#<1 ... 2985298629872988> Додано: Чет 16 жов, 2025 15:03 akurt написав: 🔄 Дом устарел — ремонт, редизайн, снос, новый дом. 🔄 Дом устарел — ремонт, редизайн, снос, новый дом.

Я не являюсь противником дендрофекальной технологии, но с новым домом есть одна проблема - банки очень неохотно кредитуют индивидуальное строительство.

Мне известен случай, когда человек купил участок, чтобы построить такой дом, как хотелось, но не смог найти финансирование. В результате, участок был продан и куплен готовый дом, что в его случае было жутким компромиссом. Под покупку дома кредит был получен без малейших проблем.

Форумчанин року Повідомлень: 8992 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6488 раз. Подякували: 21661 раз. Профіль 133 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 15:58 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: «Дома из палок» оказались долговечнее — в человеческом смысле.

Они позволяют большинству жить в своём доме, а не в клетке. «Дома из палок» оказались долговечнее — в человеческом смысле.Они позволяют большинству жить в своём доме, а не в клетке. Это все хорошо, когда тебе повезло быть белым, а твоим предкам повезло построить просторный дом с гаражом задешево, руками черных рабов, которые жили в гетто. Только теперь тебе приходится ездить по улицам на которых можно встретить потомков этих черных рабов, и они помнят, что ты им должен, и поэтому не всегда настроены дружелюбно.



Повідомлень: 192 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 16:59 2587715 написав: Это все хорошо, когда тебе повезло быть белым, а твоим предкам повезло построить просторный дом с гаражом задешево, руками черных рабов, которые жили в гетто. Это все хорошо, когда тебе повезло быть белым, а твоим предкам повезло построить просторный дом с гаражом задешево, руками черных рабов, которые жили в гетто.

Ну - по великому гатунку - не знаю, звідки цю думку взяли.



В штаті Каліфорнія і НЕОБЕРЕЖНО сказав на людину з вузькими очами "китаєць", так на мене всі білі "зашикали": НЕ МОЖНА ТАК КАЗАТИ! Тільки "азіат"!



Я би ще реально в щось висловлене повірив би, якби ОСОБИСТО не прилетів би в першій декаді квітня 2024 року із Атланти в Шарлотт (Північна Кароліна), там взяв авто на прокат на 2 тижня - та не відвідував би наших українців, в різних містах відразу двох штатів - українців, яких знаю особисто. Одні якраз і думали, де собі облаштувати кубло.



Так ось з нашими українцями працювала ріелтор - колишня українка, яка мешкає в США вже 20 років.

Але представником Забудовника була тендітна чорношкіра американка: і ніяка вона не рабиня, біла рієлтор перед нею аж стелилася простирадлом - пані чорношкіра була ДУЖЕ кваліфікована у своїй справі. І вона і віддалено не нагадувала рабів.



Хто нагадував трохи рабів - то то працівники на забудові в тому житловому комплексі - явно були мексиканці (я на днях читав, що українські Забудовники вже завозять працівників з В"єтнаму, Камбоджі та інших країн - дивуватися мескиканцям немає чого).



Фото нижче публікую вперше. Квітень 2024 року. Я наполягав на купівлі під будинок саме цієї ділянки.

(треба було вибрати ділянку із декількох десятків запропонованих) та потім вибрати із 5-ти проєктів будинків Забудовника бажаний. Шляхом додавання опцій можна кожен з проєктів так модифікувати, що і не вгадаєш, що було "на вході").

Ця ділянка площею в 8 соток була НАЙДОРОЖЧЕЮ серед запропонованих. Признаюсь: в ₴США так не можна робити - але я набрався наглості та зазирнув у дисплей представниці Забудовника: не дивився на номери та схеми, а подивився відразу на ціни:

- О! Найдорожча ділянка 10 000 доларів - а ну, а ну, а ну - де вона. Номер 95 - в студію!

- А ось де вона! Будуть сусіди праворя та ліворуч але ззаду - 4 сотки галявини до лісу, а праворуч галявини - ставок.

- Беремо!

- ОК! Йду ставити табличку, що вже заброньовано хитрими українцями.

Моє фото з цим моментом тут:

https://imgpx.com/cMpDFkF1sfIZ



Ну і про чорнощкірих рабів: нижче дам посилання на ЖК, замовлений при мені будинок вже давно закінчено, люди живуть. Сусідами є - я бачив в ГОТОВИХ будинках - і чорношкірі люди.

Виплата в іпотеку складає близько 1600 доларів на місяць.



