Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:42
rjkz написав:
Но 200-300к - нормальная зп для человека с свободным Инглишем,
Да нет там таких зарплат. 30 баксов в час если повезет, и то за них впахивать придется. Большинство за 20-ку пашут. Все что выше - уже надо что-то уметь нестандартное или иметь какую-то рисковую работу, которая может закончится потерей здоровья или свободы.
Распространенный миф, что в Америке есть средний класс. Его там нет и никогда не было. Есть элита, которая владеет большинством бизнеса и собственности. Есть беднота, которая некоторое время может пожить как средний класс с двумя машинами и домом. Но только в кредит. И только до того момента пока кто-то не заболеет или не попадет под сокращение. Тогда дом и машины придется продавать или отдавать банку. Но об этом не принято громко говорить - просто семья типа переезжает. Но в памяти у всех остается как семья среднего класса.
Половина работоспособного народа там вообще налогов не платит, то есть зарабатывает меньше 25к в год на домохозяйство.
Некоторые выбиваются в элиту идя по спинам. Но это не 200к и не 500к, это просто высокий доход, который зависит от колебаний рынка - можно и 10 лямов сделать или наоборот лям потерять. Но нет такой работы, где каждый год тебе бы вручали чек в полляма. Даже юристы и хирурги у которых прайс 500 баксов в час - по разному зарабатывают в разные года, потому что их клиенты не всегда бывают довольны результатом.
Профіль
Додано: Суб 18 жов, 2025 08:22
rjkz написав:
Мирошниченко оплачивает аренду дома, обеспечивает семью, жена не работает, так как 3-е маленьких детей.
Ю4Ю пока тупиковая программа. В какой-то момент ему придется выезжать из страны.
Нафига ему та карьера?
Зарабатывает свои 200-300-400 долларов в день и молодец.
С Ютуба что-то капает.
Кажется в Польше еще сдает что-то.
Кажется не все понимают, в США у большинства нет стремления к успешному упеху.
Дуже дивно таке чути, у нас в команія яка з США є дофіга колег тамтешніх, вони помішані (іноді навіть чокнуті) на роботі на хазяїна/карьєрі і просуванню вверх. Звичайно через це часто вигорають і просто звалюють з компанії.
Профіль
1
Додано: Суб 18 жов, 2025 08:25
2587715 написав: slonomag написав:
Так если посудить, то украинцы со всякими олх, розетками, алиэкспрессами наверное богаче испанцев будут - у нас это как-то быстрее все развилось и прижилось, и соответственно объем онлайн продаж наверное на порядок выше чем тут.
есть разные товары, в том числе и цифровые, не обязательно ширпотреб. Но даже просто пообщавшись с людьми из разных стран легко понять где есть деньги и какая-то бизнес-активность, а где только социал.Профанацией счастливой западной жизни наши власти просто выдавливали бедный люд из страны, так как его тут было слишком много.
Щось дуже дивно, видавили бідних закордон, а в Україні лишились тільки багатії? Брєд.
Профіль
1
Додано: Суб 18 жов, 2025 09:18
BIGor написав:
Щось дуже дивно, видавили бідних закордон, а в Україні лишились тільки багатії? Брєд.
Ті в кого тут земля, нерухомість, бізнес, наймити - нащо їм їхати? Їм і тут непогано. Їдуть ті, кому нема чого втрачати - бо на заході менше років працювати на середнє житло.
Профіль
Додано: Суб 18 жов, 2025 11:04
rjkz написав:
Совсем не обязательно ж)пу рвать чтобы зарабатывать "500+К в год
" (ТМ).
Ну бачите, яка у нас позитивна та змістовна дискусія. Погоджуюся. з тезою вище.
Цікаво, що букво/цифросполучення "500+К в год
" вперше оприлюднив я, а тепер воно отримало уточнення "(ТМ)
".
І це дуже правильно!
Цікаво також, що воно було в звичайному тексті про наших українських програмістів, як отримали освіту в Україні, працювали в Україні, а потім майже випадково
перейшли працювати в головні офіси компаній, які тримали представництва в Україні.
Не випадково звернув увагу на це букво/цифросполучення один з найвідоміших учасників форуму, який багато років очолює секту "Живунів на 120 доларів на місяць
".
Ящо я оприлюднив це словосполучення 1 (один) раз - то він повторив його не менше 400-т раз.
А ось вже підхватив і пан rjkz.
Що досить приємно для мене.
Це приємно та це важливо з двох боків:
- ГОЛОВНЕ - це орієнтир (!), мета (!), завдання (!), вектор руху (!) в житті. Інакше не зрозуміло, навіщо ти - вибачаюсь - перся в ті США, де все побудовано з "гімна та палок" та ніби-то чорношкірих більше, ніж блох у кішки. І перші, і другі реально заважають жити. Як виявилося...
