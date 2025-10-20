|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:19
smdtranz
якщо ідею ніхто не реалізував - значить скоріше за все є технічні проблеми, вирішення яких зїсть всю економію. якщо є принципове рішення опалюватись саме електрикою, значить треба підвищувати ефективність (наприклад тепловий насос), збільшувати потужність генерації - панелі наприклад, потужність інвертора (щоб міг утилізувати всю електроенергію з генератора) та ємність акумів (щоб генчик включати раз на добу).
але надлишок панелей взимку майже нереально побороти, треба дуже великі сонячні поля які влітку буть стояти майже вхолосту (тоді треба зелений тариф і місце на ці панелі).
я опалююсь каміном, у випадку відсутності сонця дозаряджаюсь нічним тарифом, і маю відносно непогану автономність. зазвичай опалення електрикою (якщо вона не з мережі) це дорога в нікуди - простіше газ або дровяний котел.
самопальний тепловий насос (наприклад переробити кондиціонер повітря-повітря на роботу повітря-вода) дасть набагато більше ніж спроби відібрати тепло із генчика, який працює по 3 години на добу
trololo
Повідомлень: 6311
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 1423 раз.
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:28
smdtranz написав:
камин то совсем другая история, там температура куда выше, и чтоб вода случайно не закипела, надо
генчик буде стояти в спец підвалі? чадний газ, тарахтіння. на вулиці? при морозах порве всі ваші труби разом із радіатором гени, тому так само треба захисти, розморозки і т.д.
trololo
Повідомлень: 6311
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 1423 раз.
Додано: Пон 20 жов, 2025 14:37
trololo
отдельное помещение котельной со звукоизоляцией, трубы под землей, плюс заливается не вода, а антифриз. 12% этиленгликоля и замерзание наступает при -15.
smdtranz
Повідомлень: 677
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 117 раз.
smdtranz написав:trololo
отдельное помещение котельной со звукоизоляцией, трубы под землей, плюс заливается не вода, а антифриз. 12% этиленгликоля и замерзание наступает при -15.
а ви працювали колись із гліколем? я да... гемор лютий
генчик працює 3-4 години, як ви з радіатора та вихлопної знімите таку потужність? на вулиці в мороз? в генчику гріється все, а не тільки камера згорання. просте питання - площа теплообмінника і швидкість теплоносія, дельта. якщо все прикинути, то стає зрозуміла безперспективність ідеї. тому до цього часу ніхто не придумав робити гену із тепловідводом..
в каміні якщо сильно відбирати тепло від димоходу, страдає тяга і починаються проблеми із конденсатом..
короче не треба придумувать лісапет. для електрики (дорогої) генчик. для опалення без електрики/газу - тепловий насос або котел/камін.
trololo
Повідомлень: 6311
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 1423 раз.
Додано: Пон 20 жов, 2025 16:01
bluetti ac180p 1440 Вт*г + anker 757 1229 Вт*г + anker 535 512 Вт*г.
На півтори-дві доби повного блекауту вистачить, аби опалення і вода були.
Striker
Повідомлень: 3278
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3679 раз.
Подякували: 5917 раз.
Додано: Пон 20 жов, 2025 16:11
Striker написав:
bluetti ac180p 1440 Вт*г + anker 757 1229 Вт*г + anker 535 512 Вт*г.
На півтори-дві доби повного блекауту вистачить, аби опалення і вода були.
3.2 кВтч номинала, т.е. в неплохом случае 2.3 кВтч на выходе инвертора растянуть на двое суток? Это смотря какую тему форума читать
Когда обсуждали "социальные" лимиты относительно дешёвой э/э надо мной смеялись, что я укладываюсь в 100 кВтч в месяц, т.е. 3.3 кВтч в день. Говорили, что так мало может быть только, если в квартире совсем электричеством не пользоваться.
moveton
Повідомлень: 6060
З нами з: 23.03.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 745 раз.
Додано: Пон 20 жов, 2025 16:26
Striker написав:
bluetti ac180p 1440 Вт*г + anker 757 1229 Вт*г + anker 535 512 Вт*г.
На півтори-дві доби повного блекауту вистачить, аби опалення і вода були.
цього вистачить на світло, інтернет, комп. може ще на 10 хв розігріти полуфабрикат на електроплиті або мініпічці. вода вже складніше. потім бойлер, а потім опалення як саме енергозатратне. ну і зручність+безпека із зарядними станціями такая собі
trololo
Повідомлень: 6311
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 1423 раз.
Додано: Пон 20 жов, 2025 16:28
Одинокому чоловіку може і вистачить. Флайман десь стільки використовує
Ну так, что 3.3 в сутки можно, я знаю. А вот 2.3 на двое суток - это хорошо, если хватит на холодильник средних размеров и приличной экономичности. Я-то понимаю, что всё можно. Предки не так уж давно вообще без электричества обходились
trololo написав:
цього вистачить на світло, інтернет, комп. може ще на 10 хв розігріти полуфабрикат на електроплиті або мініпічці
Да да, в местных новостях в недавних советах по выживанию в блекаут так приоритеты и расставляли (и даже подчеркнули): вначале Интернет, как то, без чего и часу нельзя, а только потом пожрать.
moveton
Повідомлень: 6060
З нами з: 23.03.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 745 раз.
Додано: Пон 20 жов, 2025 16:35
Striker написав:bluetti ac180p 1440 Вт*г + anker 757 1229 Вт*г + anker 535 512 Вт*г.
На півтори-дві доби повного блекауту вистачить, аби опалення і вода були.
Оптимістично. І це якщо є газ, чи на чому готувати, і немає потреби забезпечити робоче місце. Чисто пересидіть, на гаджети і ліхтарики то норм
Faceless
Повідомлень: 36793
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8261 раз.
Додано: Пон 20 жов, 2025 16:35
moveton написав:
вначале Интернет, как то, без чего и часу нельзя, а только потом пожрать.
зараз без інтернету шматок в горло не лізе
а насправді просто із електричних послуг інтернет та освітлення це саме просте до резерву, що можна вирішити умовно павербанками карманними
trololo
Повідомлень: 6311
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 1423 раз.
