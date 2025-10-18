Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2990299129922993 Додано: Суб 18 жов, 2025 17:20 BIGor написав: rjkz написав: Мирошниченко оплачивает аренду дома, обеспечивает семью, жена не работает, так как 3-е маленьких детей.

Ю4Ю пока тупиковая программа. В какой-то момент ему придется выезжать из страны.

Нафига ему та карьера?

Зарабатывает свои 200-300-400 долларов в день и молодец.

С Ютуба что-то капает.

Кажется в Польше еще сдает что-то.

Кажется не все понимают, в США у большинства нет стремления к успешному упеху. Мирошниченко оплачивает аренду дома, обеспечивает семью, жена не работает, так как 3-е маленьких детей.Ю4Ю пока тупиковая программа. В какой-то момент ему придется выезжать из страны.Нафига ему та карьера?Зарабатывает свои 200-300-400 долларов в день и молодец.С Ютуба что-то капает.Кажется в Польше еще сдает что-то.Кажется не все понимают, в США у большинства нет стремления к успешному упеху.

Дуже дивно таке чути, у нас в команія яка з США є дофіга колег тамтешніх, вони помішані (іноді навіть чокнуті) на роботі на хазяїна/карьєрі і просуванню вверх. Звичайно через це часто вигорають і просто звалюють з компанії. Дуже дивно таке чути, у нас в команія яка з США є дофіга колег тамтешніх, вони помішані (іноді навіть чокнуті) на роботі на хазяїна/карьєрі і просуванню вверх. Звичайно через це часто вигорають і просто звалюють з компанії.



Разные есть, у меня был препод в Киеве по Инглишу из США, ему в жизни главное - жить без стресса.

Ну а то, что тут надо хоть в носу ковыряться с таким видом, как-будто ты не ел и не спал всю жизнь и еще чуть-чуть и сдохнешь, но счастливый, что это произойдет потому что ты много работаешь на великого работодателя. Разные есть, у меня был препод в Киеве по Инглишу из США, ему в жизни главное - жить без стресса.Ну а то, что тут надо хоть в носу ковыряться с таким видом, как-будто ты не ел и не спал всю жизнь и еще чуть-чуть и сдохнешь, но счастливый, что это произойдет потому что ты много работаешь на великого работодателя. rjkz

Повідомлень: 17923 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8750 раз. Подякували: 5522 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 жов, 2025 17:29 BIGor написав: 2587715 написав: slonomag написав: Так если посудить, то украинцы со всякими олх, розетками, алиэкспрессами наверное богаче испанцев будут - у нас это как-то быстрее все развилось и прижилось, и соответственно объем онлайн продаж наверное на порядок выше чем тут. Так если посудить, то украинцы со всякими олх, розетками, алиэкспрессами наверное богаче испанцев будут - у нас это как-то быстрее все развилось и прижилось, и соответственно объем онлайн продаж наверное на порядок выше чем тут. есть разные товары, в том числе и цифровые, не обязательно ширпотреб. Но даже просто пообщавшись с людьми из разных стран легко понять где есть деньги и какая-то бизнес-активность, а где только социал.



Профанацией счастливой западной жизни наши власти просто выдавливали бедный люд из страны, так как его тут было слишком много. есть разные товары, в том числе и цифровые, не обязательно ширпотреб. Но даже просто пообщавшись с людьми из разных стран легко понять где есть деньги и какая-то бизнес-активность, а где только социал.

Щось дуже дивно, видавили бідних закордон, а в Україні лишились тільки багатії? Брєд. Щось дуже дивно, видавили бідних закордон, а в Україні лишились тільки багатії? Брєд.



На самом деле чувак гонит по полной, конечно, власти ничего не профанировали.

В век Интернета можно узнать многое о жизни в забугорье не вставая с дивана.

Это в 70-е,80-е и даже 90-е люди ехали в полнейшую неизвестность.

И сразу после 2МВ много украинцев уехало в Канаду и США. Что они могли знать о них? Только то, что хуже чем в совке там врядли будет.

