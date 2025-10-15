RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2982298329842985
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 08:38

  rjkz написав:
  rjkz написав:
  flyman написав:фан-клуб Ніни на фінанс.уа росте


Мадама увлекательно рассказывает свои случаи из жизни.
Но финансы - не ее.



Ну я там у нее пытался интересный мне опыт выцепить, но много болтовни - пустая трата времени.
Кстати, о времени. Я ее на ускоренной слущаю.
И если ее ситуация в Шарлотт, кусочками была пока она была в Шарлотт, то после ее отъезда оттуда, она или не вспоминала уже или я пропустил.
В общем, потом стало не интересно. Я перестал слушать.
И, или мне кажется, или так оно и есть, она выкладывает свои "видео" и некоторые удаляет.

Так, насколько я понял, она сейчас в Мексике донаты клянчит.
Bolt
 
Повідомлень: 3668
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 08:41

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  rjkz написав:
Мадама увлекательно рассказывает свои случаи из жизни.
Но финансы - не ее.



Ну я там у нее пытался интересный мне опыт выцепить, но много болтовни - пустая трата времени.
Кстати, о времени. Я ее на ускоренной слущаю.
И если ее ситуация в Шарлотт, кусочками была пока она была в Шарлотт, то после ее отъезда оттуда, она или не вспоминала уже или я пропустил.
В общем, потом стало не интересно. Я перестал слушать.
И, или мне кажется, или так оно и есть, она выкладывает свои "видео" и некоторые удаляет.

Так, насколько я понял, она сейчас в Мексике донаты клянчит.
Ну у нас тут некоторые фррумчвне тоже с такой скоростью удаляют, что пишешь ответ, а форум в ответ :"Сообщения которое вы цитирует не существует"😏 .
Bolt
 
Повідомлень: 3668
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2982298329842985
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15109)
15.10.2025 09:44
Ринок ОВДП (9904)
15.10.2025 09:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.