Класика: ми спеціально відвідували ЖК з квартирами під оренду: маленька 1 bedroom - 1200 доларів (це було найдешевше в доволі пристойному комплексі - навіть із великим плавальним басейном. А так і оренда 1600. Це трохи більше базової зарплатні наших українців ЗА ТИЖДЕНЬ.

До речі, під час відвідування дві ЖК під оренду - в першому нас суповодлжував класичний кіногерой - чорношкірий красень заввишки в 2 м та одягнений "як денді", а в другому ЖК - з басейном - з будинка вийшли двоє чорношкірих років 30 кожному. Прямували до свого авто на парковці.

1. Нет, это не завуалированная аренда.

Это владение с полным багажем ответственности. Когда арендуешь в США, то тебя не парит состояние дома/апартмента. Если что-то случается, то это решается стороной, которая или владеет недвижимостью или представляет владельца. То есть или лендлорд или управляющая компания(менеджмент). Также собственник платит все налоги на недвигу, все штрафы (а они начисляются в зависимости от локации довольно часто, могу привести массу примеров для НЙ и НДЖ, но это есть почти везде), амортизация тоже на собственнике и она тоже некислая, ибо строение по дендрофекальной технологии требует непрерывающегося практически ремонта. И рабочая сила тут ну совсем не дешевая. Например, кровли тут делают из тн в Украине битумной черепицы. Она нормально лежит 7-10 лет, если мягкий климат, потом она рассыхается, появляются трещины и она начинает протекать. Просто локально подремонтировать будет стоить 700-1000 долларов, поменять крышу на маленьком домике - от 7 тысяч. У вас забилась канализация? Звоните лендлорду и он присылает человека, который это сделает. Если это ваша квартира/дом, то выезд будет стоить минимум 150 долларов. Не работает розетка? Это проблема владельца. Самый дешевый тариф заменить - 120 долларов, если знакомый электрик.

Могу продолжать до бесконечности.

А откуда взялась цифИрь в 1.5% годовых? Забудьте. Такое было при царе Горохе.

Сейчас почти 7% годовых, при ковиде был самый низкий рейт который я слышал 2,71%. Если кто взял ниже, то это настолько уникально, что в это можно не верить. Таким образом, получается, что в большинстве локаций жилье выгодней арендовать, а не брать в мортгидж. Например, в НЙ можно вполне нормальную 1бдрм снять за 1800-2500, а такуюже купить с 20% даунпейментом 2500-3200 в месяц платежей (правда включая мейнтаненс, который теннант итак не платит). При этом, даже на депозите те 75 куе клоузинг косты, которые нужны на сделку при покупке апартмента за 300 куе до недавнего времени приносили-бы около 300 долларов в месяц. Если они в стокмаркете - побольше. Итого, деньги остаются на счету, а аренда 1800-300=1500 против владения за 2500 в месяц. Из этих 2500 в месяц на погашения тела будут идти копейки (долларов 200-300), остальное - банковский заработок.

Про золото - это вы хорошо вспомнили. Дома и квартиры в США подрастают. Не всегда и не везде. Иногда цены падают. Но есть такое понятие - средняя цена дома по стране. Сейчас эта цифра около 425 куе. Потрудитесь посмотреть график среднего дома в США в золоте и вы увидите, что с 80-х годов цена снижается.

Растет цена только в фиатных деньгах.

Грибок - используйте фунгицид в строительных материалах "и будет вам щястя".

Или вы думаете в США грибок себя плохо чувствует. Еще лучше, ибо дерево отличная среда.

Снос нормальных домов. В одной из развитых капстран, снесли практически на моих глазах целый квартал домов 80-х годов. Примерно 20-ти этажных. Из бетона и кирпича. И чуть больше чем через год квартал был застроен новыми домами.

А вот снос дендрофекальных бараков происходит зачастую без согласия владельца силами природы, к которым я забыл добавить...термитов.

Страховые компании все больше задирают ценники на страховку и все чаще отказываются выплачивать. Поинтересуйтесь слезными историями после пожаров в ЛА или после наводнений и ураганов во Флориде.

Ок, много букоф, немного утомился.

Можна перевірити, що об"єкт під назвою "Двоповерховий будинок" "під ключ" вже реально існує і все навкруги "живе":

https://maps.app.goo.gl/j4TTCcbmE2iGGZMa7

Будинок, про який йшла мова, мною позначений з його тильного боку стрілкою 1.

