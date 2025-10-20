|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 19 жов, 2025 20:37
Господар Вельзевула написав: 2587715 написав:
Це все лише надування щок.
Все так. Врачи особо и не могут ничего,никакие и нигде, ну может хирурги талантливые, и то,как пойдет.
Но семья моего товарища -ухилянта ездит в Днепр даже к гинекологу, я уже молчу про стоматологию.Сам ухилянт ликуется удаленно гомеопатией, у днепровского гомеопата
Там п*дц, ото хрюква в бедронке и шматье как у нас. Остальное в разы дороже и хуже,особенно сервис. ж*** с стула поднять лень в государстве развитого социализма.
Я уже молчу при сервисы почт,доставок, приложения.. Каменный век. Даже Дии и Резерва нет
не треба ляля, в РП є ePUAP, і банки мають додатки, і банкІД в них був коли в ненці навіть про нього і не думали, і ще багато чого (напр. нотаріальна копія 10 злотих, вважай задурно, може тепер дорожче) ...
3
Додано: Нед 19 жов, 2025 20:52
2587715 написав: BIGor написав:
безземельна людина тому що не може заробити в своїй країні - а в іншій вона може бути затребуваним спеціалістом. Читаю багато емігрантів, навіть в Польщі собі люди з доволі посередніми доходами беруть житло в іпотеку, що в Україні взагалі було малореальним.
В нас не дають житло в іпотеку, бо в нас неможна викидувати людей з дітьми на вулицю по закону. Тому банки не хочуть давати гроші на те на що людина не здатна заробити. Практика автокредитування показала, що ризики несплати дуже високі - люди просто не планують своє життя на майбутнє - в них нема додаткових доходів, і коли вони втрачають роботу чи бізнес - вони перестають платити. А з повітря ж гроші не візьмуться. На Заході закони набагато жорсткіші і якщо будинок віднімуть, то органи опіки віднімуть і дітей.
Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу.
І в нас комунальні платежі можна не платити роками (лох сусід/сусідка заплатить і за себе і за цього розумного хлопця/дівчину)
Додано: Пон 20 жов, 2025 02:14
Сибарит написав: 2587715 написав: rjkz написав:
Так что какой-то катастрофы не произойдет.
Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят.
А в Украине ну прям таки медом намазано?
rjkz написав:
Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно?
Так а зачем на этом останавливаться?
За пособие ты в безопасном районе жилье не снимешь, и школа будет муниципальной - с наркотой и прочими прелестями. Как вариант можешь на убере гасать от зари до зари - тогда хватит и на няню и на моргидж. Но хватит ли здоровья.
Люди почему-то думают, что стоит им переехать и все чего у них не было в Украине им сразу бесплатно дадут. Дадут может и сразу, но в долг и по конской цене.
rjkz написав:
за еду - фудстемпы.
На продуктовых карточках долго не проживешь. Их хватит только на самую дешевую еду, от которой наберешь вес и посадишь все остальное - по внешности любого нейтива даже видно по карточкам ли он еду покупает или нет. Чудес не бывает - никто бесплатно тебе ничего не даст. Просто в Украине тебе сразу все прайсу предлагают, а в штатах по тройному прайсу, но с отложенным платежом. А платить сейчас и меньше или потом, но больше - выбор личный у каждого.
Кажется, скоро мы дойдем до линчевания негров 😁
\
\
Не у чувака угар, я уже его и в игнор отправил, но тут в Вашем посте это вижу и для информирования участников форума, чтоб не велись на эту дичь, отвечу.
8-й программе абсолютно пофиг куда платить абы человек не вылезал из бюджета и снимал там, где ведет его территориальный офис.
То есть, если человек живет в НЙ, а хочет переехать в Калифорнию, то ему надо взять трансферваучер на Калифорнию. И офис в Калифорнии выдаст уже местный трансфер ваучер, в котором будут указаны требования к жилью и сумма, за которую нельзя вылазить. Например, несколько лет назад столкнулся с одной проблемой, в которой фигурировал ваучер одинокого человека. Там была сумма что-то порядка 1850 долларов и сказано что он может снять студию. Но человек нашел за эти деньги 1бдрм в хорошей локации южного Бруклина.
Недавно на глаза попался экспленейшн оф ваучер другого человека. Там уже сумма чуть более 3 к долларов. Это очень некисло можно снять. Это уже в общем-то можно снять или 2 бдрм в хорошей локации южного Бруклина или даже в хорошем районе северозападного Бруклина и может даже на Манхеттене. К слову, познакомился во время ковида с парой свежих иммигрантов из Киева, молодая пара айтищников. Они сняли в Мидтауне Манхеттена (то есть, пуповее не может быть) студию за 2к. Ну, это им повезло конечно, но тем не менее это возможно. Хотя я там-бы жить не хотел с детьми.
Фудстемпы. Для неработающего 440 долларов в месяц. Ну как-бы некисло. У нас, точно не считал, но на 4-х уходит где-то с 1,5 к в месяц.
Это без безумия, но и не ужимаемся особо.
