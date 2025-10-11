Всі панове вірно визначили місто.
Чудово!
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:17
Сумні новини з США.
Ну як сумні. Цікаві.
Ілон Маск приколюється, та суттєво знизив ціни на свої електричні авто.
Дивимося (треба натиснути на фото):
Тесла Y 39 990$.
Я не помилився: “Y”.
P.S. Ви ж не сумніваєтесь, що наші люди в США не всі лОхи? Мудро! В останній день встигли зробитии замовлення із компенсацією від уряду в сумі 7500$.
Мудро. Просто.
Додано: Нед 12 жов, 2025 03:29
Денис ничего не писал ручкой, но я слушал, а не смотрел.
Зато Денис регулярно рассказывает о том, что закрываются траковые компании с нормальными траками и с СДЛами.
Про то как работают пикаптраковые компании - я знаю.
Знакомый работал. Там еще хуже - он и сам на трассе чинил машину.
Ну а кто ему доктор. Мог получить СДЛ, выучить Инглиш и пойти в нормальную компанию.
И да, то что закрываются одни компании позволяет перераспределить ОСТАВШИЕСЯ грузы на остальных. Не факт, что им станет лучше, но это продлит им бизнес.
Вот только то, что грузов становится все меньше и меньше говорит о многом.
На этой неделе, да после бурного роста, стокмаркет снижался и закончилось это пятничным обвалом. Упало все. И СП500 почти на 3% (это только в пятницу) и техногиганты и финансовые компании. У меня в вотчлисте и те компании которые в моем портфолио и не только.
Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.
Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США?
