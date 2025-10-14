Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Ну дивіться, Фінляндія соціальноорієнтована країна з прогресивною шкалою оподаткування. Звучить дуже круто - більше оподаткувати багатіїв що зробити більше плюшок бідним. По факту, виходить це система покарання розумних і ініціативних, от фінський інженер порахував, що якщо він буде сидіти ночами і вихідними щоб навчитися нових навиків для підвищення по роботі (візьмемо наприклад вивчить з нуля мову програмування) - і його підвищать - то держава його за це покарає більшою податковою ставкою. В результаті він буде отримувати трошки більше ніж неписемний сусід Ахмед продавець бургерів який має 3-х дітей. І от він каже - а ну нафіг, треба насолоджуватись життям, не розвиватись і сидіти тихо до наступного податкового порогу.



Ну дивіться, Фінляндія соціальноорієнтована країна з прогресивною шкалою оподаткування. Звучить дуже круто - більше оподаткувати багатіїв що зробити більше плюшок бідним. По факту, виходить це система покарання розумних і ініціативних, от фінський інженер порахував, що якщо він буде сидіти ночами і вихідними щоб навчитися нових навиків для підвищення по роботі (візьмемо наприклад вивчить з нуля мову програмування) - і його підвищать - то держава його за це покарає більшою податковою ставкою. В результаті він буде отримувати трошки більше ніж неписемний сусід Ахмед продавець бургерів який має 3-х дітей. І от він каже - а ну нафіг, треба насолоджуватись життям, не розвиватись і сидіти тихо до наступного податкового порогу.

В США слава богу, два строки Трампа дозволили уникнути переходу в дикий соціалізм, але вони впали в іншу крайність, і все що Коля розповідав - це все реальність. Більше гонитва за прибутками, аніж за якістью і процесами. Впринципі по Apple, Майкрософт чи Амазон видно - за останні 10 років 0 нових проривних технологій. Ну хіба що процесор серії М від Apple, і то з натяжкою.

Не хотів би я жити в такій країні, бо лише матеріальні стимули заставили мене здобути 2гу ВО та змінювати спеціальності і взагалі кудись рухатися. Так то я людина лінива, на престиж професії мені все одно, якщо продавець бургерів отримує не менше за інженера/фінансиста, то і я був би продавцем бургерів)

П.с. На мою думку навпаки - навіть фіксований ПРОЦЕНТ податків уже є в деякій мірі дискримінацією для людини з вищим доходом. Адже благами від держави (навчання в школі, користування дорогами/інфраструктурою, захист поліції і тп) приблизно в середньому однаково користується умовно люди з доходом 10тис. грн. і 100 тис.грн., але другий заплатить в 10 раз більше податків з доходу, ніж перший, у абсолютному вираженні. Тобто другий і так вже фінансує першого

+++
Не хотів би я жити в такій країні, бо лише матеріальні стимули заставили мене здобути 2гу ВО та змінювати спеціальності і взагалі кудись рухатися. Так то я людина лінива, на престиж професії мені все одно, якщо продавець бургерів отримує не менше за інженера/фінансиста, то і я був би продавцем бургерів)

П.с. На мою думку навпаки - навіть фіксований ПРОЦЕНТ податків уже є в деякій мірі дискримінацією для людини з вищим доходом. Адже благами від держави (навчання в школі, користування дорогами/інфраструктурою, захист поліції і тп) приблизно в середньому однаково користується умовно люди з доходом 10тис. грн. і 100 тис.грн., але другий заплатить в 10 раз більше податків з доходу, ніж перший, у абсолютному вираженні. Тобто другий і так вже фінансує першого

Це можна порівняти, наприклад, якщо б сантехніки брали з людини гроші за виконану роботу (заміну крана) не у фіксованій ціні (1000грн), а процент від доходу власника. Або їжа в ресторані різнилася б в ціні і залежності хто скільки заробляє у місяць



ВЫ может будете удивлены, но несколько рабочих, которые мне делали ремонты, упоминали, что у них одни расценки для обычных квартир, другие для новостроек, третьи для элитных квартир и домов в "багатіх селах".

В США есть разница в расценках на работу одна в Бруклине, другая в Манхеттене.

ВЫ может будете удивлены, но несколько рабочих, которые мне делали ремонты, упоминали, что у них одни расценки для обычных квартир, другие для новостроек, третьи для элитных квартир и домов в "багатіх селах".

В США есть разница в расценках на работу одна в Бруклине, другая в Манхеттене.

Одна в НЙ, другая в НДж . И это у одного и того-же контрактора или рабочего.

