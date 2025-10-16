Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Диспут цікавий, знайшов цифри про те, скільки в США «гімна», перемішаного з «палками»: The US has, roughly: 100 million single family homes (SFH). 5.2 million multifamily residential buildings (everything from duplexes to large high rises), containing 40 million housing units. 5.5 million commercial buildings. Джерело: https://www.construction-physics.com/p/ ... n-analysis
Чесно кажучі, якось не замислювався, з чого зроблений дах в їх будинках. В себе я точно знаю, бо сьогодні сам залазив на горище: укладено керамічну справжню класичну черепицю. А що взагалі може бути? Service life of bituminous shingles. What is the Average Lifespan of a Shingle Roof? Asphalt Shingles (3-tab) : 15 to 18 years. Asphalt Shingles (Architectural) : 24 to 30 years. Metal : 30 to 45 years. Concrete Tile : 35 to 50 years. Built-Up or Modified Bitumen : 10 to 16 years. EPDM (rubber) : 10 to 16 years. Джерело: https://www.jandmroofing.com/resource/w ... ngle-roof/
P.S. Один раз із цікавості був присутній при укладанні бітумної черепиці на приватному двоповерховому будинку площею десь в 100 кв.м. Україна. Це було доволі цікаво: - будинок брусовий із смереки (за міжнародною класифікацію з «гімна», та з «палок»), привезених із Івано-Франківська фурами. - на даху було попередньо покладено плити OSB. - працювало двоє чоловіків; попросили хазяїна бути готовим о 5-ій ранку (тому що робота гаряча і був здається серпень місяць - то щоби мізки не димилися; - я не будівельник - не все можу описати вірно, але в них був газовий балон та якась горілка. Вони укладали спочатку щось типу рубероіду. Здається, цей матеріал має якусь особливу назву. «На гарячу». Потім зверху укладали бітумну черепицю (не впевнений, що використовувалася була газова горілка, в памʼяті не зберіглося). Колір черепиці попередньо вибирав Замовник із великого діапазону варіантів. - до вечора (!!!!!) весь дах був готовий. - це було в 2009 році, я не був на тому обʼєкті вже більше 10 років - але здається там все в чудовому стані.
M-Audio написав:Это я к тому, что встреча на улице с потомками черных рабов или нелегалов не стало следствием стоительства гаражей этими черными или нелегалами, а исключительно стараний политиков, и что, в принципе, этого можно было бы избежать.
Это следствие того, что они не просили их туда привозить. В отличии от белых, которые ехали сами. А для каких целей их туда привозили - строить ли гараж, или рубить тростник - дело десятое. Просто без них Штаты вряд ли были сильно богаче Аргентины.
M-Audio написав:То же самое с потомками черных рабов, которые тоже вроде сидели более-менее тихо
Никогда они тихо не сидели - убийства полицейскими при задержании это 90% убийства чернокожих. И так было еще до того как изобрели БЛМ. И убивали в подавляющем большинстве случаев их по делу. Убийце Заруцкой просто не повезло, что ему попалась украинка - была бы американка - ему бы и на адвоката денег собрали и по УДО выпустили лет через 7 - потому что в суде нашли бы бумаги по которым ее прадед числился рабовладельцем, а черный брат просто восстановил историческую справедливость.
akurt написав:«Дома из палок» оказались долговечнее — в человеческом смысле. Они позволяют большинству жить в своём доме, а не в клетке.
Это все хорошо, когда тебе повезло быть белым, а твоим предкам повезло построить просторный дом с гаражом задешево, руками черных рабов, которые жили в гетто. Только теперь тебе приходится ездить по улицам на которых можно встретить потомков этих черных рабов, и они помнят, что ты им должен, и поэтому не всегда настроены дружелюбно.
Конечно это вариант, завезти бесплатную рабсилу с другого континента и на этом построить экономику страны. Но у такого решения есть побочные эффекты. Большинство стартапов в Штатах вышли из домашних гаражей, только до этого эти гаражи кто-то должен же был построить. У нас было некому, потому строили хрущевки. Но зато у нас люди и не убивают друг друга из-за цвета кожи. Неизвестно для кого и чем все закончится - дома с гаражами-то и мы рано или поздно себе построим, а вот они за цвет кожи убивать друг дружку вряд ли перестанут
Ой, как все запущено! Ну, да, в Украине за цвет кожи пока не убивают. Пришел сосед с севера и просто кожу живьем срезает если ему татуха не понравилась. Или голову отрезает.
rjkz написав:Например, кровли тут делают из тн в Украине битумной черепицы. Она нормально лежит 7-10 лет, если мягкий климат, потом она рассыхается, появляются трещины и она начинает протекать.
Это на бумажной основе в один слой? Заказать более качественную нереально?
Почему нереально? Все реально. Но никто не вникает. Звонит человек по контракторам. У меня крыща течет, надо кровлю поменять, сока стоит? И все бидаются. Обычно выигрывает тот, что дал самую низкуюю цену.Мексы постелят самый дешевый вариант. Когда крыща опять потечет, то уже гарантия закончится. но есть и нормальные дома, где керамочерепица. Только весит она ого-го. И стропила более мощные и несущие бимы и фундамент. И может оказаться, что дом не деревянный а из блоков. С армированием. Тут даже строят действительно кирпичные дома и монолитнокаркасные. Только в 70% случаев - выходцы из бссср. Американцам пофиг, им хижины их окей.
akurt написав:Вони укладали спочатку щось типу рубероіду. Здається, цей матеріал має якусь особливу назву. «На гарячу». Потім зверху укладали бітумну черепицю (не впевнений, що використовувалася була газова горілка, в памʼяті не зберіглося).
Интересная технология! Обычно под мягкую кровлю выстилается специальная пленка. Все процессы холодные.
Абсолютно верено, турЫст ошибается. Для битумночерепичной кровли стелится мембрана, которая позволяет пространству под кровлей "дышать", выпуская пары влаги в одну сторону. Это позволяет значительно снизить уровень конденсата.