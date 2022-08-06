Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Не громадянам кредити теж дають - Сантандер дає навіть людям без карт побиту.
Есть какое-то подтверждение этому смелому заявлению? Нам Santander отказал в ипотеке, хоть мы уже на карте резидента и более 5 лет клиенты банка)
Мог отказать по другим причинам. Но украинцам действительно они единственные кто дает даже без карт побыту кредиты.
Так і є, ці списки банків що дають по карті і не дають гуляють по всім українським групам, люди ходять і пишуть відгуки - що саме цей банк може дати такий кредит. Але загалом відмова може бути по інший причині - нема здольності, стажу чи непідходяща умова праці/контракт.
Бетон написав:Мне никто не даст. Я невезучий. Чтобы мне что-то досталось легко? Не не. Это не про меня.
Так ті фліпери ж беруть. Знаходять інвесторів, по групам навіть шукають. Ті про яких я скидав відео - вони набрали кредитів на 10 млн долл, і нічого не переживають. Ви при тому вже маєте досвід. Наприклад я хз незнаю що за острів в кухні і нащо він треба, і чого через нього квартира дорожче.
BIGor написав:Буиитокадаражай? Але чого при всіх тих умовах в новій черзі ЖК що моніторю в готові квартири дешевше ніж 1,5 року тому назад були в попередній черзі яка мала ще 6 міс до кінця будови? І ще дешевше осені 2023 року коли був кредит 2%? Як так? Та і ціна 20 - була хорошою ціною за часів того ж кредита 2%, і по 22 тис були квартири новобудови на окраїні.
По 22 на околицях? Нє, ну може хтось так і заряджав у розрахунку на лоха. А так по 14-17 було повно. І навіть не в іпєнях.
BIGor написав:Буиитокадаражай? Але чого при всіх тих умовах в новій черзі ЖК що моніторю в готові квартири дешевше ніж 1,5 року тому назад були в попередній черзі яка мала ще 6 міс до кінця будови? І ще дешевше осені 2023 року коли був кредит 2%? Як так? Та і ціна 20 - була хорошою ціною за часів того ж кредита 2%, і по 22 тис були квартири новобудови на окраїні.
По 22 на околицях? Нє, ну може хтось так і заряджав у розрахунку на лоха. А так по 14-17 було повно. І навіть не в іпєнях.
Заряжали ще і не так, але зараз по моїм спостереженням щось виходить до 14-16 тис. Це на Авіа новобудови наприклад. Ринок поступово приходить до якоїсь реальності.
Останнім часом збільшилося бажання наших українців пережити зиму там, де її немає. Одне з таких міст на планеті - це Середземноморське узбережжя Туреччини. Прибувають та прибувають. Вже задають питання як орендувати квартиру на період з листопада по квітень. Тут є проблема візового/безвізового перебування. Справа в тому, що якщо іноземець хоче перебувати Туреччині більше за 90 днів в кожні 180 днів - треба оформлювати Вид на прожиття. Процедура в принципі не дуже складна з витратами орієнтовно в 12 000 лір (фактично 12 000 гривень) але к.к.д. таких витрат щоби жити всього 6 місяців - сумнівна.
Наші українці в Аланії - пропонують дуже цікаві умови: на всю зиму оселяйтеся в готові квартири за ціною в 450 євро на місяць. Зазвичай накуплені під літніх орендарів квартири в цей період були порожніми: а тут гроші з неба можуть масово падати. Ідемо далі - от наші люди кмітливі - ніякого Виду на проживання не треба оформляти: просто при виїзді з Туреччини треба заплатити штраф за порушення візового режиму (треба сплатити прямо на кордоні в касу готівкою) ті самі 12 000 лір (гривень). Хитро. Просто.
Попит породжує пропозицію. Сьогодні зайшов на сайт продажу кварти та здійснив емпіричний пошук в тому районі Анталії, який я завжди рахую за еталон за критерієм "ЛЛЛ": розташування, інфраструктура, близькість до моря та ціна. Це мікрорайон Hurma. Критерій пошуку: - квартира нова в новому будинку, поверх 1-5. СИЛЬНО здивувався: вже за 4 000 000 лір немає, мінімум 5 000 000 лір (рахуйте 5 000 000 гривень або близько 120 000+ доларів). Зображення IMGpx Хм, а ще місяць - два тому - я тут оприлюднював результати дослідження - було 110 000 доларів.... Отаке... - глянув квартири 1+1 не нові - в будинках, яким 6-8 років (я купував у вересні 2017 року за 49 500 доларів). Результат: є пропозиції за 4 000 000...4 500 000 лір (гривень) або орієнтовно 110 000 доларів. Тут ціни НЕ підвищилися. Але є пропозиції і по 5 000 000...5 500 000 лір (гривень) - це з критими плавальними басейнами.