Стрілка 2 - центральний заїзд в житловий комплекс. Зверніть увагу на стрілку 1 - як вам ліс за будинком - галявина та ставок...

https://imgpx.com/8QR9HYtbtNHZ



Зображення IMGpx



Докладна інформація про зовнішній та внутрішній вигляд як "гімна", так і "палок" є тут:

(Увага! Свідкам секти "Список працівників заводу, які перебувають на квартирному обліку більше 25 років" - не дивитися).

https://www.drbhomes.com/drbhomes/find- ... w/overview

Повідомлень: 11377 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4039 раз. Подякували: 1509 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 17:18 rjkz написав: Сейчас почти 7% годовых, при ковиде был самый низкий рейт который я слышал 2,71%. Сейчас почти 7% годовых, при ковиде был самый низкий рейт который я слышал 2,71%.



В Германии мне предложили под 4 % мортгидж.

Беззалоговій 8%.

Deutsche Dank. В Германии мне предложили под 4 % мортгидж.Беззалоговій 8%.Deutsche Dank. Хомякоид Повідомлень: 2704 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3128 раз. Подякували: 455 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 17:37 rjkz написав: Например, кровли тут делают из тн в Украине битумной черепицы. Она нормально лежит 7-10 лет, если мягкий климат, потом она рассыхается, появляются трещины и она начинает протекать. Например, кровли тут делают из тн в Украине битумной черепицы. Она нормально лежит 7-10 лет, если мягкий климат, потом она рассыхается, появляются трещины и она начинает протекать.

Это на бумажной основе в один слой?

Это я к тому, что встреча на улице с потомками черных рабов или нелегалов не стало следствием стоительства гаражей этими черными или нелегалами, а исключительно стараний политиков, и что, в принципе, этого можно было бы избежать. А это отдельная интересная тема. Если так подумать, то в США десятилетиями функционировала замечательная схема с нелегалами. Которые вчёрную выполняли самую неквалифицированную и низкооплачиваемую работу за гроши, и не смели даже пикнуть, ибо знали, что, в случае чего, тут же отправятся на Родину. Хотя income tax они и не платили, но платили косвенные налоги, и участвовали в формировании спроса, потому что куда денешься, жить-то надо. А потом подоспели политики, решившие подзаработать политических очков на добрых делах и защите прав всех угнетеных, что и привело к тому, что теперь начинают править бал уже именно они, вернее, даже не они, а потомки, и просто расово близкие, которых уже никто никогда не угнетал, но на этой лошади можно въехать в лучшую жизнь. То же самое с потомками черных рабов, которые тоже вроде сидели более-менее тихо до тех пор, пока политики не начали объяснять, какие они были когда-то угнетенные, и что теперь им все должны по гроб.Это я к тому, что встреча на улице с потомками черных рабов или нелегалов не стало следствием стоительства гаражей этими черными или нелегалами, а исключительно стараний политиков, и что, в принципе, этого можно было бы избежать. M-Audio Повідомлень: 3451 З нами з: 23.03.11 Подякував: 638 раз. Подякували: 509 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 17:47 Сибарит написав: rjkz написав: Увольнение. Болезнь. Развод. Кризис. И вдруг оказывается, что чел внес 20% даунпеймента, клоузинг фи, мортгидж орижинейтинг фи, и еще разные мелкие платежи. Прошло 5-7 лет платежей в полный рост (сейчас платежи по мортгиджу существенно выше рента), но случился дефолт по платежам и после 3-х месяцев неплатежей, префоркложе, форкложе, эвикшн, аукцион. И дом уходит обычно ниже рынка. Если не было существенного роста за эти годы, то за счастье хоть что-то получить после продажи дома. Потому как на эти суммы еще ложатся расходы по отчуждению. Кроме того, у несчастного падает его кредитскор, портится на 7 лет кредитная история. И ему очень тяжело будет с таким грузом просто снять жилье.

Увольнение. Болезнь. Развод. Кризис. И вдруг оказывается, что чел внес 20% даунпеймента, клоузинг фи, мортгидж орижинейтинг фи, и еще разные мелкие платежи. Прошло 5-7 лет платежей в полный рост (сейчас платежи по мортгиджу существенно выше рента), но случился дефолт по платежам и после 3-х месяцев неплатежей, префоркложе, форкложе, эвикшн, аукцион. И дом уходит обычно ниже рынка. Если не было существенного роста за эти годы, то за счастье хоть что-то получить после продажи дома. Потому как на эти суммы еще ложатся расходы по отчуждению. Кроме того, у несчастного падает его кредитскор, портится на 7 лет кредитная история. И ему очень тяжело будет с таким грузом просто снять жилье.

Я знаю замечательное слово "банкротство", которого почему-то очень боятся наши люди (кажется, мы это уже обсуждали).

