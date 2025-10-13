|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 жов, 2025 06:38
Shaman написав: Bolt написав: Hotab написав:Bolt
Є ще інше, там про бувшого офіцера (в деяких варіаціях - прапорщика), який прийшов на дембель і влаштувався косарем газонів на комунальне підприємство. До обіду сидить в тіні, нічого не робить. Керівник питає:
- а чому ти не косиш?
- так людей же не дали
Так я вже забив собі робота оператора котельні, як тільки війна закінчиться. На манометр дивитись і в разі потреби з шнурок дьоргати, щоб зайву пара стравити, щоб котел не вибухнув. Хоча може то все вже автоматизували. 😟
а пісні слабо писати?
З тим вже теж чудово ШІ справляється, так, що і тут пролітаю.
Bolt
Додано: Пон 13 жов, 2025 07:10
Простой вариант - клапан с тарированной пружиной, который при достижении определенного давления будет открываться.
Сложней вариант - сенсор, который будет открывать соленоид.
rjkz
Додано: Пон 13 жов, 2025 07:25
BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав:
З НВІДІА трохи інша історія, у них же не просто відеокарти, а обладнання для ШІ - зараз це суперзатребувано. Ну і хто перший - тому 90% всього прибутку. Вони перші. Іншим далі буде влізти архіскладно. Згадайте тіж ж СпейсХ або Старлінк - їх вже малореально догнати, хіба що весь Китай вкладеться в фірму-конкурента.
ПС, ну от Трамп вже все вернув назад, а криптомільярдери вже розпереживались
.
Ага, нокиа тоже была когда-то супертелефоном.
Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.
Стырят технологию и будут сами делать.
Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов.
Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде.
ХЗ что будет с США через 10 лет.
Пока все то, что происходит в США отличается от того, что было даже при нашем приезде и очень отличается от того, что представаляется из Украины.
Единственное что не отнять - тут реально дофигища денег по сравнению с Украиной.
Но блин, все меняется не к лучшему.
....
Дальше я написал длинный текст, что меняется не к лучшему.
Но стер.
Одно из того, что меняется - преследование за высказывание мнения.
ХЗ кто что может сделать в современном мире.
rjkz
Додано: Пон 13 жов, 2025 08:23
Можете в ЛС, якщо текст зберігся. Ну або через VPN скріншотом щоб ніде не індексувалося і через imgbb.com з самовидалення зображення через місяць.
АС Цікаво, що буде сьогодні з біржами, чи буде "Чорний понеділок" чи все вернеться взад.
BIGor
Додано: Пон 13 жов, 2025 09:10
мені навіть цікаво - як Нокіа завалилась через повісточку? та й взагалі не вся Нокіа, а її підрозділ з мобільних телефонів, який проспав появу смартфонів.
навіть якщо США перестане бути технологічним лідером, що далеко не факт, то з чого впаде виробнича дисципліна? не нагнітайте
Shaman
