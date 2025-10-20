RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 12:48

Еміграція, заробітчанство

News from France

Я до середи ще перебуваю у Франції, активно спілкуюся та зустрічаюся з українською діаспорою.
Сьогодні говорили про те, про що я написав тут на гілці про еміграцію та заробітчанство: у Францію активно прибуває українська молодь у віці 18…22 роки.
Сьогодні одна пані задала доволі цікаве питання:
«Скажіть будь ласка, мій син приїхав у Францію, я тут вже три роки, хоче подати на свій перший ТЗ, є житло, префектура Créteil, нам потрібно прямо в префекту (переживаю поки отримаю рандеву) чи на Port de Villette - як перший раз для всіх українців?»
Доволі цікаве запитання, нашим українцям можливо пригодиться і зміст, і моя відповідь нашій пані.
По змісту:
- «ТЗ» - тимчасовий захист, у Франції має абревіатуру “APS”. Видає українцям державний орган, назву якого ми знаємо по французьких фільмах: «префектура». Не треба лякатися цього слова: це державний орган, який займається цивільними справами та іноземцями. Цікаво, що принципи роботи префектур з поки що незрозумілих для мене причин суттєво відрізняються. В деяких вимагають з українців карколомну кількість документів, ще й з перекладом. В деяких - нічого не вимагають та приймають документи в оригіналі без перекладу на французьку. В деяких префектурах на прийом попасти досить легко - достатньо відправити лист на e-mail, в деяких це величезна проблема з втратою нервів. Цікаво працюють французькі державні органи: «Хто як хоче - так і…
виконує».

В Port de Villette (це майже Париж) на сьогодні працює ЄДИНИЙ на всю Францію пункт прийому біженців з України. Не слід в наші дні від нього очікувати занадто багато: дуже обмежені можливості в розміщення в таборі біженців із дуже скрутними умовами.
Раніше пунктів було багато та вони надавали величезний спектр послуг та суттєво допомагали.

Все більш-менш нормально, якщо прибулець із України має родичів/приятелів/знайомих, які можуть надати житло. Це зараз саме головне!
Пройшли ті часи, коли видавали навіть 3-к квартири в будинках, які належать меріям міст.

Саме така ситуація у цієї пані: вона мешкає у Франції вже три роки, житло має, тому я не бачу проблем для сина: вона оформить від руки спеціальний документ (підтвердження надання житла), додасть фотокопію свого паспорта та документа (того ж APS), обовʼязково двійку квитанцій сплати за електрику та воду - і хлопцеві не треба йти в табір переселенців.
Треба йти в Префектуру за місцем проживання та отримати документ під назвою APS.
Надає право працювати та вчитися.
На відміну від інших країн ЄС треба поновлювати кожні 6 місяців.
akurt
