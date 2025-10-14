|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 14 жов, 2025 16:38
fox767676
А золота середина існує?
Пс.Раніше це була Чехія, ще коли я там жив років 10 тому. А зараз дивлюся опублікували сьогодні на цьому сайті ціни на місцеву нерухомість https://news.finance.ua/ua/skil-ky-koshtuyut-kvartyry-v-mistah-chehii
, то вже здається Чехія відноситься чисто до Заходу в категорії Кост_оф_лівінг
Востаннє редагувалось The_Rebel
в Вів 14 жов, 2025 16:50, всього редагувалось 1 раз.
The_Rebel
