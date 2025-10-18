Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2991299229932994 Додано: Нед 19 жов, 2025 00:03 2587715 написав: akurt написав: Мабуть зберігають як рарітет історичний: «На цьому авто мер французького міста, бажаючи побити рекорд французького письменника Оноре де Бальзака, який був не далі Вінниці, проїхав значно далі - до міста на березі Дніпра». Мабуть зберігають як рарітет історичний: «На цьому авто мер французького міста, бажаючи побити рекорд французького письменника Оноре де Бальзака, який був не далі Вінниці, проїхав значно далі - до міста на березі Дніпра». BeneFuckTor написав: В польщі до лякаря запис 2 роки, але недайбог що вилікують.

Це все лише надування щок. Як я казав - вони майстри торгувати благородними пиками та розповідати як вони вилікують кого завгодно. Але правда трохи інша - вилікують лише того в кого є гроші. В кого нема - на тому будуть тренуватися інтерни і не завжди вдало. Але навіть якщо є гроші, та нема з ким порадитись - можна і гроші втратити і здоров'я. Кейсів де нейтіви з мільйонними статками судяться зі шпеталями через загиблих з вини лікарів родичів не так вже й мало. Нормальних лікарів дуже мало в будь-якій країні. Просто в нас була концепція низьких зарплат, щоб в медицину йшли лише за покликанням. А на Заході це дуже грошовита професія, і туди відповідно багато хто йде лише заради грошей.





Все правда і водночас не дуже.

Нажаль знаю. Деякі лікарі без поняття куди йти, кажуть ну підіть туди там знають. Але якщо ситуація критична, все роблять дуже швидко. В залежності від ситуації і складності можуть бути інтерни а може і лікар. Якщо наполягти від інтерна можна відмовитись. Але я не сприймаю це як добре чи погано. Лікарі старіють, інтерни вчаться.

Наприклад також є моменти ніби чекати 4 міс на процедуру, але якщо піти куди потрібно до лікаря якого потрібно на платний прийом, буде швидше, але все таки в підсумку результат той самий.

Зарплати добрі, простий роботящий поляк може і не вивчити дитину від недостатка грошей, круговоріт лікарів виходить, добре зароляй-щоб дорого навчитись-щоб дорбре заробляти, але таке життя, так багато де.



недавно читав що якісь лікарі хірурги на серці заробляють по 200к зл в міс. Все правда і водночас не дуже.Нажаль знаю. Деякі лікарі без поняття куди йти, кажуть ну підіть туди там знають. Але якщо ситуація критична, все роблять дуже швидко. В залежності від ситуації і складності можуть бути інтерни а може і лікар. Якщо наполягти від інтерна можна відмовитись. Але я не сприймаю це як добре чи погано. Лікарі старіють, інтерни вчаться.Наприклад також є моменти ніби чекати 4 міс на процедуру, але якщо піти куди потрібно до лікаря якого потрібно на платний прийом, буде швидше, але все таки в підсумку результат той самий.Зарплати добрі, простий роботящий поляк може і не вивчити дитину від недостатка грошей, круговоріт лікарів виходить, добре зароляй-щоб дорого навчитись-щоб дорбре заробляти, але таке життя, так багато де.недавно читав що якісь лікарі хірурги на серці заробляють по 200к зл в міс.