Конечно, в Украине кто живет, сам знает ее недостатки. И узнав плюсы и минусы жизни в забугорье уже делает более осознанный самостоятельный выбор.

А чувак, такое ощущение что откуда-то из раши пишет. На самом деле чувак гонит по полной, конечно, власти ничего не профанировали.В век Интернета можно узнать многое о жизни в забугорье не вставая с дивана.Это в 70-е,80-е и даже 90-е люди ехали в полнейшую неизвестность.И сразу после 2МВ много украинцев уехало в Канаду и США. Что они могли знать о них? Только то, что хуже чем в совке там врядли будет.Конечно, в Украине кто живет, сам знает ее недостатки. И узнав плюсы и минусы жизни в забугорье уже делает более осознанный самостоятельный выбор.А чувак, такое ощущение что откуда-то из раши пишет. rjkz

Повідомлень: 17923 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8750 раз. Подякували: 5522 раз. Профіль 10 6 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 жов, 2025 18:11 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В век Интернета можно узнать многое о жизни в забугорье не вставая с дивана.

Это в 70-е,80-е и даже 90-е люди ехали в полнейшую неизвестность. В век Интернета можно узнать многое о жизни в забугорье не вставая с дивана.Это в 70-е,80-е и даже 90-е люди ехали в полнейшую неизвестность. Кейс Заруцкой это капля в море. Есть районы в США, где перестрелки происходят каждый вечер. Посмотрите на ютубе камеры полицейских, где они убивают людей при задержании - вам жизни не хватит, чтоб все пересмотреть. Почитайте фейсбук о том как лечат наших военных в Германии (погуглите кейс Евгении Дудки - спикерши ДСНС, которой в немецкой клинике даже перевязки отказывались менять - и это была чиновница, а не простой рядовой солдат). Поверьте, есть уйма вещей на Западе, которые не попадают в сми и которые не заканчивались бы трагически, будь это Украина. Просто вам удобно верить лишь в ту "правду", которая оправдывает ваш выбор.



Запад хорошо научился надувать щеки и рисовать красивые картинки. Но туризм и эмиграция вещи абсолютно разные. BIGor написав: Але є таке - бідні люди дуже часто безініціативні - більшість бідних так нікуди і не виїде. Але є таке - бідні люди дуже часто безініціативні - більшість бідних так нікуди і не виїде. Это не имеет особого значения. Большинство и там и тут все равно будут кормить злыдни. Такова природа социума, что хорошо в нем живут лишь 20%, а остальные 80% обеспечивают хорошую жизнь для этих 20%. Куда б безземельный крестьянин не сбежал - его судьба пахать от зари до зари и быть в долгах. А для того чтоб вырваться в эти счастливые 20% таланта и напористости мало, нужно еще везение. Кейс Заруцкой это капля в море. Есть районы в США, где перестрелки происходят каждый вечер. Посмотрите на ютубе камеры полицейских, где они убивают людей при задержании - вам жизни не хватит, чтоб все пересмотреть. Почитайте фейсбук о том как лечат наших военных в Германии (погуглите кейс Евгении Дудки - спикерши ДСНС, которой в немецкой клинике даже перевязки отказывались менять - и это была чиновница, а не простой рядовой солдат). Поверьте, есть уйма вещей на Западе, которые не попадают в сми и которые не заканчивались бы трагически, будь это Украина. Просто вам удобно верить лишь в ту "правду", которая оправдывает ваш выбор.Запад хорошо научился надувать щеки и рисовать красивые картинки. Но туризм и эмиграция вещи абсолютно разные.Это не имеет особого значения. Большинство и там и тут все равно будут кормить злыдни. Такова природа социума, что хорошо в нем живут лишь 20%, а остальные 80% обеспечивают хорошую жизнь для этих 20%. Куда б безземельный крестьянин не сбежал - его судьба пахать от зари до зари и быть в долгах. А для того чтоб вырваться в эти счастливые 20% таланта и напористости мало, нужно еще везение. 2587715

Повідомлень: 206 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 7 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2990299129922993 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: 2587715 і 2 гостейМодератори: Faceless