Аланії

Хм... Це ж треба... і хто би міг подумати...Останнім часом збільшилося бажання наших українцівОдне з таких міст на планеті - це Середземноморське узбережжя Туреччини.Прибувають та прибувають. Вже задають питання як орендувати квартиру на період з листопада по квітень.Тут є проблема візового/безвізового перебування.Справа в тому, що якщо іноземець хоче перебувати Туреччині більше за 90 днів в кожні 180 днів - треба оформлювати Вид на прожиття. Процедура в принципі не дуже складна з витратами орієнтовно в 12 000 лір (фактично 12 000 гривень) але к.к.д. таких витрат щоби жити всього 6 місяців - сумнівна.Наші українці в- пропонують дуже цікаві умови: на всю зиму оселяйтеся в готові квартири за ціною в 450 євро на місяць. Зазвичай накуплені під літніх орендарів квартири в цей період були порожніми: а тут гроші з неба можуть масово падати.Ідемо далі - от наші люди кмітливі - ніякого Виду на проживання не треба оформляти: просто при виїзді з Туреччини треба заплатити штраф за порушення візового режиму (треба сплатити прямо на кордоні в касу готівкою) ті самі 12 000 лір (гривень). Хитро. Просто.Попит породжує пропозицію.Сьогодні зайшов на сайт продажу кварти та здійснив емпіричний пошук в тому районі Анталії, який я завжди рахую за еталон за критерієм "ЛЛЛ": розташування, інфраструктура, близькість до моря та ціна. Це мікрорайон Hurma.Критерій пошуку:- квартира нова в новому будинку, поверх 1-5. СИЛЬНО здивувався: вже за 4 000 000 лір немає, мінімум 5 000 000 лір (рахуйте 5 000 000 гривень або).Хм, а ще місяць - два тому - я тут оприлюднював результати дослідження - було 110 000 доларів....Отаке...- глянув квартири 1+1 не нові - в будинках, яким 6-8 років (я купував у вересні 2017 року за 49 500 доларів). Результат: є пропозиції за 4 000 000...4 500 000 лір (гривень) або орієнтовно 110 000 доларів. Тут ціни НЕ підвищилися.Але є пропозиції і по 5 000 000...5 500 000 лір (гривень) - це з критими плавальними басейнами.