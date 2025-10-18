|
Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:42
rjkz написав:
Но 200-300к - нормальная зп для человека с свободным Инглишем,
Да нет там таких зарплат. 30 баксов в час если повезет, и то за них впахивать придется. Большинство за 20-ку пашут. Все что выше - уже надо что-то уметь нестандартное или иметь какую-то рисковую работу, которая может закончится потерей здоровья или свободы.
Распространенный миф, что в Америке есть средний класс. Его там нет и никогда не было. Есть элита, которая владеет большинством бизнеса и собственности. Есть беднота, которая некоторое время может пожить как средний класс с двумя машинами и домом. Но только в кредит. И только до того момента пока кто-то не заболеет или не попадет под сокращение. Тогда дом и машины придется продавать или отдавать банку. Но об этом не принято громко говорить - просто семья типа переезжает. Но в памяти у всех остается как семья среднего класса.
Половина работоспособного народа там вообще налогов не платит, то есть зарабатывает меньше 25к в год на домохозяйство.
Некоторые выбиваются в элиту идя по спинам. Но это не 200к и не 500к, это просто высокий доход, который зависит от колебаний рынка - можно и 10 лямов сделать или наоборот лям потерять. Но нет такой работы, где каждый год тебе бы вручали чек в полляма. Даже юристы и хирурги у которых прайс 500 баксов в час - по разному зарабатывают в разные года, потому что их клиенты не всегда бывают довольны результатом.
Додано: Суб 18 жов, 2025 08:22
rjkz написав:
Мирошниченко оплачивает аренду дома, обеспечивает семью, жена не работает, так как 3-е маленьких детей.
Ю4Ю пока тупиковая программа. В какой-то момент ему придется выезжать из страны.
Нафига ему та карьера?
Зарабатывает свои 200-300-400 долларов в день и молодец.
С Ютуба что-то капает.
Кажется в Польше еще сдает что-то.
Кажется не все понимают, в США у большинства нет стремления к успешному упеху.
Дуже дивно таке чути, у нас в команія яка з США є дофіга колег тамтешніх, вони помішані (іноді навіть чокнуті) на роботі на хазяїна/карьєрі і просуванню вверх. Звичайно через це часто вигорають і просто звалюють з компанії.
Додано: Суб 18 жов, 2025 08:25
2587715 написав: slonomag написав:
Так если посудить, то украинцы со всякими олх, розетками, алиэкспрессами наверное богаче испанцев будут - у нас это как-то быстрее все развилось и прижилось, и соответственно объем онлайн продаж наверное на порядок выше чем тут.
есть разные товары, в том числе и цифровые, не обязательно ширпотреб. Но даже просто пообщавшись с людьми из разных стран легко понять где есть деньги и какая-то бизнес-активность, а где только социал.Профанацией счастливой западной жизни наши власти просто выдавливали бедный люд из страны, так как его тут было слишком много.
Щось дуже дивно, видавили бідних закордон, а в Україні лишились тільки багатії? Брєд.
Додано: Суб 18 жов, 2025 09:18
BIGor написав:
Щось дуже дивно, видавили бідних закордон, а в Україні лишились тільки багатії? Брєд.
Ті в кого тут земля, нерухомість, бізнес, наймити - нащо їм їхати? Їм і тут непогано. Їдуть ті, кому нема чого втрачати - бо на заході менше років працювати на середнє житло.
