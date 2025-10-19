Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:В век Интернета можно узнать многое о жизни в забугорье не вставая с дивана. Это в 70-е,80-е и даже 90-е люди ехали в полнейшую неизвестность.
Кейс Заруцкой это капля в море. Есть районы в США, где перестрелки происходят каждый вечер. Посмотрите на ютубе камеры полицейских, где они убивают людей при задержании - вам жизни не хватит, чтоб все пересмотреть. Почитайте фейсбук о том как лечат наших военных в Германии (погуглите кейс Евгении Дудки - спикерши ДСНС, которой в немецкой клинике даже перевязки отказывались менять - и это была чиновница, а не простой рядовой солдат). Поверьте, есть уйма вещей на Западе, которые не попадают в сми и которые не заканчивались бы трагически, будь это Украина. Просто вам удобно верить лишь в ту "правду", которая оправдывает ваш выбор.
Запад хорошо научился надувать щеки и рисовать красивые картинки. Но туризм и эмиграция вещи абсолютно разные.
BIGor написав:Але є таке - бідні люди дуже часто безініціативні - більшість бідних так нікуди і не виїде.
Это не имеет особого значения. Большинство и там и тут все равно будут кормить злыдни. Такова природа социума, что хорошо в нем живут лишь 20%, а остальные 80% обеспечивают хорошую жизнь для этих 20%. Куда б безземельный крестьянин не сбежал - его судьба пахать от зари до зари и быть в долгах. А для того чтоб вырваться в эти счастливые 20% таланта и напористости мало, нужно еще везение.
Якесь ребрендоване мальтузіанство. А це нічого, що теперішні "бідні" мають побутові умови, харчуються, мають медичні послуги набагато кращі (і т.д і т.п.) чим "аристократія" років 100 тому?
Все так. Врачи особо и не могут ничего,никакие и нигде, ну может хирурги талантливые, и то,как пойдет. Но семья моего товарища -ухилянта ездит в Днепр даже к гинекологу, я уже молчу про стоматологию.Сам ухилянт ликуется удаленно гомеопатией, у днепровского гомеопата Там п*дц, ото хрюква в бедронке и шматье как у нас. Остальное в разы дороже и хуже,особенно сервис. ж*** с стула поднять лень в государстве развитого социализма. Я уже молчу при сервисы почт,доставок, приложения.. Каменный век. Даже Дии и Резерва нет
не треба ляля, в РП є ePUAP, і банки мають додатки, і банкІД в них був коли в ненці навіть про нього і не думали, і ще багато чого (напр. нотаріальна копія 10 злотих, вважай задурно, може тепер дорожче) ...