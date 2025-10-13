Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2978297929802981 Додано: Пон 13 жов, 2025 20:17 Сибарит написав: Gastarbaiter написав: В моєму розумінні "інвестувати" - це вкласти Х, а вивести через кілька років 2-3Х.

Однажды Джефф Безос (основатель Amazon) спросил у Уоррена Баффета:

«Вы второй богатейший человек в мире, но у вас самая простая инвестиционная стратегия. Почему другие не следуют ей?»

На что Уоррен Баффет ответил:

Однажды Джефф Безос (основатель Amazon) спросил у Уоррена Баффета:

«Вы второй богатейший человек в мире, но у вас самая простая инвестиционная стратегия. Почему другие не следуют ей?»

На что Уоррен Баффет ответил:

«Потому что никто не хочет богатеть медленно».



Тут про Теслу вспоминали.

Ну, вот сын моей знакомой покупал акции Теслы чтобы быстро разбогатеть( на самом деле он в свои 30 уже неплохо заработал и зарабатывает), Но хотел быстро.

А быстро только потерял, продал с убытком и забил (если я правильно понял) на стокмаркет.

А Баффет тоже не всегда оказывается прав.

Тут про Теслу вспоминали.

Ну, вот сын моей знакомой покупал акции Теслы чтобы быстро разбогатеть( на самом деле он в свои 30 уже неплохо заработал и зарабатывает), Но хотел быстро.

А быстро только потерял, продал с убытком и забил (если я правильно понял) на стокмаркет.

А Баффет тоже не всегда оказывается прав.

Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе.

rjkz

Додано: Пон 13 жов, 2025 20:58

rjkz написав: А Баффет тоже не всегда оказывается прав.

Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе.

Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе. А Баффет тоже не всегда оказывается прав.Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе.

Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить.

Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить.

Я отвечал на реплику о желаемой доходности.

Сибарит

Додано: Пон 13 жов, 2025 20:59

rjkz написав: И после почти полугодового перерыва только только опять тесла показала рост продаж. А знаете почему? Потому что с 1 октября перестает начисляться налоговый возврат за покупку электрокара (кажется 7,5 тысяч) и в сентябре народ греб.

Сейчас все это будет падать как в продажах так и в цене.

Сейчас все это будет падать как в продажах так и в цене. И после почти полугодового перерыва только только опять тесла показала рост продаж. А знаете почему? Потому что с 1 октября перестает начисляться налоговый возврат за покупку электрокара (кажется 7,5 тысяч) и в сентябре народ греб.Сейчас все это будет падать как в продажах так и в цене.

Смотрите, сейчас капитализация 1.34 трлн. Пусть она падала в 2 раза за последний год. Примем 750 млрд., чтобы легче считать было. Ну и пусть с одной машины они имеют 5000 дол. чистой прибыли (хотя в реальности меньше). Т.е. если бы Вы покупали компанию целиком, нужно продать "всего" 150 млн. автомобилей, чтобы окупить вложения. При продажах менее 2 млн. единиц в год - это 75 лет. При текущей капитализации - 150 лет. И это даже не про возврат инвестиции, это про прибыль компании, которая уже, как бы, нифига не стартап и вышла на плато. Для меня даже "па 200" выгдядит дичью. Даже при 4 млн. проданных автомобилей и упавшей до 100 дол. цене акции - все равно это будет дичайшая дичь. Проживет ли Маск еще 150 лет, чтобы своей харизмой вести за собой миллионы доярок? Сомневаюсь. Ну и ладно бы доярки только покупали. Но ведь и фонды (в том числе и пенсионные) по самые помидоры в этих акциях сидят. Т.е. весь расчет не на реальные показатели бизнеса, не на перспективы развития, не на новые рынки или технологии, а лишь на то, что завтра найдется лох, который купит эти акции еще дороже.

Gastarbaiter

Додано: Пон 13 жов, 2025 21:36



Сибарит написав: rjkz написав: А Баффет тоже не всегда оказывается прав.

Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе.

Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить.

Я отвечал на реплику о желаемой доходности.

Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе. А Баффет тоже не всегда оказывается прав.Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе.

Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить.

Я отвечал на реплику о желаемой доходности. Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить.Я отвечал на реплику о желаемой доходности.



Пан rjkz правильні речі розказує.

Ринок американських акцій - то НЕ до всіх.

Я про це вперше дізнався в 2000 році, коли мій колишній шеф - а тоді вже громадянин США - розказав, що його син Сашко взяв акції потримав десь 1 годину чи 1 день, чи 1 місяць та продав із збитками.

Я був дуже здивований, бо того Сашка знав - колишній м.н.с одного з університетів України.

То фінансовий інструмент не для всіх.

Для сміливих, наполегливих і НЕ таких, хто думає, що їм буде підказувати Баффет…



Там потрібно інше - приблизно як в першій серії нового серіалу від Netflix “Boots”.

Там один з героїв на останній хвилині першої серії говОрить:

«А дехто з вас… дехто з вас дізнається, що не треба було сюди потикатися… Моє завдання: зробити з вас чоловіків! Якщо ви все ж доживЕте… (після довгої паузи) Час знищувати ворога!»

І остання сцена з першої серії - кадр змінюється - вже на екрані інший з головних героїв - саме на цю тему: про ринок акцій в США.

Красномовні декілька секунд…

Дуже красномовні…



P.S. Згаданий мною на попередній сторінці інвестор в Тесла має 15 000 акцій.

Пан rjkz правильні речі розказує.

Ринок американських акцій - то НЕ до всіх.

Я про це вперше дізнався в 2000 році, коли мій колишній шеф - а тоді вже громадянин США - розказав, що його син Сашко взяв акції потримав десь 1 годину чи 1 день, чи 1 місяць та продав із збитками.

Я був дуже здивований, бо того Сашка знав - колишній м.н.с одного з університетів України.

То фінансовий інструмент не для всіх.

Для сміливих, наполегливих і НЕ таких, хто думає, що їм буде підказувати Баффет…

Там потрібно інше - приблизно як в першій серії нового серіалу від Netflix "Boots".

Там один з героїв на останній хвилині першої серії говОрить:

«А дехто з вас… дехто з вас дізнається, що не треба було сюди потикатися… Моє завдання: зробити з вас чоловіків! Якщо ви все ж доживЕте… (після довгої паузи) Час знищувати ворога!»

І остання сцена з першої серії - кадр змінюється - вже на екрані інший з головних героїв - саме на цю тему: про ринок акцій в США.

Красномовні декілька секунд…

Дуже красномовні…

P.S. Згаданий мною на попередній сторінці інвестор в Тесла має 15 000 акцій.

Всі акуратно тихенько без шуму скуповував останні 10 років. В мене зараз немає калькулятора в руках - скільки то буде в грошАх?

akurt

