Еміграція, заробітчанство
Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 15 жов, 2025 08:38
rjkz написав: rjkz написав: flyman написав:
фан-клуб Ніни на фінанс.уа росте
Мадама увлекательно рассказывает свои случаи из жизни.
Но финансы - не ее.
Ну я там у нее пытался интересный мне опыт выцепить, но много болтовни - пустая трата времени.
Кстати, о времени. Я ее на ускоренной слущаю.
И если ее ситуация в Шарлотт, кусочками была пока она была в Шарлотт, то после ее отъезда оттуда, она или не вспоминала уже или я пропустил.
В общем, потом стало не интересно. Я перестал слушать.
И, или мне кажется, или так оно и есть, она выкладывает свои "видео" и некоторые удаляет.
Так, насколько я понял, она сейчас в Мексике донаты клянчит.
-
- Повідомлень: 3668
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 282 раз.
1
Додано: Сер 15 жов, 2025 08:41
Ну у нас тут некоторые фррумчвне тоже с такой скоростью удаляют, что пишешь ответ, а форум в ответ :"Сообщения которое вы цитирует не существует"😏 .
- Повідомлень: 3668
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 282 раз.
