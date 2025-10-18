|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 жов, 2025 17:20
BIGor написав: rjkz написав:
Мирошниченко оплачивает аренду дома, обеспечивает семью, жена не работает, так как 3-е маленьких детей.
Ю4Ю пока тупиковая программа. В какой-то момент ему придется выезжать из страны.
Нафига ему та карьера?
Зарабатывает свои 200-300-400 долларов в день и молодец.
С Ютуба что-то капает.
Кажется в Польше еще сдает что-то.
Кажется не все понимают, в США у большинства нет стремления к успешному упеху.
Дуже дивно таке чути, у нас в команія яка з США є дофіга колег тамтешніх, вони помішані (іноді навіть чокнуті) на роботі на хазяїна/карьєрі і просуванню вверх. Звичайно через це часто вигорають і просто звалюють з компанії.
Разные есть, у меня был препод в Киеве по Инглишу из США, ему в жизни главное - жить без стресса.
Ну а то, что тут надо хоть в носу ковыряться с таким видом, как-будто ты не ел и не спал всю жизнь и еще чуть-чуть и сдохнешь, но счастливый, что это произойдет потому что ты много работаешь на великого работодателя.
Додано: Суб 18 жов, 2025 17:29
BIGor написав: 2587715 написав: slonomag написав:
Так если посудить, то украинцы со всякими олх, розетками, алиэкспрессами наверное богаче испанцев будут - у нас это как-то быстрее все развилось и прижилось, и соответственно объем онлайн продаж наверное на порядок выше чем тут.
есть разные товары, в том числе и цифровые, не обязательно ширпотреб. Но даже просто пообщавшись с людьми из разных стран легко понять где есть деньги и какая-то бизнес-активность, а где только социал.Профанацией счастливой западной жизни наши власти просто выдавливали бедный люд из страны, так как его тут было слишком много.
Щось дуже дивно, видавили бідних закордон, а в Україні лишились тільки багатії? Брєд.
На самом деле чувак гонит по полной, конечно, власти ничего не профанировали.
В век Интернета можно узнать многое о жизни в забугорье не вставая с дивана.
Это в 70-е,80-е и даже 90-е люди ехали в полнейшую неизвестность.
И сразу после 2МВ много украинцев уехало в Канаду и США. Что они могли знать о них? Только то, что хуже чем в совке там врядли будет.
Конечно, в Украине кто живет, сам знает ее недостатки. И узнав плюсы и минусы жизни в забугорье уже делает более осознанный самостоятельный выбор.
А чувак, такое ощущение что откуда-то из раши пишет.
Додано: Суб 18 жов, 2025 18:11
rjkz написав:
В век Интернета можно узнать многое о жизни в забугорье не вставая с дивана.
Это в 70-е,80-е и даже 90-е люди ехали в полнейшую неизвестность.
Кейс Заруцкой это капля в море. Есть районы в США, где перестрелки происходят каждый вечер. Посмотрите на ютубе камеры полицейских, где они убивают людей при задержании - вам жизни не хватит, чтоб все пересмотреть. Почитайте фейсбук о том как лечат наших военных в Германии (погуглите кейс Евгении Дудки - спикерши ДСНС, которой в немецкой клинике даже перевязки отказывались менять - и это была чиновница, а не простой рядовой солдат). Поверьте, есть уйма вещей на Западе, которые не попадают в сми и которые не заканчивались бы трагически, будь это Украина. Просто вам удобно верить лишь в ту "правду", которая оправдывает ваш выбор.
Запад хорошо научился надувать щеки и рисовать красивые картинки. Но туризм и эмиграция вещи абсолютно разные.
BIGor написав:
Але є таке - бідні люди дуже часто безініціативні - більшість бідних так нікуди і не виїде.
Это не имеет особого значения. Большинство и там и тут все равно будут кормить злыдни. Такова природа социума, что хорошо в нем живут лишь 20%, а остальные 80% обеспечивают хорошую жизнь для этих 20%. Куда б безземельный крестьянин не сбежал - его судьба пахать от зари до зари и быть в долгах. А для того чтоб вырваться в эти счастливые 20% таланта и напористости мало, нужно еще везение.