- дотичне - це "лакмусовий папір", "будівельний рівень", "тестер" свої бажань. Наприклад, я знаю людину в Україні, яка вже другий рік виставляє оголошення про те, що хоче влаштуватися на роботу із зарплатнею в 1/4 мільйона гривень.
На місяць. Ну, я НЕ здивувався би, якщо би це був плиточник - укладач кахлів, які в наш суворий час отримують на місяць мабуть більше, ніж власник всіх "Томагавків" світу. Тут можна тільки аплодувати апетитам, бо той, хто виставляє таке оголошення про зарплатню в 10 (ДЕСЯТЬ) разів вищу, ніж середня зарплатня в Україні, реально є багаторічним безробітним
. І ось це НІКОГО не дивує. А буквосоплучення "500+К в год
" - дивує.
Все як у Тараса Шевченка: "А князь аж синій похожає,
Та сам несмілих наливає,
Та ще й покрикує "віват!" P.S.
Десь 2 місяці тому я викладував ОФІЦІЙНЕ повідомлення від компанії Amazon (бажаючі можуть знайти мій допис або просто "погуглити") про рівень реальних заробітних плат і там в декількох рядках таблиці є цифри в діапазоні $300K...$450K.
Тоді було жваве обговорення, але всі чомусь звернули увагу на цифри в діапазоні $45K...$55K.
Ну так не дивно: "Хто на що вчився..."
Профіль
1
2
6
Додано: Суб 18 жов, 2025 11:10
CUAET та навчання в Канаді: де українці можуть навчатися за domestic ставками у 2025–2026 н.р.
Наша українка, яка мешкає в Канаді - пані Iryna Kobets - підготувала цікаву інформацію про університети в Канаді, в яких українці можуть навчатися за ціною як для громадян Канади.
Це досить суттєва різниця.
Наприклад, в США навчання для не мешканців даного штату вартує 56 000$ на рік, а для мешканців штату - наприклад - 13 000$, а то і значно менше.
Пані Ірина підготувала короткий, актуальний огляд на 2025–2026 навчальний рік.
Але цей список — не лише про вартість навчання. Це про усвідомлений вибір, можливості, розвиток і ваш майбутній напрям.
Актуально станом на жовтень 2025 року.
Деякі університети розглядають можливість domestic tuition індивідуально, після подання документів.
У Британській Колумбії, наприклад, Kwantlen Polytechnic University (KPU) на практиці підтримує українців domestic ставками, хоч офіційно це не зазначено.
🌾 Альберта (Alberta)
• University of Alberta
• Northern Alberta Institute of Technology (NAIT)
• NorQuest College
🌻 Манітоба (Manitoba)
• University of Manitoba
• Assiniboine Community College
🌊 Нова Шотландія (Nova Scotia)
• Nova Scotia Community College (NSCC)
🌾 Саскачеван (Saskatchewan)
Провінційна політика — domestic tuition для всіх студентів зі статусом CUAET 🇺🇦
Університети:
• University of Saskatchewan
• University of Regina
• First Nations University of Canada
• Saskatchewan Polytechnic
• Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT)
Регіональні коледжі:
• Suncrest College
• Great Plains College
• North West College
• Northlands College
• Southeast College
• Carlton Trail College
Професійний вибір навчального закладу починається з розуміння власних цілей.
Запитайте себе:
🔹 Яка спеціалізація цього університету чи коледжу?
🔹 Які є можливості працевлаштування після навчання саме за моєю програмою?
🔹 Чи передбачені Co-op або стажування під час навчання?
🔹 Яку підтримку отримують студенти-новоприбулі?
🔹 І головне — чи допоможе це середовище реалізувати мій потенціал?
Освіта — це не лише про навчання.
Це про напрям, який змінює життя.
Профіль
1
Додано: Суб 18 жов, 2025 12:14
2587715 написав: BIGor написав:
Щось дуже дивно, видавили бідних закордон, а в Україні лишились тільки багатії? Брєд.
Ті в кого тут земля, нерухомість, бізнес, наймити - нащо їм їхати? Їм і тут непогано. Їдуть ті, кому нема чого втрачати - бо на заході менше років працювати на середнє житло.
Згоден з тезою що нерухомість дуже великий якір.
Але є таке - бідні люди дуже часто безініціативні - більшість бідних так нікуди і не виїде.
Профіль
1
Додано: Суб 18 жов, 2025 12:58
akurt
Наприклад, я знаю людину в Україні, яка вже другий рік виставляє оголошення про те, що хоче влаштуватися на роботу із зарплатнею в 1/4 мільйона гривень. На місяць.
Просто треба дитячу коляску обновити, якою з епіка плитку возить і будівельне сміття вивозить
Профіль
5
