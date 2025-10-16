Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2984298529862987 Додано: Чет 16 жов, 2025 15:03 akurt написав: 🔄 Дом устарел — ремонт, редизайн, снос, новый дом. 🔄 Дом устарел — ремонт, редизайн, снос, новый дом.

Я не являюсь противником дендрофекальной технологии, но с новым домом есть одна проблема - банки очень неохотно кредитуют индивидуальное строительство.

Мне известен случай, когда человек купил участок, чтобы построить такой дом, как хотелось, но не смог найти финансирование. В результате, участок был продан и куплен готовый дом, что в его случае было жутким компромиссом. Под покупку дома кредит был получен без малейших проблем.

Штат тот же. Я не являюсь противником дендрофекальной технологии, но с новым домом есть одна проблема - банки очень неохотно кредитуют индивидуальное строительство.Мне известен случай, когда человек купил участок, чтобы построить такой дом, как хотелось, но не смог найти финансирование. В результате, участок был продан и куплен готовый дом, что в его случае было жутким компромиссом. Под покупку дома кредит был получен без малейших проблем.Штат тот же. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8989 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6488 раз. Подякували: 21661 раз. Профіль 133 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 15:58 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: «Дома из палок» оказались долговечнее — в человеческом смысле.

Они позволяют большинству жить в своём доме, а не в клетке. «Дома из палок» оказались долговечнее — в человеческом смысле.Они позволяют большинству жить в своём доме, а не в клетке. Это все хорошо, когда тебе повезло быть белым, а твоим предкам повезло построить просторный дом с гаражом задешево, руками черных рабов, которые жили в гетто. Только теперь тебе приходится ездить по улицам на которых можно встретить потомков этих черных рабов, и они помнят, что ты им должен, и поэтому не всегда настроены дружелюбно.



Конечно это вариант, завезти бесплатную рабсилу с другого континента и на этом построить экономику страны. Но у такого решения есть побочные эффекты. Большинство стартапов в Штатах вышли из домашних гаражей, только до этого эти гаражи кто-то должен же был построить. У нас было некому, потому строили хрущевки. Но зато у нас люди и не убивают друг друга из-за цвета кожи. Неизвестно для кого и чем все закончится - дома с гаражами-то и мы рано или поздно себе построим, а вот они за цвет кожи убивать друг дружку вряд ли перестанут Это все хорошо, когда тебе повезло быть белым, а твоим предкам повезло построить просторный дом с гаражом задешево, руками черных рабов, которые жили в гетто. Только теперь тебе приходится ездить по улицам на которых можно встретить потомков этих черных рабов, и они помнят, что ты им должен, и поэтому не всегда настроены дружелюбно.Конечно это вариант, завезти бесплатную рабсилу с другого континента и на этом построить экономику страны. Но у такого решения есть побочные эффекты. Большинство стартапов в Штатах вышли из домашних гаражей, только до этого эти гаражи кто-то должен же был построить. У нас было некому, потому строили хрущевки. Но зато у нас люди и не убивают друг друга из-за цвета кожи. Неизвестно для кого и чем все закончится - дома с гаражами-то и мы рано или поздно себе построим, а вот они за цвет кожи убивать друг дружку вряд ли перестанут 2587715

Повідомлень: 192 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 16:59 2587715 написав: Это все хорошо, когда тебе повезло быть белым, а твоим предкам повезло построить просторный дом с гаражом задешево, руками черных рабов, которые жили в гетто. Это все хорошо, когда тебе повезло быть белым, а твоим предкам повезло построить просторный дом с гаражом задешево, руками черных рабов, которые жили в гетто.

Ну - по великому гатунку - не знаю, звідки цю думку взяли.



В штаті Каліфорнія і НЕОБЕРЕЖНО сказав на людину з вузькими очами "китаєць", так на мене всі білі "зашикали": НЕ МОЖНА ТАК КАЗАТИ! Тільки "азіат"!



Я би ще реально в щось висловлене повірив би, якби ОСОБИСТО не прилетів би в першій декаді квітня 2024 року із Атланти в Шарлотт (Північна Кароліна), там взяв авто на прокат на 2 тижня - та не відвідував би наших українців, в різних містах відразу двох штатів - українців, яких знаю особисто. Одні якраз і думали, де собі облаштувати кубло.



Так ось з нашими українцями працювала ріелтор - колишня українка, яка мешкає в США вже 20 років.

Але представником Забудовника була тендітна чорношкіра американка: і ніяка вона не рабиня, біла рієлтор перед нею аж стелилася простирадлом - пані чорношкіра була ДУЖЕ кваліфікована у своїй справі. І вона і віддалено не нагадувала рабів.



Хто нагадував трохи рабів - то то працівники на забудові в тому житловому комплексі - явно були мексиканці (я на днях читав, що українські Забудовники вже завозять працівників з В"єтнаму, Камбоджі та інших країн - дивуватися мескиканцям немає чого).



Фото нижче публікую вперше. Квітень 2024 року. Я наполягав на купівлі під будинок саме цієї ділянки.

(треба було вибрати ділянку із декількох десятків запропонованих) та потім вибрати із 5-ти проєктів будинків Забудовника бажаний. Шляхом додавання опцій можна кожен з проєктів так модифікувати, що і не вгадаєш, що було "на вході").

