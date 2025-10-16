Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мадама увлекательно рассказывает свои случаи из жизни. Но финансы - не ее.
Ну я там у нее пытался интересный мне опыт выцепить, но много болтовни - пустая трата времени. Кстати, о времени. Я ее на ускоренной слущаю. И если ее ситуация в Шарлотт, кусочками была пока она была в Шарлотт, то после ее отъезда оттуда, она или не вспоминала уже или я пропустил. В общем, потом стало не интересно. Я перестал слушать. И, или мне кажется, или так оно и есть, она выкладывает свои "видео" и некоторые удаляет.
Так, насколько я понял, она сейчас в Мексике донаты клянчит.
Запад от Украины отличается только качеством жилья, ну и если брать весь наш постсовковый социум - то можно в принципе обобщить эту теорию на все пространство бывшего СССР.
Кто бы что там не говорил про высокие зарплаты, медицину, образование, хорошие дороги, отсутствие коррупции - все это разбивается в пух, как только вы с этим сталкиваетесь на практике.
Высокие зарплаты съедаются еще более высокими ценами и налогами. Медицина оказывается недоступной во многих привычных нам аспектах, как то выбор врача по отзывам скорее всего не будет покрыт страховкой и очередь на прием может занять несколько месяцев, и если вы захотите услышать мнение нескольких специалистов, то чтоб сделать это быстро вам, скорее всего придется заложить дом. Образование сводится по качеству не к программе обучения, а к конкурентной среде вокруг и если у вас не будет денег на лигу Плюща, то ваши дети будут обучаться среди индусов и арабов, у которых высшее образование не является традиционным приоритетом. Хорошие дороги практически неразличимы для большого диаметра, отсутствие коррупции нивелируется чудовищной бумажной волокитой и более высоким уровнем мелкой преступности в среде мигрантов. А часто и не мелкой (см.кейс Заруцкой).
И если отбросить все выше перечисленное, то единственное в чем Украина однозначно проигрывает (если не считать войну), то это качество жилья. Практически любое самое бюджетное жилье на Западе, продаваемое ли или сдаваемое в ренту, будет лучше самого лучшего жилья в Украине. Мы как-то проскочили этап формирования новой нормальности для среды обитания. Мы слишком долго жили друг у друга на головах по 3 поколения в однушке-двушке, и считали это нормальным, потому что так все тогда жили.
Но на Западе так не жили никогда. Средний класс все века жил в просторном жилье, а низы никогда не формировали тренды развития. И потому все что строилось и обустраивалось, по большей части за деньги среднего класса, который вкладывал туда разумный инвестиционный подход и опыт предыдущих поколений.
У нас же средний класс, не говоря уже об аристократии, вырезали на корню. Людей с опытом жизни в просторном и удобном жилье практически извели, или заставили забыть все что они помнили. И класс, который ранее никогда не принимал никаких решений стал рисовать образ будущего сообразно своим представлениям о прекрасном. Что и привело нас к 9м2 на человека. От этого люди и бегут.
Многие возвращаются полечить зубы или пройти все обследования по божеским ценам. Но жить в квартирах с натяжными потолками никто не хочет. Люди просто не понимают в чем разница между тем жильем которое там, и тем которое тут у них. Даже когда они покупают тут участок или квартиру, то все равно старый бекграунд играет свою роль - у них не получается просто скопировать западный образец, когда им объявляют цены на остекление или показывают веер отделки кухонных фасадов - их происхождение берет верх, и они сокращают количество окон и увеличивают размер кухни, полагая, что таким образом лишь улучшают исходный вариант, но на самом деле просто превращая его в тот же совковый отстой из-за которого они бежали в другую страну.
Молодые девушки подписаны на инстаграмы известных звезд, не для того чтоб следить за их судьбой, а для того чтоб ловить тренды, быть в стриме и следить за актуальностью своего гардероба. Но у нас почему-то нет культуры такого же отношения к своему жилью. Наши женщины не смотрят блоги по интерьерам или современным трендам в архитектуре. Им это кажется сложным, дорогим и непривычным. И авторитетом для них скорее является подруга сделавшая ремонт недавно, а не что-то там за океаном.
На Заході не було стільки руйнувань і воєн, он акурт робив фотки якогось затхлого французького будинку ери Людовіка Сонечка, а може і раніше. Крім того, Захід пройшов урбанізацію тоді коли тут вона ще не починалася. Так що не треба тут про "високу культури житлового простору". В Парижі тісняться в кавалірках 10м2 зато "без натяжної стелі".
