду в сумі 7500$.
Мудро. Просто.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11361
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4034 раз.
Подякували: 1507 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 03:29

  Сибарит написав:
  rjkz написав:И не про то как разводить соотечественников.

На 2 часа меня, конечно, не хватило, посмотрел пару минут в разных местах, но все равно прокомментирую :)
Похоже, протекционистская политика Трампа начинает приносить плоды. Загнулась компания, бизнес которой, по признанию владельца, был основан на жесточайшей эксплуатации свежеприбывших мигрантов.
Перевозки на пикапах - вещь страшная, перевозчики пользуются возможностью работать без логбуков, и это работа на износ. Мигранты со стажем, не говоря уже о мигрантах не в первом поколении так работать не будут.
Выглядит страшно, но "укоренившиеся" американцы от этого только выиграют, рынок труда расчищается от демпинга. Не должен водитель ездить по 20 часов в день!
Результат будет не завтра, рынок перевозок ожидают большие потрясения, поскольку он чуть менее, чем полностью захвачен свежими мигрантами. Через несколько лет посмотрим, что из этого получится.

ЗЫ Если в первом акте на сцене висит ружье, в последнем оно должно выстрелить (с) Денис хоть что-то написал позолоченной ручкой, которая все видео лежала в кадре? :lol:


Денис ничего не писал ручкой, но я слушал, а не смотрел.
Зато Денис регулярно рассказывает о том, что закрываются траковые компании с нормальными траками и с СДЛами.
Про то как работают пикаптраковые компании - я знаю.
Знакомый работал. Там еще хуже - он и сам на трассе чинил машину.
Ну а кто ему доктор. Мог получить СДЛ, выучить Инглиш и пойти в нормальную компанию.
И да, то что закрываются одни компании позволяет перераспределить ОСТАВШИЕСЯ грузы на остальных. Не факт, что им станет лучше, но это продлит им бизнес.
Вот только то, что грузов становится все меньше и меньше говорит о многом.
На этой неделе, да после бурного роста, стокмаркет снижался и закончилось это пятничным обвалом. Упало все. И СП500 почти на 3% (это только в пятницу) и техногиганты и финансовые компании. У меня в вотчлисте и те компании которые в моем портфолио и не только.
Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.
Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17875
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8734 раз.
Подякували: 5513 раз.
 
Профіль
 
10
6
7