Так что одинокому человеку, можно сказать, дают больше на шару, чем мы тратим заработанного на одного члена семьи.
Школы - где живешь там дети и идут в школы.
И то, что паблик скул - кошмар, это гон росийской пропаганды.
Да, такие есть, но смотря в каком районе.
Но и самые крутые школы НЙ - это паблик скулз.
Стэвисент Хай Скул - это самая крутая школа НЙ, туда мечтает попасть каждый амбициозный студент. И это паблик скул.
Бруклин тэк, Стейтен Айленд тэкникел хайскул - это крутейшие паблик скул с уклоном в хайтек. Есть хайскулз с медицинским, юридическим, научным и пр уклонами. Там часть предметов можно зачесть уже в коледже. И это все - паблик скулз.
Есть школы чуть попроще, но с рейтингом до 5/10 вполне нормальные.
Там действительно надо смотреть на район, ибо в черном районе будет контингент стремный, но там и рейтинга не будет.
И в хайскул можно поступать куда угодно в пределах города, это в элементари и мидл скул надо ходить "по прописке". Но мои дети ходили в элементари скул 8\10 и после нее с блеском были приняты в частную мидл скул.
И в мидл были с отличной успеваемостью после паблик скул.
Старший сдает стейт тесты с результатами близкими к максимальным по штату.
Младший чуть хуже, но все равно нормально.
В общем, чувак не знаю где находится (обычно так линчуют Штаты на раше), но пробует убедить меня, что я не должен верить тому что вокруг меня и что я знаю.
В Штатах много проблем, особенно сейчас.
Вот, встретил знакомую, ее сын, который родился когда-то тут , получил американское образование в кампутерсайнс, в Калихворнии остался без работы и уже несколько месяцев не может найти работу. Ну так во-первых, сейчас у всех почти такая ситуация, что или в любой момент могут уволить...или уже уволили и с работой не фонтан. Ну и в ряде профессий ИИ выталкивает лишних и идут оптимизации за счет увольнений.
Востаннє редагувалось rjkz
в Пон 20 жов, 2025 02:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 жов, 2025 02:24
Кстати, хотел спросить у того чувака, а сколько стоят продукты у них на раше?
Ибо уже выяснили, что кроме "борщевого набора" в НЙ примерно сопоставимые с киевскими цены. Уже и яйца подешевели. Есть менее 3 долларов за дозу (12 щт).
Ну и как в том, анекдоте, когда пуйло попал в будущее, идет по Маскве, все ему нравится, люди везде сытые, доброжелательные, вежливые.
Жарко стало, защел пива попить, ему налили, он "Сколько с меня?"- "15 гривен".
Додано: Пон 20 жов, 2025 07:50
rjkz написав:
Не у чувака угар, я уже его и в игнор отправил, но тут в Вашем посте это вижу и для информирования участников форума, чтоб не велись на эту дичь, отвечу.
8-й программе абсолютно пофиг куда платить абы человек не вылезал из бюджета и снимал там, где ведет его территориальный офис.
То есть, если человек живет в НЙ, а хочет переехать в Калифорнию, то ему надо взять трансферваучер на Калифорнию. И офис в Калифорнии выдаст уже местный трансфер ваучер, в котором будут указаны требования к жилью и сумма, за которую нельзя вылазить. Например, несколько лет назад столкнулся с одной проблемой, в которой фигурировал ваучер одинокого человека. Там была сумма что-то порядка 1850 долларов и сказано что он может снять студию. Но человек нашел за эти деньги 1бдрм в хорошей локации южного Бруклина.
Недавно на глаза попался экспленейшн оф ваучер другого человека. Там уже сумма чуть более 3 к долларов. Это очень некисло можно снять. Это уже в общем-то можно снять или 2 бдрм в хорошей локации южного Бруклина или даже в хорошем районе северозападного Бруклина и может даже на Манхеттене. К слову, познакомился во время ковида с парой свежих иммигрантов из Киева, молодая пара айтищников. Они сняли в Мидтауне Манхеттена (то есть, пуповее не может быть) студию за 2к. Ну, это им повезло конечно, но тем не менее это возможно. Хотя я там-бы жить не хотел с детьми.
Фудстемпы. Для неработающего 440 долларов в месяц. Ну как-бы некисло. У нас, точно не считал, но на 4-х уходит где-то с 1,5 к в месяц.
Это без безумия, но и не ужимаемся особо.
Так что одинокому человеку, можно сказать, дают больше на шару, чем мы тратим заработанного на одного члена семьи.
Школы - где живешь там дети и идут в школы.
И то, что паблик скул - кошмар, это гон росийской пропаганды.
Да, такие есть, но смотря в каком районе.
Но и самые крутые школы НЙ - это паблик скулз.
Стэвисент Хай Скул - это самая крутая школа НЙ, туда мечтает попасть каждый амбициозный студент. И это паблик скул.
Бруклин тэк, Стейтен Айленд тэкникел хайскул - это крутейшие паблик скул с уклоном в хайтек. Есть хайскулз с медицинским, юридическим, научным и пр уклонами. Там часть предметов можно зачесть уже в коледже. И это все - паблик скулз.