Я отвечал на реплику о желаемой доходности. Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить.Я отвечал на реплику о желаемой доходности.



Ну, и да и нет.

А про доходность - так в крипту лезут.

Я не знаю, я пока не готов купить за 100+куе просто код. Ну, и да и нет.А про доходность - так в крипту лезут.Я не знаю, я пока не готов купить за 100+куе просто код.

Ну, насправді, і акції по великому рахунку такий же код. Їх також не можна потрогати, не можна з'їсти/випити і тп. Як і крипта вони також можуть легко скластися майже в нуль, просто їх ціни менш волатильні. Це така ж сама піраміда, вище гастарбайтер писав, що вже давно акції провідних компаніях не забезпечуються прибутками хоча б у середніх термінах часу. Отже все тримається на вірі, що завтра буде дорожче. А якби завтра всі одночасно пред'явили свої акції до продажу, то реальні ціни були б у десятки /сотні разів менші Ну, насправді, і акції по великому рахунку такий же код. Їх також не можна потрогати, не можна з'їсти/випити і тп. Як і крипта вони також можуть легко скластися майже в нуль, просто їх ціни менш волатильні. Це така ж сама піраміда, вище гастарбайтер писав, що вже давно акції провідних компаніях не забезпечуються прибутками хоча б у середніх термінах часу. Отже все тримається на вірі, що завтра буде дорожче. А якби завтра всі одночасно пред'явили свої акції до продажу, то реальні ціни були б у десятки /сотні разів менші



И да и нет.

Понятное дело, что есть этот элемент тоже.

Но сколько стоит ПО МСФТ по всему миру плюс текущие доходы от него плюс небольшой доход от продажи девайсов?

Если оно и упадет то не совсем в ноль.

Я не знаю или "все пропало", что исчезнут "циферки" из кампутера при покупке из Украины через Интерактивброкерс, при покупке из США, даже если что-то случится с брокером, то есть общий реестр инвесторов, в которой каждая акция остается за инвестором. По крайней мере так в Ютубе глаголят.

Ну, а то, что есть "пузыри" - никто не отрицает.

Это и недвиги касается.

Сарай в НЙ или НДЖ спокойно может стоить миллионы, суперпупер квартира в Горловке не стоит ничего.

Я больше скажу американский ФГВФЛ покрыввает только 11% вкладов в банковской системе. И я сомневаюсь, что если завалится Чейз, то хватит этих денег.

И да и нет.
Понятное дело, что есть этот элемент тоже.
Но сколько стоит ПО МСФТ по всему миру плюс текущие доходы от него плюс небольшой доход от продажи девайсов?
Если оно и упадет то не совсем в ноль.
Я не знаю или "все пропало", что исчезнут "циферки" из кампутера при покупке из Украины через Интерактивброкерс, при покупке из США, даже если что-то случится с брокером, то есть общий реестр инвесторов, в которой каждая акция остается за инвестором. По крайней мере так в Ютубе глаголят.
Ну, а то, что есть "пузыри" - никто не отрицает.
Это и недвиги касается.
Сарай в НЙ или НДЖ спокойно может стоить миллионы, суперпупер квартира в Горловке не стоит ничего.
Я больше скажу американский ФГВФЛ покрыввает только 11% вкладов в банковской системе. И я сомневаюсь, что если завалится Чейз, то хватит этих денег.
Так что нет ничего абсолютно надежного.

«…я в пятницу тоже купил кусочек теслы. хз, может кнопку стеклоподъемника»

Сміливо.

Це щоби ви всі знали про масштаби мислення та вкладень.

Та чим варто ризикувати в житті: 1 бумажняним стаканчиком кави в Starbucks. Реально розумний «хід конем»:«…я в пятницу тоже купил кусочек теслы. хз, может кнопку стеклоподъемника»Сміливо.Це щоби ви всі знали про масштаби мислення та вкладень.Та чим варто ризикувати в житті: 1 бумажняним стаканчиком кави в Starbucks.



Пост был в конце страницы и случайно не туда тыцнул, чем вытащил его из игнора.

Боже, какой-же недалекий!

Кусочек теслы - это в структуре итф СП500, только этой позиции мне хватит чтобы купить реальную теслу.

Хотя, кому я рассказываю?

Угомонись, турЫст, ты тут никому не интересен со своими байками ни о чем.