Ця ділянка площею в 8 соток була НАЙДОРОЖЧЕЮ серед запропонованих. Признаюсь: в ₴США так не можна робити - але я набрався наглості та зазирнув у дисплей представниці Забудовника: не дивився на номери та схеми, а подивився відразу на ціни:

- О! Найдорожча ділянка 10 000 доларів - а ну, а ну, а ну - де вона. Номер 95 - в студію!

- А ось де вона! Будуть сусіди праворя та ліворуч але ззаду - 4 сотки галявини до лісу, а праворуч галявини - ставок.

- Беремо!

- ОК! Йду ставити табличку, що вже заброньовано хитрими українцями.

Моє фото з цим моментом тут:

https://imgpx.com/cMpDFkF1sfIZ



Ну і про чорнощкірих рабів: нижче дам посилання на ЖК, замовлений при мені будинок вже давно закінчено, люди живуть. Сусідами є - я бачив в ГОТОВИХ будинках - і чорношкірі люди.

Виплата в іпотеку складає близько 1600 доларів на місяць.



Класика: ми спеціально відвідували ЖК з квартирами під оренду: маленька 1 bedroom - 1200 доларів (це було найдешевше в доволі пристойному комплексі - навіть із великим плавальним басейном. А так і оренда 1600. Це трохи більше базової зарплатні наших українців ЗА ТИЖДЕНЬ.

До речі, під час відвідування дві ЖК під оренду - в першому нас суповодлжував класичний кіногерой - чорношкірий красень заввишки в 2 м та одягнений "як денді", а в другому ЖК - з басейном - з будинка вийшли двоє чорношкірих років 30 кожному. Прямували до свого авто на парковці.

Жоден з них НЕ нагадував рабів... Ну - по великому гатунку - не знаю, звідки цю думку взяли.В штаті Каліфорнія і НЕОБЕРЕЖНО сказав на людину з вузькими очами "китаєць", так на мене"зашикали": НЕ МОЖНА ТАК КАЗАТИ! Тільки "азіат"!Я би ще реально в щось висловлене повірив би, якби ОСОБИСТО не прилетів би в першій декаді квітня 2024 року із Атланти в Шарлотт (Північна Кароліна), там взяв авто на прокат на 2 тижня - та не відвідував би наших українців, в різних містах відразу двох штатів - українців, яких знаю особисто. Одні якраз і думали, де собі облаштувати кубло.Так ось з нашими українцями працювала ріелтор - колишня українка, яка мешкає в США вже 20 років.Але представником Забудовника була тендітна чорношкіра американка: і ніяка вона не рабиня, біла рієлтор перед нею аж стелилася простирадлом - пані чорношкіра була ДУЖЕ кваліфікована у своїй справі. І вона і віддалено не нагадувала рабів.Хто нагадував трохи рабів - то то працівники на забудові в тому житловому комплексі - явно були мексиканці (я на днях читав, щовже, Камбоджі та інших країн - дивуватися мескиканцям немає чого).Фото нижче публікую вперше. Квітень 2024 року. Я наполягав на купівлі під будинок саме цієї ділянки.(треба було вибрати ділянку із декількох десятків запропонованих) та потім вибрати із 5-ти проєктів будинків Забудовника бажаний. Шляхом додавання опцій можна кожен з проєктів так модифікувати, що і не вгадаєш, що було "на вході").Ця ділянка площею в 8 соток була НАЙДОРОЖЧЕЮ серед запропонованих. Признаюсь: в ₴США так не можна робити - але я набрався наглості та зазирнув у дисплей представниці Забудовника: не дивився на номери та схеми, а подивився відразу на ціни:- О! Найдорожча ділянка 10 000 доларів - а ну, а ну, а ну - де вона. Номер 95 - в студію!- А ось де вона! Будуть сусіди праворя та ліворуч але ззаду - 4 сотки галявини до лісу, а праворуч галявини - ставок.- Беремо!- ОК! Йду ставити табличку, що вже заброньовано хитрими українцями.Моє фото з цим моментом тут:Ну і про чорнощкірих рабів: нижче дам посилання на ЖК, замовлений при мені будинок вже давно закінчено,Сусідами є - я бачив в ГОТОВИХ будинках - і чорношкірі люди.Виплата в іпотеку складає близько 1600 доларів на місяць.Класика: ми спеціально відвідували ЖК з квартирами під оренду: маленька 1 bedroom - 1200 доларів (це було найдешевше в доволі пристойному комплексі - навіть із великим плавальним басейном. А так і оренда 1600. Це трохи більше базової зарплатні наших українців ЗА ТИЖДЕНЬ.До речі, під час відвідування дві ЖК під оренду - в першому нас суповодлжував класичний кіногерой - чорношкірий красень заввишки в 2 м та одягнений "як денді", а в другому ЖК - з басейном - з будинка вийшли двоє чорношкірих років 30 кожному. Прямували до свого авто на парковці.Жоден з них НЕ нагадував рабів... akurt

Повідомлень: 11375 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4039 раз. Подякували: 1509 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2984298529862987 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостейМодератори: Faceless