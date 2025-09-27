|
|
|
Як змінювалися доходи освітян за останні шість років...
|
Додано: Пон 13 жов, 2025 10:58
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2026 рік заклав кошти на підвищення зарплат вчителям. Оплата праці зросте на 50% у два етапи — на 30% з 1 січня 2026 року та ще на 20% з 1 вересня. У поточному році вчителі почали отримувати надбавку до зарплати — з січня це була 1 тисяча гривень, а з вересня збільшилася до 2 тисяч. Тим часом середня зарплата в Україні у першому кварталі цього року зросла майже до 23,5 тисячі гривень, це на 24% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Зарплати освітян у порівнянні з минулим роком зросли лише на 13%.
Як змінювалися доходи освітян за останні шість років (інфографіка)
-
-
-
Це божевілля, навіщо нам півмільйона вчителів, коли дітей половина поїхала? До того ж, майже чверть території окупована, а ми продовжуємо утримувати там не тільки вчителів, а і спецпенсіонерів, і суддів, прокурорів, чинуш і т.д., а за Женевськобю конвенцією окуповані території утримує окупант, ще й настворювали військових адміністрацій в окупованих селищах.
-
-
-
|
|
|