Есть школы чуть попроще, но с рейтингом до 5/10 вполне нормальные.
Там действительно надо смотреть на район, ибо в черном районе будет контингент стремный, но там и рейтинга не будет.
И в хайскул можно поступать куда угодно в пределах города, это в элементари и мидл скул надо ходить "по прописке". Но мои дети ходили в элементари скул 8\10 и после нее с блеском были приняты в частную мидл скул.
И в мидл были с отличной успеваемостью после паблик скул.
Старший сдает стейт тесты с результатами близкими к максимальным по штату.
Младший чуть хуже, но все равно нормально.
В общем, чувак не знаю где находится (обычно так линчуют Штаты на раше), но пробует убедить меня, что я не должен верить тому что вокруг меня и что я знаю.
В Штатах много проблем, особенно сейчас.
Вот, встретил знакомую, ее сын, который родился когда-то тут , получил американское образование в кампутерсайнс, в Калихворнии остался без работы и уже несколько месяцев не может найти работу. Ну так во-первых, сейчас у всех почти такая ситуация, что или в любой момент могут уволить...или уже уволили и с работой не фонтан. Ну и в ряде профессий ИИ выталкивает лишних и идут оптимизации за счет увольнений.
Это такие сказки Венского леса, что даже комментировать неловко. Вам бы книжки писать. 1бд в НЙ это где-то 3к старт, ну а про остальное - даже смешно. Максимум что на пособие можно снять это койку в хостеле при какой-то церкви, и соседями будут китайцы снимающие 1 койку на троих чтоб спать там посменно)
Такими баснями промышляют в основном люди зарабатывающие на потоках эмигрантов - эмиграционные адвокаты, преподаватели курсов тестировщиков каких-нибудь и обещающие райскую жизнь и гарантированную работу. Не верьте, люди по Ю4Ю в аэропортах неделями живут, потом в машинах, если повезет купить. Никто им никакого жилья бесплатно не дает - оно там стоит уйму бобла, просто на зиллоу цены посмотрите прежде чем хавать эту дичь
Додано: Пон 20 жов, 2025 08:04
2587715 написав: Faceless написав:
От про медицину. У знайомих в Канаді трапилася біда - відрив тромбу, затряг в легенях. Плюс якесь запалення.
З 20-го разу змогли попасти в вену, перед КТ, щоб ввести контраст. І все одно мимо вени натікло.
Після того викачали з легені майже літр рідини.
Після процедури, в напівпритомному стані, попросили з кабінету, бо "вже шоста ми зачиняємось" (ну, мабуть, бо це не госпіталізація)
Якщо знов стане зле, це знов в загальну чергу, в якій чекали 8(!) годин
Мораль - жить надо там где у вас есть собственность - земля, недвига, озерцо может. Если что-то такое есть, то будут и деньги. Будут деньги - найдёте и врача хорошего. А если ничего нет, то не стоит советовать кому куда ехать - безземельный крестьянин живет в долгах поколениями в 99% случаев, независимо от того в какой он стране. Разница в Юрьев день только в том, сколько ему и какой пан готов дать в долг. На Западе в долг дают больше, но и панщину отрабатывать дольше придется. Вся эта красивая жизнь как на картинках, с домом и двумя машинами, не дается бесплатно - если нет каких-то уникальных талантов, то за это придется пахать по 50 часов в неделю без продыху. Если заболеешь или сократят и не найдешь новую работу, потому что тебя заменил ИИ - потеряешь все что имел.
Правильно пишете.
В богатых странах народ впахивает с утра и до ночи. Шары нет нигде.
Вопрос в том, что необходимость пахоты - надо организовать для бедных. Причем без откровенного насилия, как это было в СССР в 1930-1980-е (концлагеря, голодомор, статья за тунеядство). Американцы, немцы, японцы, французы - умеют.
Украинская Ылита - нет, не умеет и не старается уметь. Даже не в состоянии создать и масштабировать свои ракеты за 11 лет войны!
Додано: Пон 20 жов, 2025 08:09
BIGor написав: 2587715 написав: slonomag написав:
Так если посудить, то украинцы со всякими олх, розетками, алиэкспрессами наверное богаче испанцев будут - у нас это как-то быстрее все развилось и прижилось, и соответственно объем онлайн продаж наверное на порядок выше чем тут.
есть разные товары, в том числе и цифровые, не обязательно ширпотреб. Но даже просто пообщавшись с людьми из разных стран легко понять где есть деньги и какая-то бизнес-активность, а где только социал.Профанацией счастливой западной жизни наши власти просто выдавливали бедный люд из страны, так как его тут было слишком много.
Щось дуже дивно, видавили бідних закордон, а в Україні лишились тільки багатії? Брєд.
Война решила две проблемы, которые украинская Ылита не могла решить: избыток дешёвой рабочей силы и избыток дешёвой электроэнергии.
Есть ещё избыток территории, но этот вопрос тоже решается, наследниками грушевского, петлюры, скоропадского, януковича, ющенка.