Суть процедуры:

Легли Абрам и Сара спать. Час ночи, а абрам все ворочается.

- Абрам че тебе не спится?

- Да понемаешь Сара, я Мойше со второва этажа сотню баксов уже год как

должен.

Та выходит на балкон и орет:

- Мойша, тебе мой Абрам сотню баксов должен?

Тот:

- Да, должен.

- Таки он их тебе не отдаст!

Возвращается к мужу в постель и говорит:

- Спи Абрам спокойно, пусть он теперь поворочается!



Нами банкротство воспринимается как трагедия или, как минимум, позор, а на самом деле это просто процедура защиты от кредиторов.

В результате, если это единственное жилье семьи без кричащих излишеств, из всех описанных последствий останется только потеря кредитного рейтинга.

Незнание законов не освобождает от ответственности, а знание иногда освобождает. Поэтому, перед тем, как вылазить в ипотеку, желательно накопить небольшую заначку, которой хватит на оплату услуг лоера по банкротствам.



ВАЖНО!!!

Да, я знаю этот анекдот, только в случае с банкротством он-бы звучал так.

-Сара, ты йопнулась? Мы не платили банку 3 (три) месяца, и сейчас будет форкложе, банк заблокирует наш дом а потом продаст с ауциона. Мы платим банку (ориентировочно для мортгиджа взятого лет 5-10 назад по среднему тогда цене дома и по той ставке около 5%) 3 куе в месяц по мортгиджу. Процедура банкротства стоит 30 (тридцать) тысяч долларов. Если-бы у нас были эти деньги, мы могли-бы продолжать платить в течении 10 месяцев, а за это время или нашли-бы выход из ситуации или сделали предпродажную подготовку и сами продали-бы дом по нормальной цене, спасли-бы наш кредит скор, не портили-бы себе на 7 лет кредитную историю. Это и в деньгах дешевле и жизнь не усложнит.

Банкротство - это для людей с миллионными/миллиардными долгами. Мы-же должны банку всего 9 куе.

Кроме того, у нас в доме есть хоть немного но эквити, а в случае банкротства у нас будет ноль.

Повідомлень: 17903 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8743 раз. Подякували: 5519 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 17:54 M-Audio написав: rjkz написав: Дома, построенные изовнаипалок, которые сносятся ветром, водой, ураганом или торнадо. Это обыденность жизни в США, тут постоянно эти явления природы, но они упорно строят по дендрофекальной технологии. Дома, построенные изовнаипалок, которые сносятся ветром, водой, ураганом или торнадо. Это обыденность жизни в США, тут постоянно эти явления природы, но они упорно строят по дендрофекальной технологии. Не потому ли, что десятилетиями считалось, что "страховка всё покроет", после чего на вырученные деньги можно опять что-то построить по той же технологии, но более современное и красивое? Как я понимаю, достраховались сейчас уже до того, что в опасных районах страховщики работать не хотят, а те, что остались, выставляют размер платежа почти как ещё одна ипотека. Кстати, эта фишка со "страховкой, которая всё возместит" -- она в США вообще обязательна что-ли? Или только потому что всё куплено в ипотеку, а банк требует страховку как одно из условий? Не потому ли, что десятилетиями считалось, что "страховка всё покроет", после чего на вырученные деньги можно опять что-то построить по той же технологии, но более современное и красивое? Как я понимаю, достраховались сейчас уже до того, что в опасных районах страховщики работать не хотят, а те, что остались, выставляют размер платежа почти как ещё одна ипотека. Кстати, эта фишка со "страховкой, которая всё возместит" -- она в США вообще обязательна что-ли? Или только потому что всё куплено в ипотеку, а банк требует страховку как одно из условий?



++++

Абсолютно верно все.

Только дополню.

Банк требует страхования залога.

Вот чувак застраховал залоговый дом и спит спокойно.

Но, вышедшая из берегов речка унесла дом вниз по течению, а банк получил свои ОСТАВШИЕСЯ денюжки.

А чувак остался с ничем.

Он не знал, что чтобы получить что-тто за свой дом, он должен был оформить еще одну страховку и платить за 2. ++++Абсолютно верно все.Только дополню.Банк требует страхования залога.Вот чувак застраховал залоговый дом и спит спокойно.Но, вышедшая из берегов речка унесла дом вниз по течению, а банк получил свои ОСТАВШИЕСЯ денюжки.А чувак остался с ничем.Он не знал, что чтобы получить что-тто за свой дом, он должен был оформить еще одну страховку и платить за 2. rjkz

