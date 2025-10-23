Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2995299629972998 Додано: Чет 23 жов, 2025 14:09 барабашов написав: Я тоже хочу в Калифорнию на такую же зарплату

В СА $500К

flyman

Додано: Чет 23 жов, 2025 15:27 rjkz написав: Ну вот, к примеру это:

Ну вот, к примеру это:



Жесть, якщо чесно - 2080 дол США на члена родини щорічно виклади. І я ще жалуюсь на Польщу - оплата на внесок - 85-170 дол США, виготовлення карти 28 дол. На побит треба подавати раз в 3 роки по роботі, на пмж раз в житті.

BIGor

Додано: Чет 23 жов, 2025 15:30 Bolt написав: Бухгалтерам будет нелегко нашёл тут бложек поляка долго живущего в бундесе :

https://youtu.be/fg3FtEbtzb4?si=yBTib366TXeqrUqQ

Если вкратце налоговая служба начинает внедрение ИИ в начисление налогов в тч с доходов граждан, тоесть ИИ на основании данных о тебе будет вычислить сколько нужно, платить, а ты с этим соглашается или нет. Соответственно куча налоговых инспектора и с другой стороны финансовых консультантов которые помагали в заполнении декларации на мороз.

Раньше кризисы на рынке труда были бо просто не было роботы, а теперь работа будет, просто её будут выполнять роботы и ИИ. И даже ХЗ как к этому готовиться.Так, что гарантированый базовый доход онли. И то до поры пока роботы не решат, что пора перестать кормить кожаные мешки. 😏 Бухгалтерам будет нелегко нашёл тут бложек поляка долго живущего в бундесе :Если вкратце налоговая служба начинает внедрение ИИ в начисление налогов в тч с доходов граждан, тоесть ИИ на основании данных о тебе будет вычислить сколько нужно, платить, а ты с этим соглашается или нет. Соответственно куча налоговых инспектора и с другой стороны финансовых консультантов которые помагали в заполнении декларации на мороз.Раньше кризисы на рынке труда были бо просто не было роботы, а теперь работа будет, просто её будут выполнять роботы и ИИ. И даже ХЗ как к этому готовиться.И то до поры пока роботы не решат, что пора перестать кормить кожаные мешки. 😏

Я чесно заявляю - базового доходу не буде в більшості країн. Це мені ШІ розказав на хвилиночку.

BIGor

Додано: Чет 23 жов, 2025 16:51 BIGor написав:

https://youtu.be/fg3FtEbtzb4?si=yBTib366TXeqrUqQ

Если вкратце налоговая служба начинает внедрение ИИ в начисление налогов в тч с доходов граждан, тоесть ИИ на основании данных о тебе будет вычислить сколько нужно, платить, а ты с этим соглашается или нет. Соответственно куча налоговых инспектора и с другой стороны финансовых консультантов которые помагали в заполнении декларации на мороз.

Раньше кризисы на рынке труда были бо просто не было роботы, а теперь работа будет, просто её будут выполнять роботы и ИИ. И даже ХЗ как к этому готовиться.Так, что гарантированый базовый доход онли. И то до поры пока роботы не решат, что пора перестать кормить кожаные мешки. 😏 Бухгалтерам будет нелегко нашёл тут бложек поляка долго живущего в бундесе :Если вкратце налоговая служба начинает внедрение ИИ в начисление налогов в тч с доходов граждан, тоесть ИИ на основании данных о тебе будет вычислить сколько нужно, платить, а ты с этим соглашается или нет. Соответственно куча налоговых инспектора и с другой стороны финансовых консультантов которые помагали в заполнении декларации на мороз.Раньше кризисы на рынке труда были бо просто не было роботы, а теперь работа будет, просто её будут выполнять роботы и ИИ. И даже ХЗ как к этому готовиться.И то до поры пока роботы не решат, что пора перестать кормить кожаные мешки. 😏

Я чесно заявляю - базового доходу не буде в більшості країн. Це мені ШІ розказав на хвилиночку. Я чесно заявляю -в більшості країн. Це мені ШІ розказав на хвилиночку.



А давайте на секундочку представим, что

-бухалтерию полностью выполняет ИИ

-программированием полностью занимается ИИ

-сценарии пишет ИИ

-актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ

-песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ

-траки,ОТ и такси водит ИИ

-самолеты управляются ИИ

-вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ

-комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами

-...

-воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные.

Нах люди на этой планете нужны?

rjkz

Додано: Чет 23 жов, 2025 16:56 rjkz написав:

-бухалтерию полностью выполняет ИИ

-программированием полностью занимается ИИ

-сценарии пишет ИИ

-актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ

-песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ

-траки,ОТ и такси водит ИИ

-самолеты управляются ИИ

-вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ

-комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами

-...

-воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные.

Нах люди на этой планете нужны? А давайте на секундочку представим, что-бухалтерию полностью выполняет ИИ-программированием полностью занимается ИИ-сценарии пишет ИИ-актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ-песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ-траки,ОТ и такси водит ИИ-самолеты управляются ИИ-вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ-комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами-...-воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные.Нах люди на этой планете нужны?

А зачем мы нужны без всего этого? Какая польза от нас планете? 😁

Сибарит

Додано: Чет 23 жов, 2025 17:28 Сибарит написав:

-бухалтерию полностью выполняет ИИ

-программированием полностью занимается ИИ

-сценарии пишет ИИ

-актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ

-песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ

-траки,ОТ и такси водит ИИ

-самолеты управляются ИИ

-вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ

-комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами

-...

-воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные.

Нах люди на этой планете нужны? А давайте на секундочку представим, что-бухалтерию полностью выполняет ИИ-программированием полностью занимается ИИ-сценарии пишет ИИ-актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ-песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ-траки,ОТ и такси водит ИИ-самолеты управляются ИИ-вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ-комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами-...-воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные.Нах люди на этой планете нужны?

А зачем мы нужны без всего этого? Какая польза от нас планете? 😁 А зачем мы нужны без всего этого? Какая польза от нас планете? 😁

Задайте этот вопрос ИИ. Он даст развернутый ответ на несколько страниц.

Bolt

Додано: Чет 23 жов, 2025 17:46 Re: Еміграція, заробітчанство

Амазон заменит 500 тысяч работников роботами.

Это не только в США.

По памяти "Руководство Амазона избегает слов "автоматизация", "искусственный интелект" и предпочитает говорить "передовые технологии".

rjkz

Додано: Чет 23 жов, 2025 18:00

Амазон заменит 500 тысяч работников роботами.

Это не только в США.

По памяти "Руководство Амазона избегает слов "автоматизация", "искусственный интелект" и предпочитает говорить "передовые технологии".[/quote]

Это имеется в виду те несчасные, которые гробят свои кредитотазики развозя, товары Амазона?!

Bolt