Пост был в конце страницы и случайно не туда тыцнул, чем вытащил его из игнора.
Боже, какой-же недалекий!
Кусочек теслы - это в структуре итф СП500, только этой позиции мне хватит чтобы купить реальную теслу.
Хотя, кому я рассказываю?
Угомонись, турЫст, ты тут никому не интересен со своими байками ни о чем.
Тебе уже почти никто не отвечает на твой поток сознания.

Повідомлень: 17894 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8746 раз. Подякували: 5515 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 00:41 The_Rebel написав: Ну, насправді, і акції по великому рахунку такий же код. Їх також не можна потрогати, не можна з'їсти/випити і тп. Як і крипта вони також можуть легко скластися майже в нуль, просто їх ціни менш волатильні. Це така ж сама піраміда, вище гастарбайтер писав, що вже давно акції провідних компаніях не забезпечуються прибутками хоча б у середніх термінах часу. Отже все тримається на вірі, що завтра буде дорожче. А якби завтра всі одночасно пред'явили свої акції до продажу, то реальні ціни були б у десятки /сотні разів менші Ну, насправді, і акції по великому рахунку такий же код. Їх також не можна потрогати, не можна з'їсти/випити і тп. Як і крипта вони також можуть легко скластися майже в нуль, просто їх ціни менш волатильні. Це така ж сама піраміда, вище гастарбайтер писав, що вже давно акції провідних компаніях не забезпечуються прибутками хоча б у середніх термінах часу. Отже все тримається на вірі, що завтра буде дорожче. А якби завтра всі одночасно пред'явили свої акції до продажу, то реальні ціни були б у десятки /сотні разів менші

Не зовсім. За акціями (якщо ми говоримо про нормальні акції) стоїть частка у активах компанії. Приміщення, обладнання, запаси, дебіторська заборгованість і т.п. Наприклад, купуючи зараз акції Volkswagen на 1000 євро, Ви купуєте активів майже на 4000 євро. І електромобілі теж виробляє, і дівіденди платить, і взагалі продає у 4 рази більше авто, ніж Тесла, при капіталізації у 20 разів менше. Але ж воно "не модне" .

«…я в пятницу тоже купил кусочек теслы. хз, может кнопку стеклоподъемника»

Сміливо.

Це щоби ви всі знали про масштаби мислення та вкладень.

Та чим варто ризикувати в житті: 1 бумажняним стаканчиком кави в Starbucks. Реально розумний «хід конем»:«…я в пятницу тоже купил кусочек теслы. хз, может кнопку стеклоподъемника»Сміливо.Це щоби ви всі знали про масштаби мислення та вкладень.Та чим варто ризикувати в житті: 1 бумажняним стаканчиком кави в Starbucks.



Пост был в конце страницы и случайно не туда тыцнул, чем вытащил его из игнора.

Боже, какой-же недалекий!

Кусочек теслы - это в структуре итф СП500, только этой позиции мне хватит чтобы купить реальную теслу.

Хотя, кому я рассказываю?

Угомонись, турЫст, ты тут никому не интересен со своими байками ни о чем.

Пост был в конце страницы и случайно не туда тыцнул, чем вытащил его из игнора.
Боже, какой-же недалекий!
Кусочек теслы - это в структуре итф СП500, только этой позиции мне хватит чтобы купить реальную теслу.
Хотя, кому я рассказываю?
Угомонись, турЫст, ты тут никому не интересен со своими байками ни о чем.
Тебе уже почти никто не отвечает на твой поток сознания.

Я просто звернув увагу на масштаби мислення та дій.

Масштаби: @кнопка авто@, якого НЕ зміг купити.

Треба ж, щоби люди реально дивилися на речі.

А взагалі: цікаво читати, як і раніше.

Людям всі ці знання дуже корисні: не поїдуть з України працювати далекобійниками в США.

Я просто звернув увагу на масштаби мислення та дій.
Масштаби: @кнопка авто@, якого НЕ зміг купити.
Треба ж, щоби люди реально дивилися на речі.
А взагалі: цікаво читати, як і раніше.
Людям всі ці знання дуже корисні: не поїдуть з України працювати далекобійниками в США.
Тему розкрито всеосяжно, докладно та правильно.

«…я в пятницу тоже купил кусочек теслы. хз, может кнопку стеклоподъемника»

Сміливо.

Це щоби ви всі знали про масштаби мислення та вкладень.

Та чим варто ризикувати в житті: 1 бумажняним стаканчиком кави в Starbucks. Реально розумний «хід конем»:«…я в пятницу тоже купил кусочек теслы. хз, может кнопку стеклоподъемника»Сміливо.Це щоби ви всі знали про масштаби мислення та вкладень.Та чим варто ризикувати в житті: 1 бумажняним стаканчиком кави в Starbucks.



