RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 19:55

  Hotab написав:Investor_K

Хотабе, ви не втомилися


Ні.
Більше того, я радий за вас як переможця, який змагається сам з собою і завжди виграЄ.

Дякую що повідомили 3-м форумчанам, що вони брали участь в змаганнях.

Діти-аутисти легко грають в карти самі з собою почергово беручи до рук карти то одного гравця , то іншого. Завжди теж виграють
Потім вони виростають , і навіть проходять якось на форум фінанс

Нажаль фахові військові(і впенси 45) непридатні захищати Україну коли справжня війна, комбайнери більш придатні
Под суд всех депутатов которіе приняли такую несправедливость
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3989
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 66676869
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.