Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 15:03

  akurt написав:🔄 Дом устарел — ремонт, редизайн, снос, новый дом.

Я не являюсь противником дендрофекальной технологии, но с новым домом есть одна проблема - банки очень неохотно кредитуют индивидуальное строительство.
Мне известен случай, когда человек купил участок, чтобы построить такой дом, как хотелось, но не смог найти финансирование. В результате, участок был продан и куплен готовый дом, что в его случае было жутким компромиссом. Под покупку дома кредит был получен без малейших проблем.
Штат тот же.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 15:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:«Дома из палок» оказались долговечнее — в человеческом смысле.
Они позволяют большинству жить в своём доме, а не в клетке.
Это все хорошо, когда тебе повезло быть белым, а твоим предкам повезло построить просторный дом с гаражом задешево, руками черных рабов, которые жили в гетто. Только теперь тебе приходится ездить по улицам на которых можно встретить потомков этих черных рабов, и они помнят, что ты им должен, и поэтому не всегда настроены дружелюбно.

Конечно это вариант, завезти бесплатную рабсилу с другого континента и на этом построить экономику страны. Но у такого решения есть побочные эффекты. Большинство стартапов в Штатах вышли из домашних гаражей, только до этого эти гаражи кто-то должен же был построить. У нас было некому, потому строили хрущевки. Но зато у нас люди и не убивают друг друга из-за цвета кожи. Неизвестно для кого и чем все закончится - дома с гаражами-то и мы рано или поздно себе построим, а вот они за цвет кожи убивать друг дружку вряд ли перестанут
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 16:59

  2587715 написав:Это все хорошо, когда тебе повезло быть белым, а твоим предкам повезло построить просторный дом с гаражом задешево, руками черных рабов, которые жили в гетто.

Ну - по великому гатунку - не знаю, звідки цю думку взяли.

В штаті Каліфорнія і НЕОБЕРЕЖНО сказав на людину з вузькими очами "китаєць", так на мене всі білі "зашикали": НЕ МОЖНА ТАК КАЗАТИ! Тільки "азіат"!

Я би ще реально в щось висловлене повірив би, якби ОСОБИСТО не прилетів би в першій декаді квітня 2024 року із Атланти в Шарлотт (Північна Кароліна), там взяв авто на прокат на 2 тижня - та не відвідував би наших українців, в різних містах відразу двох штатів - українців, яких знаю особисто. Одні якраз і думали, де собі облаштувати кубло.

Так ось з нашими українцями працювала ріелтор - колишня українка, яка мешкає в США вже 20 років.
Але представником Забудовника була тендітна чорношкіра американка: і ніяка вона не рабиня, біла рієлтор перед нею аж стелилася простирадлом - пані чорношкіра була ДУЖЕ кваліфікована у своїй справі. І вона і віддалено не нагадувала рабів.

Хто нагадував трохи рабів - то то працівники на забудові в тому житловому комплексі - явно були мексиканці (я на днях читав, що українські Забудовники вже завозять працівників з В"єтнаму, Камбоджі та інших країн - дивуватися мескиканцям немає чого).

Фото нижче публікую вперше. Квітень 2024 року. Я наполягав на купівлі під будинок саме цієї ділянки.
(треба було вибрати ділянку із декількох десятків запропонованих) та потім вибрати із 5-ти проєктів будинків Забудовника бажаний. Шляхом додавання опцій можна кожен з проєктів так модифікувати, що і не вгадаєш, що було "на вході").
Ця ділянка площею в 8 соток була НАЙДОРОЖЧЕЮ серед запропонованих. Признаюсь: в ₴США так не можна робити - але я набрався наглості та зазирнув у дисплей представниці Забудовника: не дивився на номери та схеми, а подивився відразу на ціни:
- О! Найдорожча ділянка 10 000 доларів - а ну, а ну, а ну - де вона. Номер 95 - в студію!
- А ось де вона! Будуть сусіди праворя та ліворуч але ззаду - 4 сотки галявини до лісу, а праворуч галявини - ставок.
- Беремо!
- ОК! Йду ставити табличку, що вже заброньовано хитрими українцями.
Моє фото з цим моментом тут:
https://imgpx.com/cMpDFkF1sfIZ

Ну і про чорнощкірих рабів: нижче дам посилання на ЖК, замовлений при мені будинок вже давно закінчено, люди живуть. Сусідами є - я бачив в ГОТОВИХ будинках - і чорношкірі люди.
Виплата в іпотеку складає близько 1600 доларів на місяць.

Класика: ми спеціально відвідували ЖК з квартирами під оренду: маленька 1 bedroom - 1200 доларів (це було найдешевше в доволі пристойному комплексі - навіть із великим плавальним басейном. А так і оренда 1600. Це трохи більше базової зарплатні наших українців ЗА ТИЖДЕНЬ.
До речі, під час відвідування дві ЖК під оренду - в першому нас суповодлжував класичний кіногерой - чорношкірий красень заввишки в 2 м та одягнений "як денді", а в другому ЖК - з басейном - з будинка вийшли двоє чорношкірих років 30 кожному. Прямували до свого авто на парковці.
Жоден з них НЕ нагадував рабів...