Пост был в конце страницы и случайно не туда тыцнул, чем вытащил его из игнора.

Боже, какой-же недалекий!

Кусочек теслы - это в структуре итф СП500, только этой позиции мне хватит чтобы купить реальную теслу.

Хотя, кому я рассказываю?

Угомонись, турЫст, ты тут никому не интересен со своими байками ни о чем.

Пост был в конце страницы и случайно не туда тыцнул, чем вытащил его из игнора.
Боже, какой-же недалекий!
Кусочек теслы - это в структуре итф СП500, только этой позиции мне хватит чтобы купить реальную теслу.
Хотя, кому я рассказываю?
Угомонись, турЫст, ты тут никому не интересен со своими байками ни о чем.
Тебе уже почти никто не отвечает на твой поток сознания.

Я просто звернув увагу на масштаби мислення та дій.

Масштаби: @кнопка авто@, якого НЕ зміг купити.

Треба ж, щоби люди реально дивилися на речі.

А взагалі: цікаво читати, як і раніше.

Людям всі ці знання дуже корисні: не поїдуть з України працювати далекобійниками в США.

Я просто звернув увагу на масштаби мислення та дій.
Масштаби: @кнопка авто@, якого НЕ зміг купити.
Треба ж, щоби люди реально дивилися на речі.
А взагалі: цікаво читати, як і раніше.
Людям всі ці знання дуже корисні: не поїдуть з України працювати далекобійниками в США.
Тему розкрито всеосяжно, докладно та правильно.



Последний раз отвечаю, читай больше, интересуйся и меньше надувай щеки.

В пятницу было докуплено к позиции ИТФ СП500 5 (пять) ИТФ по цене (по памяти) 656 долларов за одну ИТФ. Пальчиком потыкай на калькуляторе, чтобы понять или на эти деньги можно купить кнопку от теслы. ИТФ - это корзина в которой в разной доле предствлены все акции 500 компаний, входящих в СП 500. Доля теслы, по понятной для человека с любым типом мышления, кроме конкретно-образного, причинне ничтожно мала в этой корзине, Потому что там представленоо 500 компаний с капитализацией не менее 20 млрд.



Давай, пиши дальше окуительные истории про множество своих знакомых, которые не в состоянии перейти без твоей помощи улицу. И которые перед тобой отчитываются по каким дням недели у них крепкий стул.

Мне это не интересно.

Ты в игноре. Мне не нравятся люди, которые пишут мне в личку гадости про других форумчан. Уверен, ты и про меня другим писал то-же самое, а если ВДРУГ и нет, то это ничего не меняет.

Вот тебе совет - занеси меня в игнор и не читай. Чтобы не поминать меня в суе.

Последний раз отвечаю, читай больше, интересуйся и меньше надувай щеки.
В пятницу было докуплено к позиции ИТФ СП500 5 (пять) ИТФ по цене (по памяти) 656 долларов за одну ИТФ. Пальчиком потыкай на калькуляторе, чтобы понять или на эти деньги можно купить кнопку от теслы. ИТФ - это корзина в которой в разной доле предствлены все акции 500 компаний, входящих в СП 500. Доля теслы, по понятной для человека с любым типом мышления, кроме конкретно-образного, причинне ничтожно мала в этой корзине, Потому что там представленоо 500 компаний с капитализацией не менее 20 млрд.

Давай, пиши дальше окуительные истории про множество своих знакомых, которые не в состоянии перейти без твоей помощи улицу. И которые перед тобой отчитываются по каким дням недели у них крепкий стул.
Мне это не интересно.
Ты в игноре. Мне не нравятся люди, которые пишут мне в личку гадости про других форумчан. Уверен, ты и про меня другим писал то-же самое, а если ВДРУГ и нет, то это ничего не меняет.
Вот тебе совет - занеси меня в игнор и не читай. Чтобы не поминать меня в суе.
Меньше проблем будет.

Не совсем так. Повышая квалификацию ты повышаешь свою ценность (свой рейт). И это касается не только ИТ - оно так же работает и в медицине, и у юристов, и у строителей, и еще кучи профессий.



И благодаря этому у тебя появляется выбор - или продолжать работать по 40 часов в неделю зная что 1/3 заработка пойдет на содержание Ахмеда, или сократить рабочую неделю до 30 часов например. Или 20. Иметь свои 50-60к, комфортно жить на них (получше чем Ахмед) и при этом работать 3 дня в неделю вместо 5.



