RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15508155091551015511
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 23:26

  UA написав:
  Shaman написав:
  UA написав:мені цікаво, чому накидають на мене, а саме ухилянти відправляють всіх на фронт - самі розумні? чи самі хитрозроблені - через дупу?..

І ти можешь піти на фронт.
А можешь і не йти.
Як хочешь.
Мені байдуже.

те, що тобі на все байдуже, коли власна срака в теплі - зрозуміло, теж мені біном Ньютона. просто відпочивай собі там де ти втік, й не вчи тих, хто залишився. повернешся поговоримо... може...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10143
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1664 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 23:30

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:Я не деміург, не я поствив Трампа американцям, але я трошки шарю в історичних процесах і може більш-менш передбачити у якому напрямку ідуть спрвви.


Трамп мягко действует.В основном пугает и патякает.
Так мира не добиться.


Хорошо, я попробую с ним поговорить на эту тему
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4555
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 23:36

  Shaman написав:те, що тобі на все байдуже, коли власна срака в теплі - зрозуміло, теж мені біном Ньютона. просто відпочивай собі там де ти втік, й не вчи тих, хто залишився. повернешся поговоримо... може...

А чого не впевнено погрожуешь?
Смеліше погрожуй, щоб я запам'ятав.

Треба випустити тих хто хоче поїхати.
Залишаться лише ті, хто сам буде в бусік на ходу зстрибувати.
Ти ж залишися?
Не передумаєш?
Все просто.
UA
 
Повідомлень: 9810
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 23:37

fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4555
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 23:43

  UA написав:
  Shaman написав:те, що тобі на все байдуже, коли власна срака в теплі - зрозуміло, теж мені біном Ньютона. просто відпочивай собі там де ти втік, й не вчи тих, хто залишився. повернешся поговоримо... може...

А чого не впевнено погрожуешь?
Смеліше погрожуй, щоб я запам'ятав.

Треба випустити тих хто хоче поїхати.
Залишаться лише ті, хто сам буде в бусік на ходу зстрибувати.
Ти ж залишися?
Не передумаєш?
Все просто.

це не погроза, це констатація того, що з тобою нема про що говорити, й цінність твоєї думки невелика.

є факт - ти за хабарі виїхав - я в Україні. а інше, це твої виправдання. впевненій людині нема чого виправдовуватися - але це не про тебе 8) та й Хорватії таке не оцінять...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10143
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1664 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 23:46

  UA написав:[

Треба випустити тих хто хоче поїхати.
.

Тобі навіщо? Заманюй 18-22 до себе .. Контакти з ними встановлюй , візуальні для початку. Кого тобі там в Хорватії не вистачає?
Hotab
 
Повідомлень: 16830
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2519 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 23:48

  Shaman написав:...............
взагалі то написано було про те, що якесь російськомовне чмо вирішило доколупатися до

взагалі вже більше флуд, але не можна пропускати відверту маніпуляцію.

перше знову тиша, що російськомовне бидло визвірилося, почувши українську мову. так, це не частий випадок, але все одно воно не промовчало - оце головне. але ми якусь дрібницю обговорюємо

а саме, когось чіпляє фраза, україномовна сім'я. а якби написали - сім'я, яка розмовляла українською - було б ок? з другого боку, а чого ви заперечуєте варіант, що на поточний момент сім'я розмовляє саме українською мовою в побуті - бо ще не вивчили досконало місцеву. на якій мові з ними спілкується чоловік - не знаю, але враховуючи що його батьки емігранти - то якусь знає - але не російську (може це тригернуло - емігрант з срср не розмовляє російською? ;)). тоді це україномовна сім'я з чоловіком-швейцарцем?

й ще, ЛАД, щось ви надто намагаєтесь принизити українську (як справжній імперець) - чого вас так дивує, що в Україні є молодь, яка не спілкується російською? знаю одну дівчину з Харкова, яка вчиться в Києво-Могилянці, - так вона перейшла на українську й навіть в Харкові спілкується українською - а ЛАД чомусь не може. в Швейцарії його дивує, коли на вулиці розмовляють не місцевою, а в Україні чомусь дивує, коли навпаки розмовляють державною... дивина :lol:

Ещё раз: "Д,тд?"
Последний раз объсняю для альтернативно одарённых.
Если бы вы сослались только на статью (https://nv.ua/ukr/world/countries/napad-na-sim-yu-ukrajinciv-u-shveycariji-policiya-zatrimala-napadnika-50553495.html), не было бы никаких вопросов.
В статье всё совершенно однозначно и не вызывает никаких вопросов: "напав на україномовну сім'ю" и "почув, як вона спілкується українською". Не вызывает ничего, кроме возмущения напавшим.
Но вам показалось мало и вы дали ещё ссылку на Бабченко (https://t.me/s/babchenko77/13068). Возможно, вы уже разучились понимать текст на русском языке, но Бабченко пишет: "доебался до урожденного швейцарца, по корням выходца из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски". Противоречия не видите? Чи вам треба перекласти на українську мову, щоб ви зрозуміли?
Вопрос выеденного яйца не стоит, но вы с Water"ом на ровном месте развернули дискуссию о профсоюзах на целый день.
Заняться нечем? Работы не хватает? Или у вас теперь другая работа? Более ответственная?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 19 жов, 2025 23:51, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36897
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 23:50

Если план до 2035, то по-любому надо выпускать из афганистана в перспективе
это если нет плана измученных людей потом оптом пекино-московскому игу передать
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4555
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15508155091551015511
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 137508
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 324687
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1010838
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9985)
19.10.2025 23:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.