На Заході воїн та руйнувань було стільки скільки нам і не снилося. Просто СРСР в нас почався не з 1917-го, а з 1565-го, коли Грозний ввів Опрічніну. З тих пір тут завжди був совок і зневага до приватної власності.
Судячи із останніх подій візового та не візового ґатунку, США ретельно «затягують паски» та починають активно збирати гроші з тих, хто хоче приторкнутися до «країни щастя». Наші українці, які заїхали в США за Програмою U4U, як відомо, заїхали без віз, а по так званому @паролю@, за яким запускали в країну візові офіцери на кордоні. Цей індивідуальний пароль «працював» 2 роки та по закінченню його дії треба було подавати заявку на його оновлення - так званий «репароль». Такі кейси з приходом Трампа не розглядаються місяцями і люди перебувають у «підвішеному стані». Так ось новинка: якщо кейс розглянуто та «репароль» надано - поздоровляємо - внеси в бюджет США 1 000$. Процедура повторюється тепер щорічно. Дрібничка - а бюджету США приємно. За неофіційними даними за Програмою U4U заїхало близько 300 000 українців. Приблизно, як говорив колись один гуморист: «300 000 українців дадуть по одній тисячі доларів… - це буде… це буде… будуть це шалені гроші!» https://youtu.be/QxPmzgBTf78?si=0-SV2Ky328HJekmG
Wooow! Как человек, который прожил в США уже столько лет, чтобы не считаться ньюкамером, хотя опыта и не много, но именно по поднятым вопросам могу сказать , все написанное - чушь в большей мере чем правда. Жилье нормальное? Дома, построенные изовнаипалок, которые сносятся ветром, водой, ураганом или торнадо. Это обыденность жизни в США, тут постоянно эти явления природы, но они упорно строят по дендрофекальной технологии. Планировки? Да, если у тебя миллионов эдак хотябы несколько, ты можешь себе позволить такого размера жилье, что скорей всего оно покроет потребности семьи. Если у тебя до миллиона, то ты купишь себе жилье с какими-то компромиссами. Если у тебя до полумиллиона, то ты если купишь жилье, то это будет сплошной компромисс (по локации, размеру, свежести и тд). Если говорить о мортгидже (ипотеке), то да, не так сложно получить "свое" жилье здесь и сейчас, но человеку дадут мортгидж, когда у него все в ажуре, возьмут даунпеймент (обычно 20%) и будет он преимущественно платить первые лет 5 только %% по кредиту, сама сумма принципала (тела) будет уменьшаться оооочень медленно. И вот, счастливый обладатель свежего мортгиджа, обычно это человек годам к 35-40, начинает фактически гасить тело кредита к 45-50 годам. И это если все в порядке. А за 30-то лет всякое может произойти. И происходит. Увольнение. Болезнь. Развод. Кризис. И вдруг оказывается, что чел внес 20% даунпеймента, клоузинг фи, мортгидж орижинейтинг фи, и еще разные мелкие платежи. Прошло 5-7 лет платежей в полный рост (сейчас платежи по мортгиджу существенно выше рента), но случился дефолт по платежам и после 3-х месяцев неплатежей, префоркложе, форкложе, эвикшн, аукцион. И дом уходит обычно ниже рынка. Если не было существенного роста за эти годы, то за счастье хоть что-то получить после продажи дома. Потому как на эти суммы еще ложатся расходы по отчуждению. Кроме того, у несчастного падает его кредитскор, портится на 7 лет кредитная история. И ему очень тяжело будет с таким грузом просто снять жилье. Да, можно продать дом. Но на это ложатся еще расходы по подготовке дома и расходы на продажу. А откуда у чела деньги если он не планировал, просто форс мажор. Все остальное - тоже, если суешься в воду не зная броду. ТурЫстов меньше слушать, больше собирать местную инфу, не селиться в неблагополучных локациях, тщательно выбирать РСР (терапевт) или педиатра, которые будут направлять к проверенным специалистам. Правильно планировать и выбирать страховку. Ну и так далее. И постоянно общаться с местными местными, меньше слушать тех кто пересказывает рассказы из третьих рук. В Общем, "Учиться эмиграции настоящим образом" (с)