Так что нельзя сказать что расти в проф плане вообще нет смысла. Все равно свои плюшки в этом есть. Но я согласен что система построена таким образом чтобы вырваться наверх (иметь 10к+ чистыми на руки) и быть на голову выше окружающих очень тяжело. Зачем так сделано - хз, наверное есть какой-то тайный смысл в том чтобы всех уравнять и никому не было обидно )



Не совсем так. Повышая квалификацию ты повышаешь свою ценность (свой рейт). И это касается не только ИТ - оно так же работает и в медицине, и у юристов, и у строителей, и еще кучи профессий.

И благодаря этому у тебя появляется выбор - или продолжать работать по 40 часов в неделю зная что 1/3 заработка пойдет на содержание Ахмеда, или сократить рабочую неделю до 30 часов например. Или 20. Иметь свои 50-60к, комфортно жить на них (получше чем Ахмед) и при этом работать 3 дня в неделю вместо 5.

Так что нельзя сказать что расти в проф плане вообще нет смысла. Все равно свои плюшки в этом есть. Но я согласен что система построена таким образом чтобы вырваться наверх (иметь 10к+ чистыми на руки) и быть на голову выше окружающих очень тяжело. Зачем так сделано - хз, наверное есть какой-то тайный смысл в том чтобы всех уравнять и никому не было обидно )

П.С. Я сам перешел на 4х дневку, так как посчитал налоги с 80к+ зп, и понял что мне и 70к хватит, зато работать на 20% меньше )

Це все вірно крім одного, у 95% працівників не вдасться випросити у свого роботодавця 4-денний робочий день. Якщо казати про великі корпорації - то відсоток буде ще меншим. Це все вірно крім одного, у 95% працівників не вдасться випросити у свого роботодавця 4-денний робочий день. Якщо казати про великі корпорації - то відсоток буде ще меншим. BIGor

Повідомлень: 10226 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1478 раз. Подякували: 1885 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 09:34 Gastarbaiter написав: The_Rebel написав: Ну, насправді, і акції по великому рахунку такий же код. Їх також не можна потрогати, не можна з'їсти/випити і тп. Як і крипта вони також можуть легко скластися майже в нуль, просто їх ціни менш волатильні. Це така ж сама піраміда, вище гастарбайтер писав, що вже давно акції провідних компаніях не забезпечуються прибутками хоча б у середніх термінах часу. Отже все тримається на вірі, що завтра буде дорожче. А якби завтра всі одночасно пред'явили свої акції до продажу, то реальні ціни були б у десятки /сотні разів менші Ну, насправді, і акції по великому рахунку такий же код. Їх також не можна потрогати, не можна з'їсти/випити і тп. Як і крипта вони також можуть легко скластися майже в нуль, просто їх ціни менш волатильні. Це така ж сама піраміда, вище гастарбайтер писав, що вже давно акції провідних компаніях не забезпечуються прибутками хоча б у середніх термінах часу. Отже все тримається на вірі, що завтра буде дорожче. А якби завтра всі одночасно пред'явили свої акції до продажу, то реальні ціни були б у десятки /сотні разів менші

Не зовсім. За акціями (якщо ми говоримо про нормальні акції) стоїть частка у активах компанії. Приміщення, обладнання, запаси, дебіторська заборгованість і т.п. Наприклад, купуючи зараз акції Volkswagen на 1000 євро, Ви купуєте активів майже на 4000 євро. І електромобілі теж виробляє, і дівіденди платить, і взагалі продає у 4 рази більше авто, ніж Тесла, при капіталізації у 20 разів менше. Але ж воно "не модне"

Це все так, приміщення, обладнання, запаси... У теорії. А на практиці самі ж підтверджуєте, що акції падають, бо не модні. І дивлюся графік за останні роки був чіткий тренд вниз. А мене як потенційного дрібного інвестора в ці акції якось не буде зігрівати наявність значних активів за цими акціями, якщо вони падають, для мене це лише циферки на екрані. Тож для мене краще попасти в тренд і спробувати заробити на зростанні "модних" акцій. І в цьому є схожість з крипторинком - зростання "модних" акцій у великій мірі відбувається на вірі, що ціна і далі буде зростати.



Це все так, приміщення, обладнання, запаси... У теорії. А на практиці самі ж підтверджуєте, що акції падають, бо не модні. І дивлюся графік за останні роки був чіткий тренд вниз. А мене як потенційного дрібного інвестора в ці акції якось не буде зігрівати наявність значних активів за цими акціями, якщо вони падають, для мене це лише циферки на ек

